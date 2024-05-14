https://ria.ru/20240514/opasnost-1945936622.html
В Белгороде снова объявили ракетную опасность
В Белгороде снова объявили ракетную опасность - РИА Новости, 14.05.2024
В Белгороде снова объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:59
2024-05-14T16:59
2024-05-14T17:01
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации.Новую угрозу объявили спустя 6 минут после отмены."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.Корреспондент РИА новости передает, что в городе работает сирена и был слышен взрыв в небе.
https://ria.ru/20240514/belgoroda-1945900750.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородский район, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Происшествия, Вячеслав Гладков
В Белгороде снова объявили ракетную опасность
На территории Белгорода и Белгородского района снова объявили ракетную опасность