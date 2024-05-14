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Биография Владимира Островенко - РИА Новости, 14.05.2024
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13:43 14.05.2024
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Биография Владимира Островенко
Биография Владимира Островенко - РИА Новости, 14.05.2024
Биография Владимира Островенко
Заместитель руководителя администрации президента России Владимир Евгеньевич Островенко родился 1 сентября 1969 года в Москве. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:43
2024-05-14T13:43
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москва
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Заместитель руководителя администрации президента России Владимир Евгеньевич Островенко родился 1 сентября 1969 года в Москве.В 1992 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД России.С 1992 по 2008 год находился на дипломатической службе. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД России и в посольстве России в ФРГ.C мая 2008 года – директор департамента протокола правительства РФ.28 декабря 2011 года был назначен руководителем протокола председателя правительства РФ – заместителем руководителя аппарата правительства РФ. С 21 мая 2012 года работал руководителем протокола президента РФ. 12 августа 2016 года указом главы государства был назначен заместителем руководителя администрации президента РФ. 13 июня 2018 года Владимир Островенко был переназначен на должность заместителя главы администрации президента РФ. 14 мая 2024 года Островенко снова был переназначен на должность заместителя руководителя администрации президента России.Действительный государственный советник РФ 1 класса (2009). Награжден Почетной грамотой правительства РФ (2009). Владеет английским и немецким языками.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, москва, владимир островенко
Справки, Москва, Владимир Островенко

Биография Владимира Островенко

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ Владимир Островенко
Заместитель руководителя администрации президента РФ Владимир Островенко - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель руководителя администрации президента РФ Владимир Островенко. Архивное фото
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Заместитель руководителя администрации президента России Владимир Евгеньевич Островенко родился 1 сентября 1969 года в Москве.
В 1992 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД России.
С 1992 по 2008 год находился на дипломатической службе. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД России и в посольстве России в ФРГ.
C мая 2008 года – директор департамента протокола правительства РФ.
28 декабря 2011 года был назначен руководителем протокола председателя правительства РФ – заместителем руководителя аппарата правительства РФ.
С 21 мая 2012 года работал руководителем протокола президента РФ.
12 августа 2016 года указом главы государства был назначен заместителем руководителя администрации президента РФ.
13 июня 2018 года Владимир Островенко был переназначен на должность заместителя главы администрации президента РФ.
14 мая 2024 года Островенко снова был переназначен на должность заместителя руководителя администрации президента России.
Действительный государственный советник РФ 1 класса (2009).
Награжден Почетной грамотой правительства РФ (2009).
Владеет английским и немецким языками.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиМоскваВладимир Островенко
 
 
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