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Небензя призвал отправить Зеленского на свалку истории - РИА Новости, 14.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:03 14.05.2024 (обновлено: 23:11 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/nebenzya-1946016592.html
Небензя призвал отправить Зеленского на свалку истории
Небензя призвал отправить Зеленского на свалку истории - РИА Новости, 14.05.2024
Небензя призвал отправить Зеленского на свалку истории
Чтобы остановить бессмысленную мясорубку, в которую Киев бросает украинцев, нужно отправить Владимира Зеленского и его клику на свалку истории, заявил на... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T23:03
2024-05-14T23:11
оон
василий небензя
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
сша
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ООН, 14 мая – РИА Новости. Чтобы остановить бессмысленную мясорубку, в которую Киев бросает украинцев, нужно отправить Владимира Зеленского и его клику на свалку истории, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Простые украинцы все отчетливее начинают понимать, что их интереса в этой войне, к которой США и их сателлиты готовили страну как минимум с 2014 года, попросту нет", - сказал Небензя.Он указал, что украинцев против их воли и против интересов их страны бросают в бессмысленную мясорубку."Остановить ее можно, лишь отправив Зеленского и его шайку, да и всю майданную власть туда, куда они заслуживают – на свалку истории. Как раз этим мы сейчас и занимаемся", - подчеркнул Небензя.
https://ria.ru/20240506/rossiya-1944003472.html
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ООН, Василий Небензя, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, США, Украина
Небензя призвал отправить Зеленского на свалку истории

Небензя в ООН: нужно отправить Зеленского и его шайку на свалку истории

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 14 мая – РИА Новости. Чтобы остановить бессмысленную мясорубку, в которую Киев бросает украинцев, нужно отправить Владимира Зеленского и его клику на свалку истории, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
«
"Простые украинцы все отчетливее начинают понимать, что их интереса в этой войне, к которой США и их сателлиты готовили страну как минимум с 2014 года, попросту нет", - сказал Небензя.
Он указал, что украинцев против их воли и против интересов их страны бросают в бессмысленную мясорубку.
"Остановить ее можно, лишь отправив Зеленского и его шайку, да и всю майданную власть туда, куда они заслуживают – на свалку истории. Как раз этим мы сейчас и занимаемся", - подчеркнул Небензя.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеООНВасилий НебензяВладимир ЗеленскийВ миреКиевРоссияСШАУкраина
 
 
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