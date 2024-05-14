https://ria.ru/20240514/napadenie-1945985781.html

В Башкирии двое мужчин напали на группу школьников

В Башкирии двое мужчин напали на группу школьников - РИА Новости, 14.05.2024

В Башкирии двое мужчин напали на группу школьников

Двое мужчин, напавшие на группу подростков в башкирском Салавате, стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве, сообщает СУСК РФ по Башкирии в... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T19:30

2024-05-14T19:30

2024-05-14T19:30

происшествия

салават

россия

республика башкортостан

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УФА, 14 мая - РИА Новости. Двое мужчин, напавшие на группу подростков в башкирском Салавате, стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве, сообщает СУСК РФ по Башкирии в телеграм-канале."В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о совершении противоправных действий в отношении подростков в городе Салавате. Сообщается, что школьники подверглись нападению со стороны двоих мужчин на улице. Нападавшие нанесли несовершеннолетним побои, распылили перцовые баллончики в глаза и скрылись на своём автомобиле", - говорится в сообщении. По факту нападения на несовершеннолетних возбуждено уголовное дело о хулиганстве. "В настоящее время организован комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего", - добавили в региональном следкоме. В пресс-службе башкирской полиции РИА Новости сообщили, что от родителей трех несовершеннолетних и одного 18 летнего местного жителя поступили заявления о том, что трое неизвестных причинили им телесные повреждения. "В настоящее время пострадавшим оказана медицинская помощь. Сотрудниками полиции личность всех участников инцидента установлена",- сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20240210/napadenie-1926621815.html

https://ria.ru/20240325/napadenie-1935741173.html

салават

россия

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, салават, россия, республика башкортостан