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Россия никогда не угрожала ни одной из стран НАТО, заявил Гатилов - РИА Новости, 14.05.2024
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12:51 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/nato-1945840068.html
Россия никогда не угрожала ни одной из стран НАТО, заявил Гатилов
Россия никогда не угрожала ни одной из стран НАТО, заявил Гатилов - РИА Новости, 14.05.2024
Россия никогда не угрожала ни одной из стран НАТО, заявил Гатилов
Россия никогда не угрожала стране НАТО, но Атлантический альянс создает прямую угрозу безопасности страны, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:51
2024-05-14T12:51
россия
геннадий гатилов
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ЖЕНЕВА, 14 мая – РИА Новости. Россия никогда не угрожала стране НАТО, но Атлантический альянс создает прямую угрозу безопасности страны, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов на пленарном заседании Конференции по разоружению. "Хочу подчеркнуть, что Россия никогда не угрожала никакой стране НАТО. Напротив, это Североатлантический блок двигает в сторону нашей страны боевые потенциалы и создает прямые угрозы для нашей безопасности", - сказал он. Гатилов напомнил, что члены НАТО выполняют установки на применение санкций, замораживание финансовых средств, осуществление разведывательной деятельности, проведение психологических операций и кибератак, привлекаются к акциям подрыва и дезорганизации системы государственного управления суверенных государств. "В дополнение к развёрнутым ранее на территории Румынии и Польши, американским ракетным системам ПРО, несущим непосредственную угрозу безопасности России, Польша теперь заявляет о готовности разместить на своей территории ядерное оружие США. И все это на фоне циничных призывов к России "деэскалировать обстановку" в Европе", - отметил дипломат. Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. В октябре в Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) заявили, что имеются данные, свидетельствующие, что США собираются разместить ядерные боеголовки в Великобритании в дополнение к сотне боеголовок, уже имеющихся в пяти странах НАТО. По данным организации, у США есть около 150 ядерных бомб, размещенных на американских авиабазах в Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Турции, без каких-либо официальных заявлений. Швеция официально стала 32-м членом НАТО 7 марта, а Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html
https://ria.ru/20240425/voyna-1942130761.html
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россия, геннадий гатилов, нато, в мире, оон
Россия, Геннадий Гатилов, НАТО, В мире, ООН
Россия никогда не угрожала ни одной из стран НАТО, заявил Гатилов

Гатилов: НАТО создает прямые угрозы безопасности России, а не наоборот

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 14 мая – РИА Новости. Россия никогда не угрожала стране НАТО, но Атлантический альянс создает прямую угрозу безопасности страны, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов на пленарном заседании Конференции по разоружению.
"Хочу подчеркнуть, что Россия никогда не угрожала никакой стране НАТО. Напротив, это Североатлантический блок двигает в сторону нашей страны боевые потенциалы и создает прямые угрозы для нашей безопасности", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Запад лезет на те же грабли, что и в 41-м
8 мая, 08:00
Гатилов напомнил, что члены НАТО выполняют установки на применение санкций, замораживание финансовых средств, осуществление разведывательной деятельности, проведение психологических операций и кибератак, привлекаются к акциям подрыва и дезорганизации системы государственного управления суверенных государств.
"В дополнение к развёрнутым ранее на территории Румынии и Польши, американским ракетным системам ПРО, несущим непосредственную угрозу безопасности России, Польша теперь заявляет о готовности разместить на своей территории ядерное оружие США. И все это на фоне циничных призывов к России "деэскалировать обстановку" в Европе", - отметил дипломат.
Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Если без НАТО, то можно: европейцев готовят к войне с Россией
25 апреля, 08:00
В октябре в Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) заявили, что имеются данные, свидетельствующие, что США собираются разместить ядерные боеголовки в Великобритании в дополнение к сотне боеголовок, уже имеющихся в пяти странах НАТО. По данным организации, у США есть около 150 ядерных бомб, размещенных на американских авиабазах в Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Турции, без каких-либо официальных заявлений.
Швеция официально стала 32-м членом НАТО 7 марта, а Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Изображение сгенерировано ИИ
Запад готовится к попытке "принуждения России к миру"
11 апреля, 08:00
 
РоссияГеннадий ГатиловНАТОВ миреООН
 
 
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