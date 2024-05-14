https://ria.ru/20240514/oborona-1945781801.html

США отстают от потенциальных противников в области РЭБ, пишут СМИ

США отстают от потенциальных противников в области РЭБ, пишут СМИ - РИА Новости, 14.05.2024

США отстают от потенциальных противников в области РЭБ, пишут СМИ

США отстают от потенциальных противников, среди которых Россия, в области радиоэлектронной борьбы, сообщило издание Defense One со ссылкой на американских... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T09:49

2024-05-14T09:49

2024-05-14T10:03

в мире

технологии

сша

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911907722_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0b2c61f6a0b5b1aa28c3250725a0abf2.jpg

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. США отстают от потенциальных противников, среди которых Россия, в области радиоэлектронной борьбы, сообщило издание Defense One со ссылкой на американских бывших спецназовцев. "Разрыв между позицией, которую США должны занимать, и позицией, в которой мы находимся, по моему мнению, продолжает расширяться <...> в слишком большом количестве сфер", — приводит издание слова отставного офицера армии Майка Нагаты. По словам других бывших спецназовцев, которые ранее работали в РЭБ, Россия в этой области ушла "далеко вперед". Москва активно инвестирует в нее и экспериментирует, в то время как США предпочитали использовать РЭБ для сбора разведданных на Ближнем Востоке, пишет издание.Издание Business Insider ранее сообщало, что российские вооруженные силы с помощью средств радиоэлектронной борьбы эффективно создают помехи американскому высокоточному оружию, применяемому на Украине.

https://ria.ru/20240422/ssha-1941506841.html

https://ria.ru/20240422/volnorez-1941472512.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, сша, россия, украина