https://ria.ru/20240514/opasnost-1945936622.html

В Белгороде снова объявили ракетную опасность

В Белгороде снова объявили ракетную опасность - РИА Новости, 14.05.2024

В Белгороде снова объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T16:59

2024-05-14T16:59

2024-05-14T17:01

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации.Новую угрозу объявили спустя 6 минут после отмены."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.Корреспондент РИА новости передает, что в городе работает сирена и был слышен взрыв в небе.

https://ria.ru/20240514/belgoroda-1945900750.html

белгород

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгород, белгородский район, происшествия, вячеслав гладков