https://ria.ru/20240514/peskov-1945822775.html

Песков прокомментировал запрет США на импорт урана из России

Песков прокомментировал запрет США на импорт урана из России - РИА Новости, 14.05.2024

Песков прокомментировал запрет США на импорт урана из России

Подписанный президентом США Джо Байденом закон о запрете на импорт урана из России не критичен для российской атомной отрасли, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:11

2024-05-14T12:11

2024-05-14T12:35

сша

россия

джо байден

дмитрий песков

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

экономика

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Подписанный президентом США Джо Байденом закон о запрете на импорт урана из России не критичен для российской атомной отрасли, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Нет, это не критично для российской атомной отрасли. Американцам тяжело с нами конкурировать на международной арене, и как только им становится тяжело конкурировать, они не гнушаются ничем, включая меры, которые, собственно, извращают, искажают и бьют по всем нормам и принципам международной торговли", - сказал он журналистам.Песков добавил, что "это ни что иное как недобросовестная конкуренция и продолжение вот этой вот ничем не прикрытой, не завуалированной линии американцев".Байден подписал принятый американскими конгрессменами закон о запрете на импорт урана из России, сообщили в Белом доме.Американский сенат 30 апреля одобрил законопроект (HR 1042), который запрещает импорт урана из России и вступает в силу через 90 дней после принятия закона. Законопроект, одобренный палатой представителей США в декабре, был представлен президенту США Джо Байдену на подпись. При этом законодательство США включает положение, которое позволяет представлять исключения на запрет до 2027 года, в том числе если такое исключение отвечает "национальным интересам" США.Законопроект предполагает запрет импорта низкообогащенного урана, произведенного в РФ или одним из зарегистрированных в России предприятий. Его действие рассчитано вплоть до 2040 года. Вместе с тем, инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить этот запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать "национальным интересам" США.При этом крупнейшая в США компания в области ядерного топливного цикла Centrus уже заявила, что после подписания закона о запрете импорта обогащенного российского урана обратится к профильным ведомствам с запросом внести исключения на запрет импорта этого стратегического материала из РФ, чтобы продолжить его поставки своим клиентам и обеспечить интересы всей американской атомной отрасли, говорится в её заявлении.Сейчас в США доля атомной энергетики составляет 20%, самостоятельно обеспечить себя топливом США могут на 30%, на поставки урана из России приходится около 20%. По данным американского министерства энергетики, "Росатом" поставляет обогащенный уран, используемый в качестве сырья для топлива, для более чем 90 коммерческих реакторов в США, что делает ее иностранным поставщиком номер один для Штатов.Ограничения "Росатома" недружественными странами, в том числе по урану, в первую очередь нанесут серьезнейший удар по себестоимости их собственных атомных проектов, но не сдержат "Росатом" - ведь растут атомные рынки дружественных стран, ранее заявил генеральный директор российской госкорпорации Алексей Лихачев. При этом мировой рынок урана проиграл из-за заявлений США о возможности отказа от российского урана, говорил Лихачев.Цены на мировом рынке урана резко выросли после объявленных США намерений отказаться от поставок урана из России. "Росатом" в свою очередь неоднократно подчеркивал, что в полной мере выполняет все обязательства перед зарубежными заказчиками. Политическая конъюнктура не должна дестабилизировать работу ядерно-топливного рынка, указывала российская госкорпорация.

https://ria.ru/20240311/uran-1932364988.html

https://ria.ru/20240501/ssha-1943234647.html

https://ria.ru/20240508/uran-1944667848.html

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сша, россия, джо байден, дмитрий песков, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика