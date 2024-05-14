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В Оренбурге загорелся автобус во время движения - РИА Новости, 14.05.2024
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14:04 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/orenburg-1945866935.html
В Оренбурге загорелся автобус во время движения
В Оренбурге загорелся автобус во время движения - РИА Новости, 14.05.2024
В Оренбурге загорелся автобус во время движения
Автобус загорелся во время движения в Оренбурге, водитель получил ожоги, пассажиры не пострадали, сообщили в пресс-службе управления МВД по области. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:04
2024-05-14T14:04
происшествия
оренбург
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УФА, 14 мая – РИА Новости. Автобус загорелся во время движения в Оренбурге, водитель получил ожоги, пассажиры не пострадали, сообщили в пресс-службе управления МВД по области. По данным полиции, автобус загорелся на улице Салмышской. "Предварительно установлено, что в ходе движения произошло возгорание моторного отсека. В результате водитель автобуса с ожогами верхних и нижних конечностей доставлен в медицинское учреждение. Пассажиры общественного транспорта не пострадали. По данному факту будет собран материал проверки", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, оренбург
Происшествия, Оренбург
В Оренбурге загорелся автобус во время движения

МВД: в Оренбурге загорелся автобус, водитель получил ожоги

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 14 мая – РИА Новости. Автобус загорелся во время движения в Оренбурге, водитель получил ожоги, пассажиры не пострадали, сообщили в пресс-службе управления МВД по области.
По данным полиции, автобус загорелся на улице Салмышской.
«
"Предварительно установлено, что в ходе движения произошло возгорание моторного отсека. В результате водитель автобуса с ожогами верхних и нижних конечностей доставлен в медицинское учреждение. Пассажиры общественного транспорта не пострадали. По данному факту будет собран материал проверки", - говорится в сообщении ведомства.
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ПроисшествияОренбург
 
 
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