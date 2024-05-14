https://ria.ru/20240514/ocheretino-1945762608.html

Житель соседнего с Очеретино села рассказал о массовом мародерстве ВСУ

Житель соседнего с Очеретино села рассказал о массовом мародерстве ВСУ - РИА Новости, 14.05.2024

Житель соседнего с Очеретино села рассказал о массовом мародерстве ВСУ

Полиция и солдаты ВСУ выносили все, что могли, из домов жителей подконтрольных Киеву территорий ДНР и сдавали в комиссионку в Очеретино, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T05:41

2024-05-14T05:41

2024-05-14T05:55

специальная военная операция на украине

семеновка (краматорск)

киев

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105057/67/1050576756_0:88:2000:1213_1920x0_80_0_0_de0609ad49fbf49cad9d0a7eeb65ad28.jpg

ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Полиция и солдаты ВСУ выносили все, что могли, из домов жителей подконтрольных Киеву территорий ДНР и сдавали в комиссионку в Очеретино, рассказал РИА Новости житель соседнего села Сергей. "Полиция свои права качала, все дома повыставляла, все повывозила… Это беспредел просто! Гражданские дома (дома мирных жителей - ред.) повыставляли, даже унитазы поснимали", - рассказал Сергей. Сам он жил в селе Семеновка и эвакуировался в апреле. По его словам, мародерством занималась не только полиция, но и военные. "В Очеретино открылась специальная лавочка, в которую можно сдавать б/у… Большинство солдат возило туда товары, которые забрали по домам", - сказал собеседник агентства. Очеретино, как и Семеновка, было полностью освобождено российскими войсками в начале мая. По словам Сергея, от Очеретино до Семеновки примерно 15 километров.

https://ria.ru/20240514/kherson-1945759375.html

https://ria.ru/20240424/ukraina-1942056736.html

семеновка (краматорск)

киев

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

семеновка (краматорск), киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины