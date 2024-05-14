https://ria.ru/20240514/obuchenie-1945888813.html

Фальков призвал перевести инженеров и педагогов на пятилетнее обучение

Фальков призвал перевести инженеров и педагогов на пятилетнее обучение - РИА Новости, 14.05.2024

Фальков призвал перевести инженеров и педагогов на пятилетнее обучение

Нужно переходить на 5-5,5 лет обучения по ряду специальностей и направлений, особенно это касается инженеров и педагогов, заявил кандидат на пост главы... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T15:02

2024-05-14T15:02

2024-05-14T15:08

общество

россия

валерий фальков

госдума рф

образование - общество

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Нужно переходить на 5-5,5 лет обучения по ряду специальностей и направлений, особенно это касается инженеров и педагогов, заявил кандидат на пост главы министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. "По целому ряду специальностей и направлений невозможно подготовить квалифицированного специалиста за тот срок, который мы уделяем сегодня. Я имею в виду за 4 года. Надо переходить на 5-5,5 лет, особенно это касается инженеров… и по педагогам надо сегодня делать то же самое", - сказал Фальков на пленарном заседании Госдумы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, валерий фальков, госдума рф, образование - общество, навигатор абитуриента