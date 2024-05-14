Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки выпустили более 200 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:19 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/obstrely-1945919479.html
ВСУ за сутки выпустили более 200 снарядов по Белгородской области
ВСУ за сутки выпустили более 200 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 14.05.2024
ВСУ за сутки выпустили более 200 снарядов по Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по приграничной территории Белгородской области свыше 200 снарядов, ранены 9 мирных жителей, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:19
2024-05-14T16:19
происшествия
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg
БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по приграничной территории Белгородской области свыше 200 снарядов, ранены 9 мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, за прошедшие сутки по 8 муниципалитетам было выпущено 206 снарядов из разных видов вооружения, в том числе РСЗО. Также на регион были атаки с использованием 24 беспилотников, включая сброс с дронов 6 боеприпасов. В городе Белгороде в результате воздушных атак ВСУ пострадали трое человек. Женщина госпитализирована с осколочным ранением позвоночника, двоим мужчинам оказана необходимая помощь и они отпущены домой. Различные разрушения выявлены в 73 частных домовладениях, 24 многоквартирных домах, на хозяйствующем субъекте, двух социальных объектах, трех магазинах, также повреждены теплица, сельхозпредприятие и 74 транспортных средства. "В Белгородском районе в результате воздушных атак ВСУ пострадали 6 человек. Трое мужчин… находятся в городской больнице №2 города Белгорода под наблюдением специалистов. Двое мужчин с черепно-мозговыми травмами и мужчина с множественными инородными телами роговицы получают лечение в областной клинической больнице", - написал Гладков.Он добавил, что по селам Красный Хутор и Журавлевка установлено 14 прилетов из артиллерии, по селам Черемошное и Ясные Зори выпущено 4 снаряда из РСЗО. Атакам беспилотников ВСУ подверглись села Новая Деревня, Варваровка, Долбино, Соломино, Журавлевка, Отрадное и поселок Малиновка. Больше всего в Белгородском районе было обстреляно село Щетиновка. Со стороны Украины по нему было выпущено 26 артиллерийских, 21 минометный снаряд и 20 снарядов из РСЗО, также в селе с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. По словам губернатора, в Борисовском районе села Грузское, Цаповка, Березовка и Хотмыжское сельское поселение были атакованы дронами. Не менее 9 раз из миномета обстреляны села Цаповка и Байцуры. В Валуйском городском округе по хутору Нижние Мельницы выпущено 5 снарядов из РСЗО, по селу Новопетровка – 15 снарядов ствольной артиллерии. В Краснояружском районе на окраине села Староселье из стрелкового оружия сбито два FPV-дрона. На территории между селами Колотиловка и Вязовое с дрона сброшено одно взрывное устройство, сообщил Гладков. Глава региона уточнил, что в Грайворонском округе по селам Пороз, Козинка, Горьковский, Безымено, Смородино и поселку Совхозный зафиксировано в сумме 44 прилета. Село Новостроевка-Вторая было обстреляно 26 снарядами. Села Безымено, Гора-Подол, Новостроевка-Первая и посёлок Совхозный атакованы с помощью 4 беспилотников. В Прохоровском районе обнаружен упавший беспилотник. ⠀"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущен один снаряд из РСЗО "Град"... По городу Шебекино выпущено 5 артиллерийских снарядов, по МАПП "Шебекино" – 3 снаряда из РСЗО "Град", по поселку Красное – один минометный снаряд. Пострадавших и разрушений нет. Под минометный обстрел попал хутор Мухин – зафиксировано 12 прилетов... Над селом Архангельское системой ПВО сбит БПЛА противника", - сообщил глава области. В Минобороны сообщили, что средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили над Белгородской областью 25 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire, запущенных Украиной.
