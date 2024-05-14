https://ria.ru/20240514/nebenzya-1946016592.html
Небензя призвал отправить Зеленского на свалку истории
Небензя призвал отправить Зеленского на свалку истории - РИА Новости, 14.05.2024
Небензя призвал отправить Зеленского на свалку истории
Чтобы остановить бессмысленную мясорубку, в которую Киев бросает украинцев, нужно отправить Владимира Зеленского и его клику на свалку истории, заявил на... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T23:03
2024-05-14T23:03
2024-05-14T23:11
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ООН, 14 мая – РИА Новости. Чтобы остановить бессмысленную мясорубку, в которую Киев бросает украинцев, нужно отправить Владимира Зеленского и его клику на свалку истории, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Простые украинцы все отчетливее начинают понимать, что их интереса в этой войне, к которой США и их сателлиты готовили страну как минимум с 2014 года, попросту нет", - сказал Небензя.Он указал, что украинцев против их воли и против интересов их страны бросают в бессмысленную мясорубку."Остановить ее можно, лишь отправив Зеленского и его шайку, да и всю майданную власть туда, куда они заслуживают – на свалку истории. Как раз этим мы сейчас и занимаемся", - подчеркнул Небензя.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Небензя призвал отправить Зеленского на свалку истории
Небензя в ООН: нужно отправить Зеленского и его шайку на свалку истории