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Парк "Пехорка" стал самым популярным в Подмосковье на минувшей неделе - РИА Новости, 14.05.2024
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Новости Подмосковья
 
18:38 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/park-1945976370.html
Парк "Пехорка" стал самым популярным в Подмосковье на минувшей неделе
Парк "Пехорка" стал самым популярным в Подмосковье на минувшей неделе - РИА Новости, 14.05.2024
Парк "Пехорка" стал самым популярным в Подмосковье на минувшей неделе
Парк "Пехорка", расположенный в центре Балашихи, стал лидером по посещаемости на минувшей неделе. С 6 по 12 мая там побывали 66 тысяч человек. Об этом сообщил... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T18:38
2024-05-14T18:38
новости подмосковья
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Парк "Пехорка", расположенный в центре Балашихи, стал лидером по посещаемости на минувшей неделе. С 6 по 12 мая там побывали 66 тысяч человек. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на региональное министерство благоустройства.В министерстве благоустройства Московской области отметили, что на озелененной территории работают детские и спортивные площадки, а также скейт-парк. Кроме того, летом там функционирует лодочная станция.Пространство "Пехорки" продолжают наполнять интересными местами для отдыха. В парке появляются новые арт-объекты, игровые и спортивные зоны.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Парк "Пехорка" стал самым популярным в Подмосковье на минувшей неделе

© Медиасток.РФПарк "Пехорка"
Парк Пехорка
© Медиасток.РФ
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Парк "Пехорка", расположенный в центре Балашихи, стал лидером по посещаемости на минувшей неделе. С 6 по 12 мая там побывали 66 тысяч человек. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на региональное министерство благоустройства.
В министерстве благоустройства Московской области отметили, что на озелененной территории работают детские и спортивные площадки, а также скейт-парк. Кроме того, летом там функционирует лодочная станция.
Пространство "Пехорки" продолжают наполнять интересными местами для отдыха. В парке появляются новые арт-объекты, игровые и спортивные зоны.
 
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