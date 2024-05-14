https://ria.ru/20240514/obstrely-1945919479.html
ВСУ за сутки выпустили более 200 снарядов по Белгородской области
ВСУ за сутки выпустили более 200 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 14.05.2024
ВСУ за сутки выпустили более 200 снарядов по Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по приграничной территории Белгородской области свыше 200 снарядов, ранены 9 мирных жителей, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:19
2024-05-14T16:19
2024-05-14T16:19
происшествия
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по приграничной территории Белгородской области свыше 200 снарядов, ранены 9 мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, за прошедшие сутки по 8 муниципалитетам было выпущено 206 снарядов из разных видов вооружения, в том числе РСЗО. Также на регион были атаки с использованием 24 беспилотников, включая сброс с дронов 6 боеприпасов. В городе Белгороде в результате воздушных атак ВСУ пострадали трое человек. Женщина госпитализирована с осколочным ранением позвоночника, двоим мужчинам оказана необходимая помощь и они отпущены домой. Различные разрушения выявлены в 73 частных домовладениях, 24 многоквартирных домах, на хозяйствующем субъекте, двух социальных объектах, трех магазинах, также повреждены теплица, сельхозпредприятие и 74 транспортных средства. "В Белгородском районе в результате воздушных атак ВСУ пострадали 6 человек. Трое мужчин… находятся в городской больнице №2 города Белгорода под наблюдением специалистов. Двое мужчин с черепно-мозговыми травмами и мужчина с множественными инородными телами роговицы получают лечение в областной клинической больнице", - написал Гладков.Он добавил, что по селам Красный Хутор и Журавлевка установлено 14 прилетов из артиллерии, по селам Черемошное и Ясные Зори выпущено 4 снаряда из РСЗО. Атакам беспилотников ВСУ подверглись села Новая Деревня, Варваровка, Долбино, Соломино, Журавлевка, Отрадное и поселок Малиновка. Больше всего в Белгородском районе было обстреляно село Щетиновка. Со стороны Украины по нему было выпущено 26 артиллерийских, 21 минометный снаряд и 20 снарядов из РСЗО, также в селе с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. По словам губернатора, в Борисовском районе села Грузское, Цаповка, Березовка и Хотмыжское сельское поселение были атакованы дронами. Не менее 9 раз из миномета обстреляны села Цаповка и Байцуры. В Валуйском городском округе по хутору Нижние Мельницы выпущено 5 снарядов из РСЗО, по селу Новопетровка – 15 снарядов ствольной артиллерии. В Краснояружском районе на окраине села Староселье из стрелкового оружия сбито два FPV-дрона. На территории между селами Колотиловка и Вязовое с дрона сброшено одно взрывное устройство, сообщил Гладков. Глава региона уточнил, что в Грайворонском округе по селам Пороз, Козинка, Горьковский, Безымено, Смородино и поселку Совхозный зафиксировано в сумме 44 прилета. Село Новостроевка-Вторая было обстреляно 26 снарядами. Села Безымено, Гора-Подол, Новостроевка-Первая и посёлок Совхозный атакованы с помощью 4 беспилотников. В Прохоровском районе обнаружен упавший беспилотник. ⠀"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущен один снаряд из РСЗО "Град"... По городу Шебекино выпущено 5 артиллерийских снарядов, по МАПП "Шебекино" – 3 снаряда из РСЗО "Град", по поселку Красное – один минометный снаряд. Пострадавших и разрушений нет. Под минометный обстрел попал хутор Мухин – зафиксировано 12 прилетов... Над селом Архангельское системой ПВО сбит БПЛА противника", - сообщил глава области. В Минобороны сообщили, что средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили над Белгородской областью 25 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire, запущенных Украиной.
https://ria.ru/20240513/mp-1945595615.html
https://ria.ru/20240513/belgorod-1945492290.html
https://ria.ru/20240513/gladkov-1945710537.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ за сутки выпустили более 200 снарядов по Белгородской области
Гладков: ВСУ выпустили 206 снарядов по Белгородской области, ранены 9 человек
БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости.
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по приграничной территории Белгородской области свыше 200 снарядов, ранены 9 мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
По информации губернатора, за прошедшие сутки по 8 муниципалитетам было выпущено 206 снарядов из разных видов вооружения, в том числе РСЗО. Также на регион были атаки с использованием 24 беспилотников, включая сброс с дронов 6 боеприпасов. В городе Белгороде в результате воздушных атак ВСУ пострадали трое человек. Женщина госпитализирована с осколочным ранением позвоночника, двоим мужчинам оказана необходимая помощь и они отпущены домой. Различные разрушения выявлены в 73 частных домовладениях, 24 многоквартирных домах, на хозяйствующем субъекте, двух социальных объектах, трех магазинах, также повреждены теплица, сельхозпредприятие и 74 транспортных средства.
"В Белгородском районе в результате воздушных атак ВСУ пострадали 6 человек. Трое мужчин… находятся в городской больнице №2 города Белгорода под наблюдением специалистов. Двое мужчин с черепно-мозговыми травмами и мужчина с множественными инородными телами роговицы получают лечение в областной клинической больнице", - написал Гладков.
Он добавил, что по селам Красный Хутор и Журавлевка установлено 14 прилетов из артиллерии, по селам Черемошное и Ясные Зори выпущено 4 снаряда из РСЗО. Атакам беспилотников ВСУ подверглись села Новая Деревня, Варваровка, Долбино, Соломино, Журавлевка, Отрадное и поселок Малиновка. Больше всего в Белгородском районе было обстреляно село Щетиновка. Со стороны Украины по нему было выпущено 26 артиллерийских, 21 минометный снаряд и 20 снарядов из РСЗО, также в селе с БПЛА сброшено одно взрывное устройство.
По словам губернатора, в Борисовском районе села Грузское, Цаповка, Березовка и Хотмыжское сельское поселение были атакованы дронами. Не менее 9 раз из миномета обстреляны села Цаповка и Байцуры. В Валуйском городском округе по хутору Нижние Мельницы выпущено 5 снарядов из РСЗО, по селу Новопетровка – 15 снарядов ствольной артиллерии. В Краснояружском районе на окраине села Староселье из стрелкового оружия сбито два FPV-дрона. На территории между селами Колотиловка и Вязовое с дрона сброшено одно взрывное устройство, сообщил Гладков.
Глава региона уточнил, что в Грайворонском округе по селам Пороз, Козинка, Горьковский, Безымено, Смородино и поселку Совхозный зафиксировано в сумме 44 прилета. Село Новостроевка-Вторая было обстреляно 26 снарядами. Села Безымено, Гора-Подол, Новостроевка-Первая и посёлок Совхозный атакованы с помощью 4 беспилотников. В Прохоровском районе обнаружен упавший беспилотник.
⠀"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущен один снаряд из РСЗО "Град"... По городу Шебекино выпущено 5 артиллерийских снарядов, по МАПП "Шебекино" – 3 снаряда из РСЗО "Град", по поселку Красное – один минометный снаряд. Пострадавших и разрушений нет. Под минометный обстрел попал хутор Мухин – зафиксировано 12 прилетов... Над селом Архангельское системой ПВО сбит БПЛА противника", - сообщил глава области.
В Минобороны сообщили, что средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили над Белгородской областью 25 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire, запущенных Украиной.