https://ria.ru/20240514/noski-1945977437.html
В Ингушетии полицейские изъяли в СИЗО носки, пропитанные метадоном
В Ингушетии полицейские изъяли в СИЗО носки, пропитанные метадоном - РИА Новости, 14.05.2024
В Ингушетии полицейские изъяли в СИЗО носки, пропитанные метадоном
Сотрудники полиции и УФСИН в Ингушетии нашли в предназначавшейся для находящейся в следственном изоляторе женщины посылке носки, пропитанные метадоном, сообщает РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T18:44
2024-05-14T18:44
2024-05-14T18:47
происшествия
россия
балашиха
московская область (подмосковье)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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НАЛЬЧИК, 14 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции и УФСИН в Ингушетии нашли в предназначавшейся для находящейся в следственном изоляторе женщины посылке носки, пропитанные метадоном, сообщает региональное МВД. "Пару белых носков, пропитанных метадоном, полицейские отдела МВД России по Карабулаку совместно с сотрудниками регионального отдела ФСИН России изъяли из посылки, предназначенной для заключенной под стражу за незаконный оборот наркотиков 29-летней женщины", - говорится в сообщении. Женщина призналась полицейским, что знала о наличии в носках наркотика. По предварительным данным МВД, посылка была направлена в следственный изолятор из города Балашиха Московской области. "Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливается отправитель метадона, замаскированного нетривиальным способом", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20230906/kot-1894526498.html
https://ria.ru/20231113/sud-1909139301.html
россия
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происшествия, россия, балашиха, московская область (подмосковье), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Россия, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
В Ингушетии полицейские изъяли в СИЗО носки, пропитанные метадоном
В Ингушетии полицейские изъяли у заключенной в СИЗО носки, пропитанные метадоном