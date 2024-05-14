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"Не в состоянии". На Западе рассказали о неудобном вопросе Остину о России
"Не в состоянии". На Западе рассказали о неудобном вопросе Остину о России - РИА Новости, 14.05.2024
"Не в состоянии". На Западе рассказали о неудобном вопросе Остину о России
Шеф Пентагона Ллойд Остин не смог определить, как выглядит "победа над Россией" на Украине. Об этом заявил бывший швейцарский разведчик Жак Бо в эфире... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T21:24
2024-05-14T21:24
2024-05-14T21:24
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин не смог определить, как выглядит "победа над Россией" на Украине. Об этом заявил бывший швейцарский разведчик Жак Бо в эфире YouTube-канала "Dialogue Works"."Ллойда Остина, министра обороны США, во время заседания комитета сената по Вооруженным силам попросили определить, что будет считаться победой на Украине. Он не смог ответить на вопрос", — напомнил эксперт.Как отметил Бо, если Запад не знает, зачем он воюет в Восточной Европе, то он не сможет вести боевые операции и одерживать верх. По его словам, без стратегии тактика — это всего лишь суета перед поражением. Именно так выглядит подход США и Украины, считает бывший разведчик.Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что если Запад хочет решить украинский кризис на поле боя, то Москва к этому готова. Министр также указал, что конференция по Украине в Швейцарии, которая запланирована на июнь и куда не пригласили Россию, сводится лишь к составлению ультиматума Москве. Он сравнил само мероприятие с "выговором для школьника" и подчеркнул, что с Россией на таком языке разговаривать не получится.
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в мире, россия, украина, сша, ллойд остин, жак бо, сергей лавров, министерство обороны сша
В мире, Россия, Украина, США, Ллойд Остин, Жак Бо, Сергей Лавров, Министерство обороны США
"Не в состоянии". На Западе рассказали о неудобном вопросе Остину о России
Экс-разведчик Бо: Остин не смог определить, что значит победить РФ на Украине