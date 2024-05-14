https://ria.ru/20240514/opasnost-1946004159.html

В Херсонской области объявили авиаугрозу

В Херсонской области объявили авиаугрозу - РИА Новости, 14.05.2024

В Херсонской области объявили авиаугрозу

В Херсонской области объявлена авиационная опасность, сообщил во вторник в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T21:25

2024-05-14T21:25

2024-05-14T21:26

херсонская область

владимир сальдо

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824377455_0:267:3164:2047_1920x0_80_0_0_42d9255aae0d68440a819693c364047e.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В Херсонской области объявлена авиационная опасность, сообщил во вторник в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. "В Херсонской области объявлена авиационная опасность! Прошу соблюдать спокойствие и быть внимательными", - написал он.

https://ria.ru/20231111/opasnost-1908879994.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , владимир сальдо