На всей территории Украины ввели аварийные отключения света
"Укрэнерго": аварийные отключения света ввели во всех регионах Украины
Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Аварийные отключения света ввели во всех регионах Украины, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
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"С 21:00 до 24:00 (совпадает с мск) "Укрэнерго" вынуждено ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины. Причина — значительный дефицит электроэнергии в системе. Завтра, 15 мая, для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать в течение всех суток", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Ранее во вторник энергопоставляющие компании Сумской и Львовской областей сообщили о введении графиков аварийных отключений.
В "Укрэнерго" предупреждали, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. В компании также сообщили о возможных отключениях света по всей стране в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. Ранее он призывал население подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.