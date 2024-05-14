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Фальков назвал сроки внедрения новой системы высшего образования - РИА Новости, 14.05.2024
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18:58 14.05.2024 (обновлено: 19:00 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/obrazovanie-1945980990.html
Фальков назвал сроки внедрения новой системы высшего образования
Фальков назвал сроки внедрения новой системы высшего образования - РИА Новости, 14.05.2024
Фальков назвал сроки внедрения новой системы высшего образования
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил в эфире телеканала "Россия 24", что до конца года будет готова нормативная база по новой национальной системе... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T18:58
2024-05-14T19:00
общество
россия
валерий фальков
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил в эфире телеканала "Россия 24", что до конца года будет готова нормативная база по новой национальной системе высшего образования, с 2026 года начнется ее внедрение."Мы до конца этого года подготовим нормативную… базу, которая будет внесена, в ней уже не будет соответствующего понятия (бакалавр - ред.), дальше 2026 и последующие годы - это последовательное внедрение", - сказал Фальков, уточнив, что важно при внедрении новой системы высшего образования соблюдать права, интересы и законы большого количества людей.
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общество, россия, валерий фальков
Общество, Россия, Валерий Фальков
Фальков назвал сроки внедрения новой системы высшего образования

Фальков: внедрение новой системы высшего образования в России начнется в 2026 г

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАбитуриенты возле Российского государственного гуманитарного университета
Абитуриенты возле Российского государственного гуманитарного университета - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Абитуриенты возле Российского государственного гуманитарного университета. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил в эфире телеканала "Россия 24", что до конца года будет готова нормативная база по новой национальной системе высшего образования, с 2026 года начнется ее внедрение.
"Мы до конца этого года подготовим нормативную… базу, которая будет внесена, в ней уже не будет соответствующего понятия (бакалавр - ред.), дальше 2026 и последующие годы - это последовательное внедрение", - сказал Фальков, уточнив, что важно при внедрении новой системы высшего образования соблюдать права, интересы и законы большого количества людей.
Президент РФ Владимир Путин во время общения со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в ходе рабочей поездки в Калининград - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Путин ответил на вопрос о переходе на новую систему высшего образования
25 января, 16:03
 
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