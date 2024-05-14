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В Подмосковье более 33 тысяч беременных прошли онлайн-консультации - РИА Новости, 14.05.2024
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Новости Подмосковья
 
16:09 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/onlayn-konsultatsii-1945916720.html
В Подмосковье более 33 тысяч беременных прошли онлайн-консультации
В Подмосковье более 33 тысяч беременных прошли онлайн-консультации - РИА Новости, 14.05.2024
В Подмосковье более 33 тысяч беременных прошли онлайн-консультации
В прошлом году беременные женщины в Подмосковье получили возможность консультироваться с врачом через интернет в рамках проекта "Наша женская консультация",... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:09
2024-05-14T16:09
новости подмосковья
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
год семьи
беременность
технологии
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В прошлом году беременные женщины в Подмосковье получили возможность консультироваться с врачом через интернет в рамках проекта "Наша женская консультация", почти 33 тысячи пациенток с начала этого года прошли онлайн-приемы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В ходе онлайн-приема пациентка может получить расшифровку анализов, консультацию психолога, пройти обучение и подготовку к рождению ребенка, познакомиться с врачом, принимающим роды, и многое другое. "Такие онлайн-приемы позволяют сэкономить время на походе к врачу, а значит посвятить больше времени подготовке к появлению ребенка. Проводить телемедицинские консультации для беременных в регионе начали в прошлом году", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что всего за это время было проведено свыше 132 тысяч онлайн-приемов, из них почти 33 тысячи с начала этого года. Чтобы записать на телемедицинскую консультацию, необходимо обратиться к лечащему врачу или к закрепленному за беременной сотруднику.
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), алексей сапанюк, год семьи, беременность, технологии
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк, Год семьи, беременность, Технологии

В Подмосковье более 33 тысяч беременных прошли онлайн-консультации

© iStock.com / shironosovБеременная женщина во время онлайн-консультации с врачом
Беременная женщина во время онлайн-консультации с врачом - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© iStock.com / shironosov
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В прошлом году беременные женщины в Подмосковье получили возможность консультироваться с врачом через интернет в рамках проекта "Наша женская консультация", почти 33 тысячи пациенток с начала этого года прошли онлайн-приемы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В ходе онлайн-приема пациентка может получить расшифровку анализов, консультацию психолога, пройти обучение и подготовку к рождению ребенка, познакомиться с врачом, принимающим роды, и многое другое.
"Такие онлайн-приемы позволяют сэкономить время на походе к врачу, а значит посвятить больше времени подготовке к появлению ребенка. Проводить телемедицинские консультации для беременных в регионе начали в прошлом году", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что всего за это время было проведено свыше 132 тысяч онлайн-приемов, из них почти 33 тысячи с начала этого года.
Чтобы записать на телемедицинскую консультацию, необходимо обратиться к лечащему врачу или к закрепленному за беременной сотруднику.
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Новости ПодмосковьяЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Алексей СапанюкГод семьибеременностьТехнологии
 
 
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