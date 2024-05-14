https://ria.ru/20240514/ostrovenko-1945858219.html

Биография Владимира Островенко

Биография Владимира Островенко - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Владимира Островенко

Заместитель руководителя администрации президента России Владимир Евгеньевич Островенко родился 1 сентября 1969 года в Москве. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:43

2024-05-14T13:43

2024-05-14T13:43

справки

москва

владимир островенко

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Заместитель руководителя администрации президента России Владимир Евгеньевич Островенко родился 1 сентября 1969 года в Москве.В 1992 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД России.С 1992 по 2008 год находился на дипломатической службе. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД России и в посольстве России в ФРГ.C мая 2008 года – директор департамента протокола правительства РФ.28 декабря 2011 года был назначен руководителем протокола председателя правительства РФ – заместителем руководителя аппарата правительства РФ. С 21 мая 2012 года работал руководителем протокола президента РФ. 12 августа 2016 года указом главы государства был назначен заместителем руководителя администрации президента РФ. 13 июня 2018 года Владимир Островенко был переназначен на должность заместителя главы администрации президента РФ. 14 мая 2024 года Островенко снова был переназначен на должность заместителя руководителя администрации президента России.Действительный государственный советник РФ 1 класса (2009). Награжден Почетной грамотой правительства РФ (2009). Владеет английским и немецким языками.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, владимир островенко