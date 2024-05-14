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В Оренбурге загорелся автобус во время движения
В Оренбурге загорелся автобус во время движения - РИА Новости, 14.05.2024
В Оренбурге загорелся автобус во время движения
Автобус загорелся во время движения в Оренбурге, водитель получил ожоги, пассажиры не пострадали, сообщили в пресс-службе управления МВД по области. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:04
2024-05-14T14:04
2024-05-14T14:04
происшествия
оренбург
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УФА, 14 мая – РИА Новости. Автобус загорелся во время движения в Оренбурге, водитель получил ожоги, пассажиры не пострадали, сообщили в пресс-службе управления МВД по области. По данным полиции, автобус загорелся на улице Салмышской. "Предварительно установлено, что в ходе движения произошло возгорание моторного отсека. В результате водитель автобуса с ожогами верхних и нижних конечностей доставлен в медицинское учреждение. Пассажиры общественного транспорта не пострадали. По данному факту будет собран материал проверки", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20231022/avtobus-1904472678.html
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происшествия, оренбург
В Оренбурге загорелся автобус во время движения
МВД: в Оренбурге загорелся автобус, водитель получил ожоги