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Парк "Пехорка" стал самым популярным в Подмосковье на минувшей неделе

Парк "Пехорка" стал самым популярным в Подмосковье на минувшей неделе - РИА Новости, 14.05.2024

Парк "Пехорка" стал самым популярным в Подмосковье на минувшей неделе

Парк "Пехорка", расположенный в центре Балашихи, стал лидером по посещаемости на минувшей неделе. С 6 по 12 мая там побывали 66 тысяч человек. Об этом сообщил... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T18:38

2024-05-14T18:38

2024-05-14T18:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Парк "Пехорка", расположенный в центре Балашихи, стал лидером по посещаемости на минувшей неделе. С 6 по 12 мая там побывали 66 тысяч человек. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на региональное министерство благоустройства.В министерстве благоустройства Московской области отметили, что на озелененной территории работают детские и спортивные площадки, а также скейт-парк. Кроме того, летом там функционирует лодочная станция.Пространство "Пехорки" продолжают наполнять интересными местами для отдыха. В парке появляются новые арт-объекты, игровые и спортивные зоны.

московская область (подмосковье)

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)