https://ria.ru/20240513/mp-1945595615.html
https://ria.ru/20240513/belgorod-1945492290.html
https://ria.ru/20240513/gladkov-1945710537.html
белгородская область
белгород
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_33806e89a79bcfc6b4366815b8a14cbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ за сутки выпустили более 200 снарядов по Белгородской области

Гладков: ВСУ выпустили 206 снарядов по Белгородской области, ранены 9 человек

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по приграничной территории Белгородской области свыше 200 снарядов, ранены 9 мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, за прошедшие сутки по 8 муниципалитетам было выпущено 206 снарядов из разных видов вооружения, в том числе РСЗО. Также на регион были атаки с использованием 24 беспилотников, включая сброс с дронов 6 боеприпасов. В городе Белгороде в результате воздушных атак ВСУ пострадали трое человек. Женщина госпитализирована с осколочным ранением позвоночника, двоим мужчинам оказана необходимая помощь и они отпущены домой. Различные разрушения выявлены в 73 частных домовладениях, 24 многоквартирных домах, на хозяйствующем субъекте, двух социальных объектах, трех магазинах, также повреждены теплица, сельхозпредприятие и 74 транспортных средства.
Самоходная артиллерийская установка Мста-С на боевой позиции в южном секторе спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
"Успешно". СМИ раскрыли, что ВС России сделали с ВСУ в Харьковской области
13 мая, 14:37
"В Белгородском районе в результате воздушных атак ВСУ пострадали 6 человек. Трое мужчин… находятся в городской больнице №2 города Белгорода под наблюдением специалистов. Двое мужчин с черепно-мозговыми травмами и мужчина с множественными инородными телами роговицы получают лечение в областной клинической больнице", - написал Гладков.
Он добавил, что по селам Красный Хутор и Журавлевка установлено 14 прилетов из артиллерии, по селам Черемошное и Ясные Зори выпущено 4 снаряда из РСЗО. Атакам беспилотников ВСУ подверглись села Новая Деревня, Варваровка, Долбино, Соломино, Журавлевка, Отрадное и поселок Малиновка. Больше всего в Белгородском районе было обстреляно село Щетиновка. Со стороны Украины по нему было выпущено 26 артиллерийских, 21 минометный снаряд и 20 снарядов из РСЗО, также в селе с БПЛА сброшено одно взрывное устройство.
По словам губернатора, в Борисовском районе села Грузское, Цаповка, Березовка и Хотмыжское сельское поселение были атакованы дронами. Не менее 9 раз из миномета обстреляны села Цаповка и Байцуры. В Валуйском городском округе по хутору Нижние Мельницы выпущено 5 снарядов из РСЗО, по селу Новопетровка – 15 снарядов ствольной артиллерии. В Краснояружском районе на окраине села Староселье из стрелкового оружия сбито два FPV-дрона. На территории между селами Колотиловка и Вязовое с дрона сброшено одно взрывное устройство, сообщил Гладков.
Глава региона уточнил, что в Грайворонском округе по селам Пороз, Козинка, Горьковский, Безымено, Смородино и поселку Совхозный зафиксировано в сумме 44 прилета. Село Новостроевка-Вторая было обстреляно 26 снарядами. Села Безымено, Гора-Подол, Новостроевка-Первая и посёлок Совхозный атакованы с помощью 4 беспилотников. В Прохоровском районе обнаружен упавший беспилотник.
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
В Белгороде завершили спасательные работы на месте обрушения части дома
13 мая, 06:32
⠀"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущен один снаряд из РСЗО "Град"... По городу Шебекино выпущено 5 артиллерийских снарядов, по МАПП "Шебекино" – 3 снаряда из РСЗО "Град", по поселку Красное – один минометный снаряд. Пострадавших и разрушений нет. Под минометный обстрел попал хутор Мухин – зафиксировано 12 прилетов... Над селом Архангельское системой ПВО сбит БПЛА противника", - сообщил глава области.
В Минобороны сообщили, что средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили над Белгородской областью 25 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire, запущенных Украиной.
Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
ВСУ дронами атаковали сразу несколько сел в Белгородской области
13 мая, 19:14
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала