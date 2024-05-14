Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли белгородское село Новая Таволжанка - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:17 14.05.2024 (обновлено: 00:28 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/obstrel-1945750620.html
Украинские войска обстреляли белгородское село Новая Таволжанка
Украинские войска обстреляли белгородское село Новая Таволжанка - РИА Новости, 14.05.2024
Украинские войска обстреляли белгородское село Новая Таволжанка
Село Новая Таволжанка Белгородской области попало под обстрел ВСУ, повреждены шесть частных жилых домовладений, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T00:17
2024-05-14T00:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934721227_0:41:3072:1769_1920x0_80_0_0_7cf85f2f0a3fd2a4683b19d7788123e7.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Село Новая Таволжанка Белгородской области попало под обстрел ВСУ, повреждены шесть частных жилых домовладений, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате обстрела различные повреждения зафиксированы в 6 частных жилых домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и заборы. Также осколками посечен один автомобиль. Есть повреждения линии электропередачи, временно без света остаются жители одной из улиц", - говорится в сообщении.Гладков добавил, что все оперативные и аварийные службы работают на месте, обход территории будет продолжен в светлое время суток.
https://ria.ru/20240513/postradavshie-1945635297.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934721227_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_82af26f5ed2fb1d27b1dc427c274fa8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
Украинские войска обстреляли белгородское село Новая Таволжанка

Губернатор Гладков: при обстреле ВСУ Новой Таволжанки повреждены шесть домов

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Село Новая Таволжанка Белгородской области попало под обстрел ВСУ, повреждены шесть частных жилых домовладений, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате обстрела различные повреждения зафиксированы в 6 частных жилых домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и заборы. Также осколками посечен один автомобиль. Есть повреждения линии электропередачи, временно без света остаются жители одной из улиц", - говорится в сообщении.
Машины скорой помощи у места обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Шестерых пострадавших при обстреле Белгорода доставили в Москву
Вчера, 16:07
Гладков добавил, что все оперативные и аварийные службы работают на месте, обход территории будет продолжен в светлое время суток.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала