Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области объявили авиаугрозу - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:25 14.05.2024 (обновлено: 21:26 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/opasnost-1946004159.html
В Херсонской области объявили авиаугрозу
В Херсонской области объявили авиаугрозу - РИА Новости, 14.05.2024
В Херсонской области объявили авиаугрозу
В Херсонской области объявлена авиационная опасность, сообщил во вторник в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T21:25
2024-05-14T21:26
херсонская область
владимир сальдо
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824377455_0:267:3164:2047_1920x0_80_0_0_42d9255aae0d68440a819693c364047e.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В Херсонской области объявлена авиационная опасность, сообщил во вторник в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. "В Херсонской области объявлена авиационная опасность! Прошу соблюдать спокойствие и быть внимательными", - написал он.
https://ria.ru/20231111/opasnost-1908879994.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824377455_858:317:3164:2047_1920x0_80_0_0_b129502ef4546ab300e2515a26e76625.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , владимир сальдо
Херсонская область , Владимир Сальдо, Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области объявили авиаугрозу

Сальдо: в Херсонской области объявили авиационную опасность

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкРабота артиллеристов на Херсонском направлении
Работа артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Работа артиллеристов на Херсонском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В Херсонской области объявлена авиационная опасность, сообщил во вторник в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.
«
"В Херсонской области объявлена авиационная опасность! Прошу соблюдать спокойствие и быть внимательными", - написал он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
В Геническом районе Херсонской области объявили ракетную опасность
11 ноября 2023, 18:13
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала