https://ria.ru/20240514/opasnost-1945959404.html

Белгородцев снова предупредили о ракетной опасности

Белгородцев снова предупредили о ракетной опасности - РИА Новости, 14.05.2024

Белгородцев снова предупредили о ракетной опасности

Ракетная опасность вновь объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T17:55

2024-05-14T17:55

2024-05-14T18:04

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Ракетная опасность вновь объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности", - сообщил Гладков.Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.Ранее в Белгороде дважды запускали предупреждения о ракетной опасности, в сумме они длились более 20 минут.

https://ria.ru/20240514/belgorod-1945943970.html

белгород

белгородский район

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Наталья Макарова

белгород, белгородский район, происшествия, вячеслав гладков