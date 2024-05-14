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США отстают от потенциальных противников в области РЭБ, пишут СМИ - РИА Новости, 14.05.2024
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09:49 14.05.2024 (обновлено: 10:03 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/oborona-1945781801.html
США отстают от потенциальных противников в области РЭБ, пишут СМИ
США отстают от потенциальных противников в области РЭБ, пишут СМИ - РИА Новости, 14.05.2024
США отстают от потенциальных противников в области РЭБ, пишут СМИ
США отстают от потенциальных противников, среди которых Россия, в области радиоэлектронной борьбы, сообщило издание Defense One со ссылкой на американских... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T09:49
2024-05-14T10:03
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. США отстают от потенциальных противников, среди которых Россия, в области радиоэлектронной борьбы, сообщило издание Defense One со ссылкой на американских бывших спецназовцев. "Разрыв между позицией, которую США должны занимать, и позицией, в которой мы находимся, по моему мнению, продолжает расширяться &lt;...&gt; в слишком большом количестве сфер", — приводит издание слова отставного офицера армии Майка Нагаты. По словам других бывших спецназовцев, которые ранее работали в РЭБ, Россия в этой области ушла "далеко вперед". Москва активно инвестирует в нее и экспериментирует, в то время как США предпочитали использовать РЭБ для сбора разведданных на Ближнем Востоке, пишет издание.Издание Business Insider ранее сообщало, что российские вооруженные силы с помощью средств радиоэлектронной борьбы эффективно создают помехи американскому высокоточному оружию, применяемому на Украине.
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в мире, технологии, сша, россия, украина
В мире, Технологии, США, Россия, Украина
США отстают от потенциальных противников в области РЭБ, пишут СМИ

Defense One: США отстают от противников, в том числе от России, в области РЭБ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. США отстают от потенциальных противников, среди которых Россия, в области радиоэлектронной борьбы, сообщило издание Defense One со ссылкой на американских бывших спецназовцев.
"Разрыв между позицией, которую США должны занимать, и позицией, в которой мы находимся, по моему мнению, продолжает расширяться <...> в слишком большом количестве сфер", — приводит издание слова отставного офицера армии Майка Нагаты.
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По словам других бывших спецназовцев, которые ранее работали в РЭБ, Россия в этой области ушла "далеко вперед". Москва активно инвестирует в нее и экспериментирует, в то время как США предпочитали использовать РЭБ для сбора разведданных на Ближнем Востоке, пишет издание.
Издание Business Insider ранее сообщало, что российские вооруженные силы с помощью средств радиоэлектронной борьбы эффективно создают помехи американскому высокоточному оружию, применяемому на Украине.
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