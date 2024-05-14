https://ria.ru/20240514/opasnost-1946004159.html
В Херсонской области объявили авиаугрозу
В Херсонской области объявили авиаугрозу - РИА Новости, 14.05.2024
В Херсонской области объявили авиаугрозу
В Херсонской области объявлена авиационная опасность, сообщил во вторник в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T21:25
2024-05-14T21:25
2024-05-14T21:26
херсонская область
владимир сальдо
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В Херсонской области объявлена авиационная опасность, сообщил во вторник в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. "В Херсонской области объявлена авиационная опасность! Прошу соблюдать спокойствие и быть внимательными", - написал он.
https://ria.ru/20231111/opasnost-1908879994.html
херсонская область
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херсонская область , владимир сальдо
Херсонская область , Владимир Сальдо, Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области объявили авиаугрозу
Сальдо: в Херсонской области объявили авиационную опасность