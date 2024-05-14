https://ria.ru/20240514/opasnost-1945961255.html

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 14.05.2024

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщается в Telegram-канале регионального правительства. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T18:04

2024-05-14T18:04

2024-05-14T18:09

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщается в Telegram-канале регионального правительства."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240508/spetsoperatsiya-1944661313.html

курская область

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, происшествия, украина, вооруженные силы украины