https://ria.ru/20240514/peskov-1945822775.html
Песков прокомментировал запрет США на импорт урана из России
Песков прокомментировал запрет США на импорт урана из России - РИА Новости, 14.05.2024
Песков прокомментировал запрет США на импорт урана из России
Подписанный президентом США Джо Байденом закон о запрете на импорт урана из России не критичен для российской атомной отрасли, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:11
2024-05-14T12:11
2024-05-14T12:35
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джо байден
дмитрий песков
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Подписанный президентом США Джо Байденом закон о запрете на импорт урана из России не критичен для российской атомной отрасли, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Нет, это не критично для российской атомной отрасли. Американцам тяжело с нами конкурировать на международной арене, и как только им становится тяжело конкурировать, они не гнушаются ничем, включая меры, которые, собственно, извращают, искажают и бьют по всем нормам и принципам международной торговли", - сказал он журналистам.Песков добавил, что "это ни что иное как недобросовестная конкуренция и продолжение вот этой вот ничем не прикрытой, не завуалированной линии американцев".Байден подписал принятый американскими конгрессменами закон о запрете на импорт урана из России, сообщили в Белом доме.Американский сенат 30 апреля одобрил законопроект (HR 1042), который запрещает импорт урана из России и вступает в силу через 90 дней после принятия закона. Законопроект, одобренный палатой представителей США в декабре, был представлен президенту США Джо Байдену на подпись. При этом законодательство США включает положение, которое позволяет представлять исключения на запрет до 2027 года, в том числе если такое исключение отвечает "национальным интересам" США.Законопроект предполагает запрет импорта низкообогащенного урана, произведенного в РФ или одним из зарегистрированных в России предприятий. Его действие рассчитано вплоть до 2040 года. Вместе с тем, инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить этот запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать "национальным интересам" США.При этом крупнейшая в США компания в области ядерного топливного цикла Centrus уже заявила, что после подписания закона о запрете импорта обогащенного российского урана обратится к профильным ведомствам с запросом внести исключения на запрет импорта этого стратегического материала из РФ, чтобы продолжить его поставки своим клиентам и обеспечить интересы всей американской атомной отрасли, говорится в её заявлении.Сейчас в США доля атомной энергетики составляет 20%, самостоятельно обеспечить себя топливом США могут на 30%, на поставки урана из России приходится около 20%. По данным американского министерства энергетики, "Росатом" поставляет обогащенный уран, используемый в качестве сырья для топлива, для более чем 90 коммерческих реакторов в США, что делает ее иностранным поставщиком номер один для Штатов.Ограничения "Росатома" недружественными странами, в том числе по урану, в первую очередь нанесут серьезнейший удар по себестоимости их собственных атомных проектов, но не сдержат "Росатом" - ведь растут атомные рынки дружественных стран, ранее заявил генеральный директор российской госкорпорации Алексей Лихачев. При этом мировой рынок урана проиграл из-за заявлений США о возможности отказа от российского урана, говорил Лихачев.Цены на мировом рынке урана резко выросли после объявленных США намерений отказаться от поставок урана из России. "Росатом" в свою очередь неоднократно подчеркивал, что в полной мере выполняет все обязательства перед зарубежными заказчиками. Политическая конъюнктура не должна дестабилизировать работу ядерно-топливного рынка, указывала российская госкорпорация.
https://ria.ru/20240311/uran-1932364988.html
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сша, россия, джо байден, дмитрий песков, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика
США, Россия, Джо Байден, Дмитрий Песков, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Экономика
Песков прокомментировал запрет США на импорт урана из России
Песков: запрет США на импорт урана не критичен для российской атомной отрасли
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Подписанный президентом США Джо Байденом закон о запрете на импорт урана из России не критичен для российской атомной отрасли, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«
"Нет, это не критично для российской атомной отрасли. Американцам тяжело с нами конкурировать на международной арене, и как только им становится тяжело конкурировать, они не гнушаются ничем, включая меры, которые, собственно, извращают, искажают и бьют по всем нормам и принципам международной торговли", - сказал он журналистам.
Песков добавил, что "это ни что иное как недобросовестная конкуренция и продолжение вот этой вот ничем не прикрытой, не завуалированной линии американцев".
Байден подписал принятый американскими конгрессменами закон о запрете на импорт урана из России, сообщили в Белом доме.
Американский сенат 30 апреля одобрил законопроект (HR 1042), который запрещает импорт урана из России и вступает в силу через 90 дней после принятия закона. Законопроект, одобренный палатой представителей США в декабре, был представлен президенту США Джо Байдену на подпись. При этом законодательство США включает положение, которое позволяет представлять исключения на запрет до 2027 года, в том числе если такое исключение отвечает "национальным интересам" США.
Законопроект предполагает запрет импорта низкообогащенного урана, произведенного в РФ или одним из зарегистрированных в России предприятий. Его действие рассчитано вплоть до 2040 года. Вместе с тем, инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить этот запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать "национальным интересам" США.
При этом крупнейшая в США компания в области ядерного топливного цикла Centrus уже заявила, что после подписания закона о запрете импорта обогащенного российского урана обратится к профильным ведомствам с запросом внести исключения на запрет импорта этого стратегического материала из РФ, чтобы продолжить его поставки своим клиентам и обеспечить интересы всей американской атомной отрасли, говорится в её заявлении.
Сейчас в США доля атомной энергетики составляет 20%, самостоятельно обеспечить себя топливом США могут на 30%, на поставки урана из России приходится около 20%. По данным американского министерства энергетики, "Росатом
" поставляет обогащенный уран, используемый в качестве сырья для топлива, для более чем 90 коммерческих реакторов в США, что делает ее иностранным поставщиком номер один для Штатов.
Ограничения "Росатома" недружественными странами, в том числе по урану, в первую очередь нанесут серьезнейший удар по себестоимости их собственных атомных проектов, но не сдержат "Росатом" - ведь растут атомные рынки дружественных стран, ранее заявил генеральный директор российской госкорпорации Алексей Лихачев
. При этом мировой рынок урана проиграл из-за заявлений США о возможности отказа от российского урана, говорил Лихачев.
Цены на мировом рынке урана резко выросли после объявленных США намерений отказаться от поставок урана из России. "Росатом" в свою очередь неоднократно подчеркивал, что в полной мере выполняет все обязательства перед зарубежными заказчиками. Политическая конъюнктура не должна дестабилизировать работу ядерно-топливного рынка, указывала российская госкорпорация.