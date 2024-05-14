https://ria.ru/20240514/patriot-1945958083.html

Румыния не обязана отдавать Patriot Украине, заявил министр обороны

Румыния не обязана отдавать Patriot Украине, заявил министр обороны - РИА Новости, 14.05.2024

Румыния не обязана отдавать Patriot Украине, заявил министр обороны

Министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил во вторник, что никто не может обязать Бухарест отдать Украине ЗРК Patriot, поскольку он нужен для защиты румынской РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T17:47

2024-05-14T17:47

2024-05-14T18:53

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КИШИНЕВ, 14 мая - РИА Новости. Министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил во вторник, что никто не может обязать Бухарест отдать Украине ЗРК Patriot, поскольку он нужен для защиты румынской территории, этот вопрос обсудит Высший совет обороны страны. "Никто не говорил, что мы должны отдать ЗКР Patriot. У них (Украины - ред.) запрошено оборудование с учетом ситуации там. У нас есть одна такая работающая система и три, которые находятся в процессе приведения в рабочее состояние. Пока наши потребности удовлетворяются этим оборудованием. Мы их взяли именно из-за потребности Румынии защитить свою национальную территорию", - заявил Тылвар в эфире телеканала TVR. Президент Румынии Клаус Йоханнис во время недавнего рабочего визита в США заявил, что готов обсудить возможность предоставления Украине систем ПВО Patriot, но он должен знать, что Бухарест получит взамен. По его словам, в будущем Румыния должна получить еще три подобных системы. Вопрос возможной передачи вооружения Украине будет обсуждаться на уровне Высшего совета национальной обороны. "Мы на уровне министерства национальной обороны сделали оценки, связанные с этим… Речь идет не о нанесении ущерба национальной безопасности, речь идет о защите национальной территории по согласованию с нашими союзниками, потому что Румыния - это часть альянса", - отметил Тылвар. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240508/ukraina-1944580572.html

https://ria.ru/20240105/rumyniya-1919812529.html

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в мире, украина, румыния, россия, клаус йоханнис, сергей лавров, нато