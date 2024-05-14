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В Херсонской области отменили предупреждение о ракетной опасности
В Херсонской области отменили предупреждение о ракетной опасности - РИА Новости, 14.05.2024
В Херсонской области отменили предупреждение о ракетной опасности
Предупреждение о ракетной опасности в Херсонской области отменено, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:40
2024-05-14T16:40
2024-05-14T16:40
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Предупреждение о ракетной опасности в Херсонской области отменено, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Отмена ракетной опасности Херсонская область", - написал Сальдо. Предупреждение продлилось полчаса. Кроме того, также возобновлено перекрытое ранее из-за сигнала тревоги движение автотранспорта через пункт пропуска "Джанкой", что на границы Крыма и Херсонской области.
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В Херсонской области отменили предупреждение о ракетной опасности
Предупреждение о ракетной опасности в Херсонской области продлилось полчаса