https://ria.ru/20240514/pakistan-1945778948.html

В Пакистане приватизируют все государственные предприятия

В Пакистане приватизируют все государственные предприятия - РИА Новости, 14.05.2024

В Пакистане приватизируют все государственные предприятия

Пакистан приватизирует все государственные предприятия, за исключением стратегически важных, сообщил премьер-министр Шехбаз Шариф. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T09:28

2024-05-14T09:28

2024-05-14T09:28

экономика

пакистан

исламабад

шехбаз шариф

мвф

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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мая – РИА Новости. Пакистан приватизирует все государственные предприятия, за исключением стратегически важных, сообщил премьер-министр Шехбаз Шариф. "Председательствуя на обзорном совещании по вопросам, связанным с министерством приватизации и комиссией по приватизации в Исламабаде, премьер-министр заявил, что за исключением стратегических государственных предприятий, все остальные предприятия, как прибыльные, так и убыточные, будут приватизированы", - сообщает офис премьера. Шариф также поручил проводить процесс приватизации, включая торги и другие важные шаги, в ходе прямой телетрансляции. Отмечается, что в таком порядке будет приватизирована, в частности, компания "Пакистанские международные авиалинии". Как сообщалось ранее, процесс предварительного отбора на приватизацию государственной авиакомпании Пакистана завершится до конца текущего месяца. В ходе встречи министерство приватизации и комиссия по приватизации также представили дорожную карту программы приватизации на 2024-2029 годы, согласно которой в программу приватизации включены энергораспределительные компании. Ранее сообщалось, что убыточные государственные предприятия Пакистана будут приватизированы в приоритетном порядке. В рамках последнего пакета помощи МВФ Пакистану на сумму 3 миллиарда долларов, который сыграл решающую роль в предотвращении дефолта по суверенному долгу в прошлом году, международный кредитор заявил, что госпредприятиям потребуется более сильное управление. Пакистан сейчас ведет переговоры с МВФ о более широкой и долгосрочной программе, в рамках которой он должен реализовать амбициозную программу реформ, включая приватизацию обремененных долгами государственных предприятий.

https://ria.ru/20231019/neft-1903829615.html

пакистан

исламабад

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экономика, пакистан, исламабад, шехбаз шариф, мвф