https://ria.ru/20240514/obstrel-1945750620.html
Украинские войска обстреляли белгородское село Новая Таволжанка
Украинские войска обстреляли белгородское село Новая Таволжанка - РИА Новости, 14.05.2024
Украинские войска обстреляли белгородское село Новая Таволжанка
Село Новая Таволжанка Белгородской области попало под обстрел ВСУ, повреждены шесть частных жилых домовладений, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T00:17
2024-05-14T00:17
2024-05-14T00:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934721227_0:41:3072:1769_1920x0_80_0_0_7cf85f2f0a3fd2a4683b19d7788123e7.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Село Новая Таволжанка Белгородской области попало под обстрел ВСУ, повреждены шесть частных жилых домовладений, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате обстрела различные повреждения зафиксированы в 6 частных жилых домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и заборы. Также осколками посечен один автомобиль. Есть повреждения линии электропередачи, временно без света остаются жители одной из улиц", - говорится в сообщении.Гладков добавил, что все оперативные и аварийные службы работают на месте, обход территории будет продолжен в светлое время суток.
https://ria.ru/20240513/postradavshie-1945635297.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934721227_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_82af26f5ed2fb1d27b1dc427c274fa8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
Украинские войска обстреляли белгородское село Новая Таволжанка
Губернатор Гладков: при обстреле ВСУ Новой Таволжанки повреждены шесть домов