Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии полицейские изъяли в СИЗО носки, пропитанные метадоном - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:44 14.05.2024 (обновлено: 18:47 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/noski-1945977437.html
В Ингушетии полицейские изъяли в СИЗО носки, пропитанные метадоном
В Ингушетии полицейские изъяли в СИЗО носки, пропитанные метадоном - РИА Новости, 14.05.2024
В Ингушетии полицейские изъяли в СИЗО носки, пропитанные метадоном
Сотрудники полиции и УФСИН в Ингушетии нашли в предназначавшейся для находящейся в следственном изоляторе женщины посылке носки, пропитанные метадоном, сообщает РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T18:44
2024-05-14T18:47
происшествия
россия
балашиха
московская область (подмосковье)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935985729_0:198:3157:1974_1920x0_80_0_0_9cdce7573c0c47c5e2b07790bcb5d2d2.jpg
НАЛЬЧИК, 14 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции и УФСИН в Ингушетии нашли в предназначавшейся для находящейся в следственном изоляторе женщины посылке носки, пропитанные метадоном, сообщает региональное МВД. "Пару белых носков, пропитанных метадоном, полицейские отдела МВД России по Карабулаку совместно с сотрудниками регионального отдела ФСИН России изъяли из посылки, предназначенной для заключенной под стражу за незаконный оборот наркотиков 29-летней женщины", - говорится в сообщении. Женщина призналась полицейским, что знала о наличии в носках наркотика. По предварительным данным МВД, посылка была направлена в следственный изолятор из города Балашиха Московской области. "Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливается отправитель метадона, замаскированного нетривиальным способом", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20230906/kot-1894526498.html
https://ria.ru/20231113/sud-1909139301.html
россия
балашиха
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935985729_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_bdb9d0e04c5f9454b19281913810eb35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, балашиха, московская область (подмосковье), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Россия, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
В Ингушетии полицейские изъяли в СИЗО носки, пропитанные метадоном

В Ингушетии полицейские изъяли у заключенной в СИЗО носки, пропитанные метадоном

© РИА Новости / Алексей ФилипповСотрудники СИЗО
Сотрудники СИЗО - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Сотрудники СИЗО. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 14 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции и УФСИН в Ингушетии нашли в предназначавшейся для находящейся в следственном изоляторе женщины посылке носки, пропитанные метадоном, сообщает региональное МВД.
«
"Пару белых носков, пропитанных метадоном, полицейские отдела МВД России по Карабулаку совместно с сотрудниками регионального отдела ФСИН России изъяли из посылки, предназначенной для заключенной под стражу за незаконный оборот наркотиков 29-летней женщины", - говорится в сообщении.
Исправительная колония - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
"Кота-наркокурьера" поймали в ивановской исправительной колонии
6 сентября 2023, 14:24
Женщина призналась полицейским, что знала о наличии в носках наркотика.
По предварительным данным МВД, посылка была направлена в следственный изолятор из города Балашиха Московской области.
«
"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливается отправитель метадона, замаскированного нетривиальным способом", - добавили в министерстве.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
На Урале осудили закладчицу, прятавшую наркотики и кошку в комбинезоне
13 ноября 2023, 14:22
 
ПроисшествияРоссияБалашихаМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала