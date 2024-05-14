https://ria.ru/20240514/onlayn-konsultatsii-1945916720.html

В Подмосковье более 33 тысяч беременных прошли онлайн-консультации

В Подмосковье более 33 тысяч беременных прошли онлайн-консультации - РИА Новости, 14.05.2024

В Подмосковье более 33 тысяч беременных прошли онлайн-консультации

В прошлом году беременные женщины в Подмосковье получили возможность консультироваться с врачом через интернет в рамках проекта "Наша женская консультация",... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T16:09

2024-05-14T16:09

2024-05-14T16:09

новости подмосковья

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

год семьи

беременность

технологии

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В прошлом году беременные женщины в Подмосковье получили возможность консультироваться с врачом через интернет в рамках проекта "Наша женская консультация", почти 33 тысячи пациенток с начала этого года прошли онлайн-приемы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В ходе онлайн-приема пациентка может получить расшифровку анализов, консультацию психолога, пройти обучение и подготовку к рождению ребенка, познакомиться с врачом, принимающим роды, и многое другое. "Такие онлайн-приемы позволяют сэкономить время на походе к врачу, а значит посвятить больше времени подготовке к появлению ребенка. Проводить телемедицинские консультации для беременных в регионе начали в прошлом году", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что всего за это время было проведено свыше 132 тысяч онлайн-приемов, из них почти 33 тысячи с начала этого года. Чтобы записать на телемедицинскую консультацию, необходимо обратиться к лечащему врачу или к закрепленному за беременной сотруднику.

https://ria.ru/20231005/onlayn-konsultatsiya-1900636994.html

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Алёна Пава

здоровье - общество, московская область (подмосковье), алексей сапанюк, год семьи, беременность, технологии