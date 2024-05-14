https://ria.ru/20240514/noski-1945977437.html

В Ингушетии полицейские изъяли в СИЗО носки, пропитанные метадоном

В Ингушетии полицейские изъяли в СИЗО носки, пропитанные метадоном - РИА Новости, 14.05.2024

В Ингушетии полицейские изъяли в СИЗО носки, пропитанные метадоном

Сотрудники полиции и УФСИН в Ингушетии нашли в предназначавшейся для находящейся в следственном изоляторе женщины посылке носки, пропитанные метадоном, сообщает РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T18:44

2024-05-14T18:44

2024-05-14T18:47

происшествия

россия

балашиха

московская область (подмосковье)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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НАЛЬЧИК, 14 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции и УФСИН в Ингушетии нашли в предназначавшейся для находящейся в следственном изоляторе женщины посылке носки, пропитанные метадоном, сообщает региональное МВД. "Пару белых носков, пропитанных метадоном, полицейские отдела МВД России по Карабулаку совместно с сотрудниками регионального отдела ФСИН России изъяли из посылки, предназначенной для заключенной под стражу за незаконный оборот наркотиков 29-летней женщины", - говорится в сообщении. Женщина призналась полицейским, что знала о наличии в носках наркотика. По предварительным данным МВД, посылка была направлена в следственный изолятор из города Балашиха Московской области. "Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливается отправитель метадона, замаскированного нетривиальным способом", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20230906/kot-1894526498.html

https://ria.ru/20231113/sud-1909139301.html

россия

балашиха

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, балашиха, московская область (подмосковье), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)