https://ria.ru/20240514/obstrely-1945919479.html

ВСУ за сутки выпустили более 200 снарядов по Белгородской области

ВСУ за сутки выпустили более 200 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 14.05.2024

ВСУ за сутки выпустили более 200 снарядов по Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по приграничной территории Белгородской области свыше 200 снарядов, ранены 9 мирных жителей, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T16:19

2024-05-14T16:19

2024-05-14T16:19

происшествия

белгородская область

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg

БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по приграничной территории Белгородской области свыше 200 снарядов, ранены 9 мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, за прошедшие сутки по 8 муниципалитетам было выпущено 206 снарядов из разных видов вооружения, в том числе РСЗО. Также на регион были атаки с использованием 24 беспилотников, включая сброс с дронов 6 боеприпасов. В городе Белгороде в результате воздушных атак ВСУ пострадали трое человек. Женщина госпитализирована с осколочным ранением позвоночника, двоим мужчинам оказана необходимая помощь и они отпущены домой. Различные разрушения выявлены в 73 частных домовладениях, 24 многоквартирных домах, на хозяйствующем субъекте, двух социальных объектах, трех магазинах, также повреждены теплица, сельхозпредприятие и 74 транспортных средства. "В Белгородском районе в результате воздушных атак ВСУ пострадали 6 человек. Трое мужчин… находятся в городской больнице №2 города Белгорода под наблюдением специалистов. Двое мужчин с черепно-мозговыми травмами и мужчина с множественными инородными телами роговицы получают лечение в областной клинической больнице", - написал Гладков.Он добавил, что по селам Красный Хутор и Журавлевка установлено 14 прилетов из артиллерии, по селам Черемошное и Ясные Зори выпущено 4 снаряда из РСЗО. Атакам беспилотников ВСУ подверглись села Новая Деревня, Варваровка, Долбино, Соломино, Журавлевка, Отрадное и поселок Малиновка. Больше всего в Белгородском районе было обстреляно село Щетиновка. Со стороны Украины по нему было выпущено 26 артиллерийских, 21 минометный снаряд и 20 снарядов из РСЗО, также в селе с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. По словам губернатора, в Борисовском районе села Грузское, Цаповка, Березовка и Хотмыжское сельское поселение были атакованы дронами. Не менее 9 раз из миномета обстреляны села Цаповка и Байцуры. В Валуйском городском округе по хутору Нижние Мельницы выпущено 5 снарядов из РСЗО, по селу Новопетровка – 15 снарядов ствольной артиллерии. В Краснояружском районе на окраине села Староселье из стрелкового оружия сбито два FPV-дрона. На территории между селами Колотиловка и Вязовое с дрона сброшено одно взрывное устройство, сообщил Гладков. Глава региона уточнил, что в Грайворонском округе по селам Пороз, Козинка, Горьковский, Безымено, Смородино и поселку Совхозный зафиксировано в сумме 44 прилета. Село Новостроевка-Вторая было обстреляно 26 снарядами. Села Безымено, Гора-Подол, Новостроевка-Первая и посёлок Совхозный атакованы с помощью 4 беспилотников. В Прохоровском районе обнаружен упавший беспилотник. ⠀"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущен один снаряд из РСЗО "Град"... По городу Шебекино выпущено 5 артиллерийских снарядов, по МАПП "Шебекино" – 3 снаряда из РСЗО "Град", по поселку Красное – один минометный снаряд. Пострадавших и разрушений нет. Под минометный обстрел попал хутор Мухин – зафиксировано 12 прилетов... Над селом Архангельское системой ПВО сбит БПЛА противника", - сообщил глава области. В Минобороны сообщили, что средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили над Белгородской областью 25 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire, запущенных Украиной.

https://ria.ru/20240513/mp-1945595615.html

https://ria.ru/20240513/belgorod-1945492290.html

https://ria.ru/20240513/gladkov-1945710537.html

белгородская область

белгород

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины