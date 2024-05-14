https://ria.ru/20240514/opasnost-1945959404.html
Белгородцев снова предупредили о ракетной опасности
Белгородцев снова предупредили о ракетной опасности - РИА Новости, 14.05.2024
Белгородцев снова предупредили о ракетной опасности
Ракетная опасность вновь объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T17:55
2024-05-14T17:55
2024-05-14T18:04
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Ракетная опасность вновь объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности", - сообщил Гладков.Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.Ранее в Белгороде дважды запускали предупреждения о ракетной опасности, в сумме они длились более 20 минут.
https://ria.ru/20240514/belgorod-1945943970.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородский район, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Происшествия, Вячеслав Гладков
Белгородцев снова предупредили о ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе запустили предупреждение о ракетной опасности