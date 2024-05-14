https://ria.ru/20240514/nebenzya-1946016592.html

Небензя призвал отправить Зеленского на свалку истории

Небензя призвал отправить Зеленского на свалку истории - РИА Новости, 14.05.2024

Небензя призвал отправить Зеленского на свалку истории

Чтобы остановить бессмысленную мясорубку, в которую Киев бросает украинцев, нужно отправить Владимира Зеленского и его клику на свалку истории, заявил на... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T23:03

2024-05-14T23:03

2024-05-14T23:11

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владимир зеленский

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ООН, 14 мая – РИА Новости. Чтобы остановить бессмысленную мясорубку, в которую Киев бросает украинцев, нужно отправить Владимира Зеленского и его клику на свалку истории, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Простые украинцы все отчетливее начинают понимать, что их интереса в этой войне, к которой США и их сателлиты готовили страну как минимум с 2014 года, попросту нет", - сказал Небензя.Он указал, что украинцев против их воли и против интересов их страны бросают в бессмысленную мясорубку."Остановить ее можно, лишь отправив Зеленского и его шайку, да и всю майданную власть туда, куда они заслуживают – на свалку истории. Как раз этим мы сейчас и занимаемся", - подчеркнул Небензя.

https://ria.ru/20240506/rossiya-1944003472.html

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Наталья Макарова

оон, василий небензя, владимир зеленский, в мире, киев, россия, сша, украина