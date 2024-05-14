https://ria.ru/20240514/obrazovanie-1945980990.html
Фальков назвал сроки внедрения новой системы высшего образования
Фальков назвал сроки внедрения новой системы высшего образования - РИА Новости, 14.05.2024
Фальков назвал сроки внедрения новой системы высшего образования
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил в эфире телеканала "Россия 24", что до конца года будет готова нормативная база по новой национальной системе... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T18:58
2024-05-14T18:58
2024-05-14T19:00
общество
россия
валерий фальков
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил в эфире телеканала "Россия 24", что до конца года будет готова нормативная база по новой национальной системе высшего образования, с 2026 года начнется ее внедрение."Мы до конца этого года подготовим нормативную… базу, которая будет внесена, в ней уже не будет соответствующего понятия (бакалавр - ред.), дальше 2026 и последующие годы - это последовательное внедрение", - сказал Фальков, уточнив, что важно при внедрении новой системы высшего образования соблюдать права, интересы и законы большого количества людей.
https://ria.ru/20240125/putin-1923451177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, валерий фальков
Общество, Россия, Валерий Фальков
Фальков назвал сроки внедрения новой системы высшего образования
Фальков: внедрение новой системы высшего образования в России начнется в 2026 г