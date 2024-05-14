https://ria.ru/20240514/onn-1945781482.html

Индия осудила гибель мирного населения в секторе Газа

Индия осудила гибель мирного населения в секторе Газа - РИА Новости, 14.05.2024

Индия осудила гибель мирного населения в секторе Газа

Индия осуждает гибель мирного населения в результате конфликта в секторе Газа, заявила постоянный представитель Индии при ООН Ручира Камбодж на 10-й... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T09:47

2024-05-14T09:47

2024-05-14T10:16

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мая – РИА Новости. Индия осуждает гибель мирного населения в результате конфликта в секторе Газа, заявила постоянный представитель Индии при ООН Ручира Камбодж на 10-й чрезвычайной специальной сессии ГА ООН по Палестине. "Позиция Индии по этому конфликту неоднократно четко формулировалась нашим руководством: во-первых, продолжающийся конфликт между Израилем и ХАМАС привел к крупномасштабным потерям мирного населения, особенно женщин и детей. Возникший в результате гуманитарный кризис просто неприемлем. Мы решительно осудили гибель мирных жителей в ходе конфликта. Международное право и международное гуманитарное право должны соблюдаться всеми при любых обстоятельствах", - заявила она.Постпред Индии отметила, что гуманитарная помощь населению Газы должна быть немедленно увеличена, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации. "Мы призываем все стороны объединиться в этих усилиях. Мы приветствуем усилия ООН и международного сообщества в этом отношении. Индия предоставила гуманитарную помощь народу Палестины и будет продолжать это делать. Мы отмечаем недавнее содействие увеличению потока гуманитарной помощи в Газу со стороны израильских властей", - добавила Камбодж. Подтвердив позицию Индии по решению этого вопроса на основе двух государств, она также призвала конфликтующие стороны как можно скорее начать прямые мирные переговоры. Кроме того, Камбодж отметила, что Индия подтвердила свою поддержку заявки Палестины на полноправное членство в ООН, и выразила надежду, что соответствующее заявление Палестины будет пересмотрено форумом. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240514/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240514/izrail-1945767765.html

https://ria.ru/20240510/gaza-1945162623.html

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в мире, индия, израиль, палестина, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году