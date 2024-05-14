https://ria.ru/20240514/oreshkin-1945793131.html

Путин назначил Орешкина замруководителя администрации президента

Путин назначил Орешкина замруководителя администрации президента - РИА Новости, 14.05.2024

Путин назначил Орешкина замруководителя администрации президента

Президент РФ Владимир Путин назначил заместителем руководителя администрации президента России Максима Орешкина, который с января 2020 года был помощником... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T10:56

2024-05-14T10:56

2024-05-14T12:01

политика

россия

максим орешкин

владимир путин

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил заместителем руководителя администрации президента России Максима Орешкина, который с января 2020 года был помощником президента РФ по экономическим вопросам, сообщается на сайте Кремля."Своими указами глава государства назначил:.. Орешкина Максима Станиславовича – заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации", - говорится в сообщении.Орешкин родился в 1982 году в Москве, в 2004 году окончил Высшую школу экономики.В 2002-2006 годах он работал в Центральном банке РФ. В 2006-2013 годах - в Росбанке, и "Креди Агриколь корпоративный и инвестиционный банк", а также в "ВТБ Капитал".В 2013-2015 годах возглавлял департамент долгосрочного стратегического планирования Минфина РФ, в 2015-2016 годах занимал должность заместителя министра финансов. В 2016 году стал министром экономического развития РФ, а оттуда в 2020 году перешел на работу в администрацию президента.

https://ria.ru/20240422/ekonomika-1941571169.html

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политика, россия, максим орешкин, владимир путин