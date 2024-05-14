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На западе Украины ввели графики аварийных отключений света - РИА Новости, 14.05.2024
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https://ria.ru/20240514/otklyucheniya-1946009250.html
На западе Украины ввели графики аварийных отключений света
На западе Украины ввели графики аварийных отключений света - РИА Новости, 14.05.2024
На западе Украины ввели графики аварийных отключений света
Графики аварийных отключений света введены во Львовской и Сумской областях на западе Украины из-за дефицита мощности, сообщили в энергоснабжающих компаниях этих РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T21:56
2024-05-14T21:56
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Графики аварийных отключений света введены во Львовской и Сумской областях на западе Украины из-за дефицита мощности, сообщили в энергоснабжающих компаниях этих регионов. "По распоряжению "Укрэнерго" во Львове и области введены графики аварийных отключений. Причина - дефицит мощности вследствие массированных атак на энергосистему Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Львовоблэнерго". "Сумыоблэнерго" в своем Telegram-канале также сообщила о введении графиков аварийных отключений в Сумской области. Ранее "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. "Укрэнерго" сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240513/galuschenko-1945577339.html
https://ria.ru/20240404/elektroenergiya-1937903450.html
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в мире, жкх, украина, сумская область, россия, герман галущенко, дмитрий песков, укрэнерго, вооруженные силы украины
В мире, ЖКХ, Украина, Сумская область, Россия, Герман Галущенко, Дмитрий Песков, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
На западе Украины ввели графики аварийных отключений света

"Укрэнерго" ввело графики аварийных отключений света во Львове и Сумской области

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Графики аварийных отключений света введены во Львовской и Сумской областях на западе Украины из-за дефицита мощности, сообщили в энергоснабжающих компаниях этих регионов.
"По распоряжению "Укрэнерго" во Львове и области введены графики аварийных отключений. Причина - дефицит мощности вследствие массированных атак на энергосистему Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Львовоблэнерго".
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"Сумыоблэнерго" в своем Telegram-канале также сообщила о введении графиков аварийных отключений в Сумской области.
Ранее "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. "Укрэнерго" сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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