https://ria.ru/20240514/obstrel-1945750620.html

Украинские войска обстреляли белгородское село Новая Таволжанка

Украинские войска обстреляли белгородское село Новая Таволжанка - РИА Новости, 14.05.2024

Украинские войска обстреляли белгородское село Новая Таволжанка

Село Новая Таволжанка Белгородской области попало под обстрел ВСУ, повреждены шесть частных жилых домовладений, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T00:17

2024-05-14T00:17

2024-05-14T00:28

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Село Новая Таволжанка Белгородской области попало под обстрел ВСУ, повреждены шесть частных жилых домовладений, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате обстрела различные повреждения зафиксированы в 6 частных жилых домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и заборы. Также осколками посечен один автомобиль. Есть повреждения линии электропередачи, временно без света остаются жители одной из улиц", - говорится в сообщении.Гладков добавил, что все оперативные и аварийные службы работают на месте, обход территории будет продолжен в светлое время суток.

https://ria.ru/20240513/postradavshie-1945635297.html

белгородская область

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вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия