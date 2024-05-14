Россия никогда не угрожала ни одной из стран НАТО, заявил Гатилов
Гатилов: НАТО создает прямые угрозы безопасности России, а не наоборот
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 14 мая – РИА Новости. Россия никогда не угрожала стране НАТО, но Атлантический альянс создает прямую угрозу безопасности страны, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов на пленарном заседании Конференции по разоружению.
"Хочу подчеркнуть, что Россия никогда не угрожала никакой стране НАТО. Напротив, это Североатлантический блок двигает в сторону нашей страны боевые потенциалы и создает прямые угрозы для нашей безопасности", - сказал он.
Запад лезет на те же грабли, что и в 41-м
8 мая, 08:00
Гатилов напомнил, что члены НАТО выполняют установки на применение санкций, замораживание финансовых средств, осуществление разведывательной деятельности, проведение психологических операций и кибератак, привлекаются к акциям подрыва и дезорганизации системы государственного управления суверенных государств.
"В дополнение к развёрнутым ранее на территории Румынии и Польши, американским ракетным системам ПРО, несущим непосредственную угрозу безопасности России, Польша теперь заявляет о готовности разместить на своей территории ядерное оружие США. И все это на фоне циничных призывов к России "деэскалировать обстановку" в Европе", - отметил дипломат.
Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия.
Если без НАТО, то можно: европейцев готовят к войне с Россией
25 апреля, 08:00
В октябре в Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) заявили, что имеются данные, свидетельствующие, что США собираются разместить ядерные боеголовки в Великобритании в дополнение к сотне боеголовок, уже имеющихся в пяти странах НАТО. По данным организации, у США есть около 150 ядерных бомб, размещенных на американских авиабазах в Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Турции, без каких-либо официальных заявлений.
Швеция официально стала 32-м членом НАТО 7 марта, а Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Запад готовится к попытке "принуждения России к миру"
11 апреля, 08:00