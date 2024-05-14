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Фальков призвал перевести инженеров и педагогов на пятилетнее обучение - РИА Новости, 14.05.2024
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15:02 14.05.2024 (обновлено: 15:08 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/obuchenie-1945888813.html
Фальков призвал перевести инженеров и педагогов на пятилетнее обучение
Фальков призвал перевести инженеров и педагогов на пятилетнее обучение - РИА Новости, 14.05.2024
Фальков призвал перевести инженеров и педагогов на пятилетнее обучение
Нужно переходить на 5-5,5 лет обучения по ряду специальностей и направлений, особенно это касается инженеров и педагогов, заявил кандидат на пост главы... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:02
2024-05-14T15:08
общество
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валерий фальков
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образование - общество
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Нужно переходить на 5-5,5 лет обучения по ряду специальностей и направлений, особенно это касается инженеров и педагогов, заявил кандидат на пост главы министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. "По целому ряду специальностей и направлений невозможно подготовить квалифицированного специалиста за тот срок, который мы уделяем сегодня. Я имею в виду за 4 года. Надо переходить на 5-5,5 лет, особенно это касается инженеров… и по педагогам надо сегодня делать то же самое", - сказал Фальков на пленарном заседании Госдумы.
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общество, россия, валерий фальков, госдума рф, образование - общество, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Валерий Фальков, Госдума РФ, Образование - Общество, Навигатор абитуриента
Фальков призвал перевести инженеров и педагогов на пятилетнее обучение

Фальков: инженера и педагога невозможно подготовить за четырехлетнее обучение

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКандидат на должность министра науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Кандидат на должность министра науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выступает на пленарном заседании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Кандидат на должность министра науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Нужно переходить на 5-5,5 лет обучения по ряду специальностей и направлений, особенно это касается инженеров и педагогов, заявил кандидат на пост главы министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
"По целому ряду специальностей и направлений невозможно подготовить квалифицированного специалиста за тот срок, который мы уделяем сегодня. Я имею в виду за 4 года. Надо переходить на 5-5,5 лет, особенно это касается инженеров… и по педагогам надо сегодня делать то же самое", - сказал Фальков на пленарном заседании Госдумы.
Востребованные профессии - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
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ОбществоРоссияВалерий ФальковГосдума РФОбразование - ОбществоНавигатор абитуриента
 
 
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