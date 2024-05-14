https://ria.ru/20240514/orenburg-1945866935.html

В Оренбурге загорелся автобус во время движения

В Оренбурге загорелся автобус во время движения - РИА Новости, 14.05.2024

В Оренбурге загорелся автобус во время движения

Автобус загорелся во время движения в Оренбурге, водитель получил ожоги, пассажиры не пострадали, сообщили в пресс-службе управления МВД по области. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:04

2024-05-14T14:04

2024-05-14T14:04

происшествия

оренбург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg

УФА, 14 мая – РИА Новости. Автобус загорелся во время движения в Оренбурге, водитель получил ожоги, пассажиры не пострадали, сообщили в пресс-службе управления МВД по области. По данным полиции, автобус загорелся на улице Салмышской. "Предварительно установлено, что в ходе движения произошло возгорание моторного отсека. В результате водитель автобуса с ожогами верхних и нижних конечностей доставлен в медицинское учреждение. Пассажиры общественного транспорта не пострадали. По данному факту будет собран материал проверки", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20231022/avtobus-1904472678.html

оренбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, оренбург