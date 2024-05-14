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На всей территории Украины ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 14.05.2024
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21:59 14.05.2024 (обновлено: 22:31 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/otklyucheniya-1946009784.html
На всей территории Украины ввели аварийные отключения света
На всей территории Украины ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 14.05.2024
На всей территории Украины ввели аварийные отключения света
Аварийные отключения света ввели во всех регионах Украины, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T21:59
2024-05-14T22:31
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герман галущенко
дмитрий песков
укрэнерго
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Аварийные отключения света ввели во всех регионах Украины, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".&quot;С 21:00 до 24:00 (совпадает с мск) &quot;Укрэнерго&quot; вынуждено ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины. Причина — значительный дефицит электроэнергии в системе. Завтра, 15 мая, для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать в течение всех суток&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.Ранее во вторник энергопоставляющие компании Сумской и Львовской областей сообщили о введении графиков аварийных отключений. В "Укрэнерго" предупреждали, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. В компании также сообщили о возможных отключениях света по всей стране в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. Ранее он призывал население подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240513/galuschenko-1945577339.html
https://ria.ru/20240404/elektroenergiya-1937903450.html
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в мире, жкх, украина, россия, львовская область, герман галущенко, дмитрий песков, укрэнерго, вооруженные силы украины
В мире, ЖКХ, Украина, Россия, Львовская область, Герман Галущенко, Дмитрий Песков, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
На всей территории Украины ввели аварийные отключения света

"Укрэнерго": аварийные отключения света ввели во всех регионах Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Аварийные отключения света ввели во всех регионах Украины, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
«

"С 21:00 до 24:00 (совпадает с мск) "Укрэнерго" вынуждено ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины. Причина — значительный дефицит электроэнергии в системе. Завтра, 15 мая, для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать в течение всех суток", — говорится в публикации в Telegram-канале.

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Ранее во вторник энергопоставляющие компании Сумской и Львовской областей сообщили о введении графиков аварийных отключений.
В "Укрэнерго" предупреждали, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. В компании также сообщили о возможных отключениях света по всей стране в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. Ранее он призывал население подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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