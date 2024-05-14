https://ria.ru/20240514/peregovory-1945958549.html

Ушаков раскрыл программу переговоров Путина и Си Цзиньпина в узком составе

Ушаков раскрыл программу переговоров Путина и Си Цзиньпина в узком составе - РИА Новости, 14.05.2024

Ушаков раскрыл программу переговоров Путина и Си Цзиньпина в узком составе

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в узком составе в Пекине обсудят важные, в том числе чувствительные вопросы,... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T17:48

2024-05-14T17:48

2024-05-14T20:18

китай

россия

пекин

владимир путин

юрий ушаков

си цзиньпин

политика

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в узком составе в Пекине обсудят важные, в том числе чувствительные вопросы, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин посетит Китай с государственным визитом 16-17 мая, это будет его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность. "Пройдут переговоры в узком составе, где будут обсуждаться наиболее важные, в том числе многие чувствительные вещи", - сообщил Ушаков журналистам, говоря о программе первого дня визита. Он отметил, что программа в Пекине будет весьма насыщенной - помимо переговоров в узком и расширенном составах, состоится также подписание двусторонних документов. Кроме того, у Путина запланирована отдельная встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Также лидеры России и КНР в этот день примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.Помощник президента РФ уточнил, что в ходе российско-китайских переговоров планируется обсудить общее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в разных областях, рассмотреть актуальные глобальные и региональные проблемы."Приоритетом в этой части переговоров – то есть узкий и расширенный состав – будет торгово-экономическое взаимодействие, учитывая, что Китай уже начиная с 2010 года занимает позицию ведущего внешнеторгового партнера России. Наша страна в прошлом году поднялась на четвертое место среди контрагентов КНР", - упомянул Ушаков.Он отметил, что на переговорах в расширенном составе выступят сопредседатели двусторонних межправкомиссий России и КНР, с российской стороны - Татьяна Голикова, Денис Мантуров, Александр Новак, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко. Традиционно на расширенных переговорах министры иностранных дел обеих стран расскажут об основных вопросах внешнеполитического взаимодействия.После переговоров состоится церемония подписания совместных документов, Путин и Си Цзиньпин выступят с заявлениями для СМИ. Также в этот день состоятся государственный прием и торжественный концерт, посвященный годовщине установления дипотношений и открытию перекрестных годов культуры."Концерт будет непродолжительным, учитывая, что это, конечно, тоже важное мероприятие, но важнее всего общение лидеров. К которому они после этого концерта вечером того же дня, 16 мая, и перейдут", - добавил Ушаков, уточнив, что в этот день состоятся неформальные переговоры лидеров с участием некоторых членов делегаций.

https://ria.ru/20240509/putin-1944838627.html

https://ria.ru/20240514/sostav-1945955553.html

https://ria.ru/20240514/belousov-1945951105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, россия, пекин, владимир путин, юрий ушаков, си цзиньпин, политика