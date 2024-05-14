https://ria.ru/20240514/onlayn-konsultatsii-1945916720.html
В Подмосковье более 33 тысяч беременных прошли онлайн-консультации
В Подмосковье более 33 тысяч беременных прошли онлайн-консультации - РИА Новости, 14.05.2024
В Подмосковье более 33 тысяч беременных прошли онлайн-консультации
В прошлом году беременные женщины в Подмосковье получили возможность консультироваться с врачом через интернет в рамках проекта "Наша женская консультация",... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:09
2024-05-14T16:09
2024-05-14T16:09
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московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В прошлом году беременные женщины в Подмосковье получили возможность консультироваться с врачом через интернет в рамках проекта "Наша женская консультация", почти 33 тысячи пациенток с начала этого года прошли онлайн-приемы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В ходе онлайн-приема пациентка может получить расшифровку анализов, консультацию психолога, пройти обучение и подготовку к рождению ребенка, познакомиться с врачом, принимающим роды, и многое другое. "Такие онлайн-приемы позволяют сэкономить время на походе к врачу, а значит посвятить больше времени подготовке к появлению ребенка. Проводить телемедицинские консультации для беременных в регионе начали в прошлом году", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что всего за это время было проведено свыше 132 тысяч онлайн-приемов, из них почти 33 тысячи с начала этого года. Чтобы записать на телемедицинскую консультацию, необходимо обратиться к лечащему врачу или к закрепленному за беременной сотруднику.
https://ria.ru/20231005/onlayn-konsultatsiya-1900636994.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), алексей сапанюк, год семьи, беременность, технологии
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк, Год семьи, беременность, Технологии
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В прошлом году беременные женщины в Подмосковье получили возможность консультироваться с врачом через интернет в рамках проекта "Наша женская консультация", почти 33 тысячи пациенток с начала этого года прошли онлайн-приемы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В ходе онлайн-приема пациентка может получить расшифровку анализов, консультацию психолога, пройти обучение и подготовку к рождению ребенка, познакомиться с врачом, принимающим роды, и многое другое.
"Такие онлайн-приемы позволяют сэкономить время на походе к врачу, а значит посвятить больше времени подготовке к появлению ребенка. Проводить телемедицинские консультации для беременных в регионе начали в прошлом году", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк
, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что всего за это время было проведено свыше 132 тысяч онлайн-приемов, из них почти 33 тысячи с начала этого года.
Чтобы записать на телемедицинскую консультацию, необходимо обратиться к лечащему врачу или к закрепленному за беременной сотруднику.