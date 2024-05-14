https://ria.ru/20240514/obrazovanie-1945980990.html

Фальков назвал сроки внедрения новой системы высшего образования

Фальков назвал сроки внедрения новой системы высшего образования - РИА Новости, 14.05.2024

Фальков назвал сроки внедрения новой системы высшего образования

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил в эфире телеканала "Россия 24", что до конца года будет готова нормативная база по новой национальной системе... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T18:58

2024-05-14T18:58

2024-05-14T19:00

общество

россия

валерий фальков

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил в эфире телеканала "Россия 24", что до конца года будет готова нормативная база по новой национальной системе высшего образования, с 2026 года начнется ее внедрение."Мы до конца этого года подготовим нормативную… базу, которая будет внесена, в ней уже не будет соответствующего понятия (бакалавр - ред.), дальше 2026 и последующие годы - это последовательное внедрение", - сказал Фальков, уточнив, что важно при внедрении новой системы высшего образования соблюдать права, интересы и законы большого количества людей.

https://ria.ru/20240125/putin-1923451177.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, валерий фальков