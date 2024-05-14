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В Омской области продолжается эвакуация людей и животных
В Омской области продолжается эвакуация людей и животных - РИА Новости, 14.05.2024
В Омской области продолжается эвакуация людей и животных
Эвакуация людей и животных продолжается из пострадавших от паводка районов Омской области, рассказал губернатор Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:31
2024-05-14T13:31
2024-05-14T13:31
происшествия
омская область
виталий хоценко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ОМСК, 14 мая - РИА Новости. Эвакуация людей и животных продолжается из пострадавших от паводка районов Омской области, рассказал губернатор Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. Во вторник ухудшилась ситуация в Усть-Ишиме, где уровень воды достиг критических отметок. По информации регионального МЧС, там остаются затопленными 396 жилых домов и 673 придомовые территории, 5 участков автодорог. На дорогах дежурят экипажи ДПС, установлены запрещающие движение знаки. Проходит массовая эвакуация жителей. Люди могут взять с собой в пункт временного размещения кошек и собак. Если собака остается на подворье, ее необходимо отвязать. В Усть-Ишиме будет работать фирма по отлову животных, которых на время увезут в черлакский приют. "Уровень воды в Иртыше за прошедшие 12 часов поднялся еще на 7 см. Продолжаем эвакуировать жителей Усть-Ишимского района в безопасные места", - написал Хоценко. На севере Омской области из-за паводка с 12 мая ввели режим чрезвычайной ситуации регионального значения. Он действует в населенных пунктах Ашеваны, Колпаково, Малая Игиза, Тюрметяки, Эбаргуль, посёлке Атеринки, сёлах Большая Тебендня, Слободчики и Усть-Ишим Усть-Ишимского муниципального района. На чиновников из администрации Усть-Ишимского района завели уголовное дело по статье "халатность" из-за неподготовленности к паводку и допущения ситуации с режимом ЧС.
https://ria.ru/20240513/korova-1945516882.html
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происшествия, омская область, виталий хоценко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Омская область, Виталий Хоценко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Омской области продолжается эвакуация людей и животных
Губернатор Хоценко: в Омской области продолжается эвакуация людей и животных