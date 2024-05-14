За рубежом по-прежнему не выдают паспорта украинцам призывного возраста
"Страна": за рубежом не выдают паспорта украинцам мобилизационного возраста
Паспорт гражданина Украины. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Действующие за границей подразделения украинского госпредприятия "Документ" по-прежнему не выдают паспорта мужчинам мобилизационного возраста, сообщает украинское издание "Страна".
"Несмотря на заявления о возобновлении выдачи паспортов за границей, ГП "Документ" по-прежнему не выдает их мужчинам 25-60 лет. Об этом "Стране" сообщили украинцы, живущие за границей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Как напоминает издание, ранее "Документ" заявил о возобновлении выдачи документов "социально уязвимым" гражданам, не пояснив, кто относится к этой категории. Очевидцы сообщают, что сервис игнорирует мужчин мобилизационного возраста, даже тех, кто успел подать заявку до 25 апреля, то есть до вступления в силу правительственного распоряжения, согласно которому военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет смогут получить загранпаспорта и паспорта гражданина Украины только на территории своего государства.
По словам очевидцев, в "Документ" отделениях происходит "информационный хаос": сотрудники называют различные причины отказа начиная от "технических причин" и заканчивая неким "устным приказом свыше".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.