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Житель соседнего с Очеретино села рассказал о массовом мародерстве ВСУ - РИА Новости, 14.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:41 14.05.2024 (обновлено: 05:55 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/ocheretino-1945762608.html
Житель соседнего с Очеретино села рассказал о массовом мародерстве ВСУ
Житель соседнего с Очеретино села рассказал о массовом мародерстве ВСУ - РИА Новости, 14.05.2024
Житель соседнего с Очеретино села рассказал о массовом мародерстве ВСУ
Полиция и солдаты ВСУ выносили все, что могли, из домов жителей подконтрольных Киеву территорий ДНР и сдавали в комиссионку в Очеретино, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T05:41
2024-05-14T05:55
специальная военная операция на украине
семеновка (краматорск)
киев
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Полиция и солдаты ВСУ выносили все, что могли, из домов жителей подконтрольных Киеву территорий ДНР и сдавали в комиссионку в Очеретино, рассказал РИА Новости житель соседнего села Сергей. "Полиция свои права качала, все дома повыставляла, все повывозила… Это беспредел просто! Гражданские дома (дома мирных жителей - ред.) повыставляли, даже унитазы поснимали", - рассказал Сергей. Сам он жил в селе Семеновка и эвакуировался в апреле. По его словам, мародерством занималась не только полиция, но и военные. "В Очеретино открылась специальная лавочка, в которую можно сдавать б/у… Большинство солдат возило туда товары, которые забрали по домам", - сказал собеседник агентства. Очеретино, как и Семеновка, было полностью освобождено российскими войсками в начале мая. По словам Сергея, от Очеретино до Семеновки примерно 15 километров.
https://ria.ru/20240514/kherson-1945759375.html
https://ria.ru/20240424/ukraina-1942056736.html
семеновка (краматорск)
киев
донецкая народная республика
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семеновка (краматорск), киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Семеновка (Краматорск), Киев, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Житель соседнего с Очеретино села рассказал о массовом мародерстве ВСУ

Житель ДНР: в Очеретино открыли комиссионку, чтобы ВСУ сдавали туда награбленное

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАвтомобиль проезжает мимо брошенного танка украинской армии в Очеретино
Автомобиль проезжает мимо брошенного танка украинской армии в Очеретино - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Автомобиль проезжает мимо брошенного танка украинской армии в Очеретино. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Полиция и солдаты ВСУ выносили все, что могли, из домов жителей подконтрольных Киеву территорий ДНР и сдавали в комиссионку в Очеретино, рассказал РИА Новости житель соседнего села Сергей.
"Полиция свои права качала, все дома повыставляла, все повывозила… Это беспредел просто! Гражданские дома (дома мирных жителей - ред.) повыставляли, даже унитазы поснимали", - рассказал Сергей.
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Сам он жил в селе Семеновка и эвакуировался в апреле. По его словам, мародерством занималась не только полиция, но и военные.
"В Очеретино открылась специальная лавочка, в которую можно сдавать б/у… Большинство солдат возило туда товары, которые забрали по домам", - сказал собеседник агентства.
Очеретино, как и Семеновка, было полностью освобождено российскими войсками в начале мая. По словам Сергея, от Очеретино до Семеновки примерно 15 километров.
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