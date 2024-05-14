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В Херсонской области отменили предупреждение о ракетной опасности - РИА Новости, 14.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:40 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/opasnost-1945926572.html
В Херсонской области отменили предупреждение о ракетной опасности
В Херсонской области отменили предупреждение о ракетной опасности - РИА Новости, 14.05.2024
В Херсонской области отменили предупреждение о ракетной опасности
Предупреждение о ракетной опасности в Херсонской области отменено, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:40
2024-05-14T16:40
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
безопасность
вооруженные силы украины
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Предупреждение о ракетной опасности в Херсонской области отменено, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Отмена ракетной опасности Херсонская область", - написал Сальдо. Предупреждение продлилось полчаса. Кроме того, также возобновлено перекрытое ранее из-за сигнала тревоги движение автотранспорта через пункт пропуска "Джанкой", что на границы Крыма и Херсонской области.
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херсонская область , владимир сальдо, безопасность, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
В Херсонской области отменили предупреждение о ракетной опасности

Предупреждение о ракетной опасности в Херсонской области продлилось полчаса

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Предупреждение о ракетной опасности в Херсонской области отменено, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Отмена ракетной опасности Херсонская область", - написал Сальдо.
Предупреждение продлилось полчаса.
Кроме того, также возобновлено перекрытое ранее из-за сигнала тревоги движение автотранспорта через пункт пропуска "Джанкой", что на границы Крыма и Херсонской области.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
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6 ноября 2023, 12:19
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоБезопасностьВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
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