https://ria.ru/20240514/opasnost-1945961255.html
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 14.05.2024
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщается в Telegram-канале регионального правительства. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T18:04
2024-05-14T18:04
2024-05-14T18:09
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщается в Telegram-канале регионального правительства."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240508/spetsoperatsiya-1944661313.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, происшествия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки дронов, силы ПВО привели в готовность