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В Башкирии двое мужчин напали на группу школьников - РИА Новости, 14.05.2024
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19:30 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/napadenie-1945985781.html
В Башкирии двое мужчин напали на группу школьников
В Башкирии двое мужчин напали на группу школьников - РИА Новости, 14.05.2024
В Башкирии двое мужчин напали на группу школьников
Двое мужчин, напавшие на группу подростков в башкирском Салавате, стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве, сообщает СУСК РФ по Башкирии в... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T19:30
2024-05-14T19:30
происшествия
салават
россия
республика башкортостан
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УФА, 14 мая - РИА Новости. Двое мужчин, напавшие на группу подростков в башкирском Салавате, стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве, сообщает СУСК РФ по Башкирии в телеграм-канале."В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о совершении противоправных действий в отношении подростков в городе Салавате. Сообщается, что школьники подверглись нападению со стороны двоих мужчин на улице. Нападавшие нанесли несовершеннолетним побои, распылили перцовые баллончики в глаза и скрылись на своём автомобиле", - говорится в сообщении. По факту нападения на несовершеннолетних возбуждено уголовное дело о хулиганстве. "В настоящее время организован комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего", - добавили в региональном следкоме. В пресс-службе башкирской полиции РИА Новости сообщили, что от родителей трех несовершеннолетних и одного 18 летнего местного жителя поступили заявления о том, что трое неизвестных причинили им телесные повреждения. "В настоящее время пострадавшим оказана медицинская помощь. Сотрудниками полиции личность всех участников инцидента установлена",- сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20240210/napadenie-1926621815.html
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салават
россия
республика башкортостан
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происшествия, салават, россия, республика башкортостан
Происшествия, Салават, Россия, Республика Башкортостан
В Башкирии двое мужчин напали на группу школьников

В башкирском Салавате на улице двое мужчин напали на группу несовершеннолетних

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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УФА, 14 мая - РИА Новости. Двое мужчин, напавшие на группу подростков в башкирском Салавате, стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве, сообщает СУСК РФ по Башкирии в телеграм-канале.
"В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о совершении противоправных действий в отношении подростков в городе Салавате. Сообщается, что школьники подверглись нападению со стороны двоих мужчин на улице. Нападавшие нанесли несовершеннолетним побои, распылили перцовые баллончики в глаза и скрылись на своём автомобиле", - говорится в сообщении.
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По факту нападения на несовершеннолетних возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
«
"В настоящее время организован комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего", - добавили в региональном следкоме.
В пресс-службе башкирской полиции РИА Новости сообщили, что от родителей трех несовершеннолетних и одного 18 летнего местного жителя поступили заявления о том, что трое неизвестных причинили им телесные повреждения. "В настоящее время пострадавшим оказана медицинская помощь. Сотрудниками полиции личность всех участников инцидента установлена",- сообщили в ведомстве.
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