https://ria.ru/20240514/otklyucheniya-1946009250.html
На западе Украины ввели графики аварийных отключений света
На западе Украины ввели графики аварийных отключений света - РИА Новости, 14.05.2024
На западе Украины ввели графики аварийных отключений света
Графики аварийных отключений света введены во Львовской и Сумской областях на западе Украины из-за дефицита мощности, сообщили в энергоснабжающих компаниях этих РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T21:56
2024-05-14T21:56
2024-05-14T21:56
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Графики аварийных отключений света введены во Львовской и Сумской областях на западе Украины из-за дефицита мощности, сообщили в энергоснабжающих компаниях этих регионов. "По распоряжению "Укрэнерго" во Львове и области введены графики аварийных отключений. Причина - дефицит мощности вследствие массированных атак на энергосистему Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Львовоблэнерго". "Сумыоблэнерго" в своем Telegram-канале также сообщила о введении графиков аварийных отключений в Сумской области. Ранее "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. "Укрэнерго" сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240513/galuschenko-1945577339.html
https://ria.ru/20240404/elektroenergiya-1937903450.html
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РИА Новости
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На западе Украины ввели графики аварийных отключений света
"Укрэнерго" ввело графики аварийных отключений света во Львове и Сумской области