https://ria.ru/20240514/ostin-1946003918.html

"Не в состоянии". На Западе рассказали о неудобном вопросе Остину о России

"Не в состоянии". На Западе рассказали о неудобном вопросе Остину о России - РИА Новости, 14.05.2024

"Не в состоянии". На Западе рассказали о неудобном вопросе Остину о России

Шеф Пентагона Ллойд Остин не смог определить, как выглядит "победа над Россией" на Украине. Об этом заявил бывший швейцарский разведчик Жак Бо в эфире... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T21:24

2024-05-14T21:24

2024-05-14T21:24

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министерство обороны сша

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин не смог определить, как выглядит "победа над Россией" на Украине. Об этом заявил бывший швейцарский разведчик Жак Бо в эфире YouTube-канала "Dialogue Works"."Ллойда Остина, министра обороны США, во время заседания комитета сената по Вооруженным силам попросили определить, что будет считаться победой на Украине. Он не смог ответить на вопрос", — напомнил эксперт.Как отметил Бо, если Запад не знает, зачем он воюет в Восточной Европе, то он не сможет вести боевые операции и одерживать верх. По его словам, без стратегии тактика — это всего лишь суета перед поражением. Именно так выглядит подход США и Украины, считает бывший разведчик.Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что если Запад хочет решить украинский кризис на поле боя, то Москва к этому готова. Министр также указал, что конференция по Украине в Швейцарии, которая запланирована на июнь и куда не пригласили Россию, сводится лишь к составлению ультиматума Москве. Он сравнил само мероприятие с "выговором для школьника" и подчеркнул, что с Россией на таком языке разговаривать не получится.

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945963634.html

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в мире, россия, украина, сша, ллойд остин, жак бо, сергей лавров, министерство обороны сша