США отстают от потенциальных противников в области РЭБ, пишут СМИ
Defense One: США отстают от противников, в том числе от России, в области РЭБ
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. США отстают от потенциальных противников, среди которых Россия, в области радиоэлектронной борьбы, сообщило издание Defense One со ссылкой на американских бывших спецназовцев.
"Разрыв между позицией, которую США должны занимать, и позицией, в которой мы находимся, по моему мнению, продолжает расширяться <...> в слишком большом количестве сфер", — приводит издание слова отставного офицера армии Майка Нагаты.
По словам других бывших спецназовцев, которые ранее работали в РЭБ, Россия в этой области ушла "далеко вперед". Москва активно инвестирует в нее и экспериментирует, в то время как США предпочитали использовать РЭБ для сбора разведданных на Ближнем Востоке, пишет издание.
Издание Business Insider ранее сообщало, что российские вооруженные силы с помощью средств радиоэлектронной борьбы эффективно создают помехи американскому высокоточному оружию, применяемому на Украине.