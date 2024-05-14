https://ria.ru/20240514/novocherkassk-1945905097.html
Участвовавших в параде Победы казаков встретили в Новочеркасске
Участвовавших в параде Победы казаков встретили в Новочеркасске - РИА Новости, 14.05.2024
Участвовавших в параде Победы казаков встретили в Новочеркасске
Парадный расчет Всевеликого войска Донского, принимавший участие в параде Победы на Красной площади, встретили в Новочеркасске Ростовской области, сообщил... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:45
2024-05-14T15:45
2024-05-14T15:45
ростовская область
новочеркасск
день победы
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая - РИА Новости. Парадный расчет Всевеликого войска Донского, принимавший участие в параде Победы на Красной площади, встретили в Новочеркасске Ростовской области, сообщил журналистам войсковой атаман, заместитель губернатора региона Сергей Бодряков. У стен Патриаршего Вознесенского всеказачьего собора казаков ждали родители, жены, дети и друзья. Войсковой атаман поблагодарил казаков за отличное прохождение по главной площади страны, отметив их слаженность и строевую выучку. "В День Победы вы представляли все российское казачество - как никогда сплоченное, сильное, отважное. Вы печатали шаг и держали строй от имени героев казачьих полков и дивизий, вместе с другими бойцами и командирами Красной армии гнавших фашистскую нечисть с нашей земли", - сказал Бодряков. Он отметил, что за ними незримо стояли казаки-добровольцы и казаки, проходящие службу в подразделениях Минобороны России в зоне проведения специальной военной операции. "Они так же, как и наши деды и прадеды, дают решительный отпор возрождающемуся на Западе нацизму. И вы полностью оправдали оказанное вам высокое доверие", - добавил атаман. Во время парада каждый казак Всевеликого войска Донского нес в нагрудном кармане фотографии дедов и прадедов - участников Великой Отечественной войны. После молебна участники парада Победы прошли единым строем по Соборной площади, исполнив песню "День Победы". Казакам войска Донского в четвертый раз было дано почетное право пройти в парадном строю по Красной площади, в текущем году у них была особая миссия - представить все казачество России. В состав парадного расчета вошли представители всех регионов Войска - 120 человек. 18 казаков нынешнего состава уже участвовали в параде Победы на Красной площади в 2020, 2021 и 2023 годах. Почетное право пройти торжественным маршем по кремлевской брусчатке было предоставлено участникам СВО, а также молодому поколению казаков - представителям "платовских сотен" казачьих вузов Ростовской области.
https://ria.ru/20240508/veterany-1944803200.html
https://ria.ru/20240508/rostov-na-donu-1944765816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новочеркасск, день победы
Ростовская область , Новочеркасск, День Победы
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая - РИА Новости. Парадный расчет Всевеликого войска Донского, принимавший участие в параде Победы на Красной площади, встретили в Новочеркасске Ростовской области, сообщил журналистам войсковой атаман, заместитель губернатора региона Сергей Бодряков.
У стен Патриаршего Вознесенского всеказачьего собора казаков ждали родители, жены, дети и друзья.
Войсковой атаман поблагодарил казаков за отличное прохождение по главной площади страны, отметив их слаженность и строевую выучку. "В День Победы вы представляли все российское казачество - как никогда сплоченное, сильное, отважное. Вы печатали шаг и держали строй от имени героев казачьих полков и дивизий, вместе с другими бойцами и командирами Красной армии гнавших фашистскую нечисть с нашей земли", - сказал Бодряков.
Он отметил, что за ними незримо стояли казаки-добровольцы и казаки, проходящие службу в подразделениях Минобороны России в зоне проведения специальной военной операции. "Они так же, как и наши деды и прадеды, дают решительный отпор возрождающемуся на Западе нацизму. И вы полностью оправдали оказанное вам высокое доверие", - добавил атаман.
Во время парада каждый казак Всевеликого войска Донского нес в нагрудном кармане фотографии дедов и прадедов - участников Великой Отечественной войны
. После молебна участники парада Победы прошли единым строем по Соборной площади, исполнив песню "День Победы".
Казакам войска Донского в четвертый раз было дано почетное право пройти в парадном строю по Красной площади, в текущем году у них была особая миссия - представить все казачество России. В состав парадного расчета вошли представители всех регионов Войска - 120 человек. 18 казаков нынешнего состава уже участвовали в параде Победы на Красной площади в 2020, 2021 и 2023 годах. Почетное право пройти торжественным маршем по кремлевской брусчатке было предоставлено участникам СВО, а также молодому поколению казаков - представителям "платовских сотен" казачьих вузов Ростовской области.