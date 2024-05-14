https://ria.ru/20240514/navodnenie-1945857449.html

В Омской области продолжается эвакуация людей и животных

В Омской области продолжается эвакуация людей и животных - РИА Новости, 14.05.2024

В Омской области продолжается эвакуация людей и животных

Эвакуация людей и животных продолжается из пострадавших от паводка районов Омской области, рассказал губернатор Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:31

2024-05-14T13:31

2024-05-14T13:31

происшествия

омская область

виталий хоценко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945224518_0:126:3077:1857_1920x0_80_0_0_85e975df840d3c83eb78eb155b6399c4.jpg

ОМСК, 14 мая - РИА Новости. Эвакуация людей и животных продолжается из пострадавших от паводка районов Омской области, рассказал губернатор Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. Во вторник ухудшилась ситуация в Усть-Ишиме, где уровень воды достиг критических отметок. По информации регионального МЧС, там остаются затопленными 396 жилых домов и 673 придомовые территории, 5 участков автодорог. На дорогах дежурят экипажи ДПС, установлены запрещающие движение знаки. Проходит массовая эвакуация жителей. Люди могут взять с собой в пункт временного размещения кошек и собак. Если собака остается на подворье, ее необходимо отвязать. В Усть-Ишиме будет работать фирма по отлову животных, которых на время увезут в черлакский приют. "Уровень воды в Иртыше за прошедшие 12 часов поднялся еще на 7 см. Продолжаем эвакуировать жителей Усть-Ишимского района в безопасные места", - написал Хоценко. На севере Омской области из-за паводка с 12 мая ввели режим чрезвычайной ситуации регионального значения. Он действует в населенных пунктах Ашеваны, Колпаково, Малая Игиза, Тюрметяки, Эбаргуль, посёлке Атеринки, сёлах Большая Тебендня, Слободчики и Усть-Ишим Усть-Ишимского муниципального района. На чиновников из администрации Усть-Ишимского района завели уголовное дело по статье "халатность" из-за неподготовленности к паводку и допущения ситуации с режимом ЧС.

https://ria.ru/20240513/korova-1945516882.html

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омская область, виталий хоценко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024