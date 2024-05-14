https://ria.ru/20240514/otklyucheniya-1946009784.html

На всей территории Украины ввели аварийные отключения света

На всей территории Украины ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 14.05.2024

На всей территории Украины ввели аварийные отключения света

Аварийные отключения света ввели во всех регионах Украины, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T21:59

2024-05-14T21:59

2024-05-14T22:31

в мире

жкх

украина

россия

львовская область

герман галущенко

дмитрий песков

укрэнерго

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Аварийные отключения света ввели во всех регионах Украины, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго"."С 21:00 до 24:00 (совпадает с мск) "Укрэнерго" вынуждено ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины. Причина — значительный дефицит электроэнергии в системе. Завтра, 15 мая, для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать в течение всех суток", — говорится в публикации в Telegram-канале.Ранее во вторник энергопоставляющие компании Сумской и Львовской областей сообщили о введении графиков аварийных отключений. В "Укрэнерго" предупреждали, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. В компании также сообщили о возможных отключениях света по всей стране в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. Ранее он призывал население подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240513/galuschenko-1945577339.html

https://ria.ru/20240404/elektroenergiya-1937903450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жкх, украина, россия, львовская область, герман галущенко, дмитрий песков, укрэнерго, вооруженные силы украины