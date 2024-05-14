В Тбилиси демонстранты напали на корреспондента телеканала "Звезда"
В Тбилиси митингующие напали на корреспондента телеканала "Звезда" у парламента
© Zvezdanews/TelegramМитингующие в Тбилиси демонстранты напали на корреспондента телеканала "Звезда"
Митингующие в Тбилиси демонстранты напали на корреспондента телеканала "Звезда"
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Участники акции протеста около здания парламента Грузии напали на корреспондента телеканала "Звезда", сообщило СМИ в Telegram-канале.
«
"Протестующие в Тбилиси напали на корреспондента "Звезды" около здания парламента. Митингующие толкнули ее и всячески оскорбляли. Один из них выучил по-русски лишь матерные ругательства и без перерыва их скандировал", — говорится в публикации.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедшее, отметила, что нападение на корреспондентку — это свежий пример того, до чего доводят пресловутые "либеральные ценности". По ее словам, защита свободы слова на глазах превращается в избиение, оскорбление и агрессивное запугивание журналистов.
В Тбилиси проходит очередная акция против закона об иноагентах. Парламент Грузии сегодня принял проект в третьем и окончательном чтении, несмотря на протесты. Демонстранты по-прежнему остаются на прилегающей к зданию территории и не собираются расходиться. Силовики переместились во внутренний двор парламента.
Закон об иноагентах в Грузии
Парламент Грузии в марте 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в столице страны начались массовые митинги, которые полиции пришлось разгонять с применением слезоточивого газа и водометов. Позднее власти отозвали документ.
Третьего апреля правящая партия "Грузинская мечта" вновь внесла на рассмотрение законопроект под названием "О прозрачности иностранного влияния". Там пояснили, что теперь вместо термина "агент иностранного влияния" в тексте используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание осталось прежним.
Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20 процентов доходов которых получено из-за границы. Согласно документу, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов).
Парламентские процедуры вокруг проекта сопровождались митингами протеста, полиция разгоняла эти акции и задерживала активистов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая неоднократно выражала поддержку демонстрантам, заявляла, что наложит вето на законопроект в случае его утверждения. Но вето главы государства носит больше формальный характер, так как для его преодоления парламенту нужно простое большинство голосов.
Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия "иноагент", хотя закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США. Противники нововведения утверждают, что фундаментальное различие между американским и грузинским законом в том, что целью закона Соединенных Штатов является контроль над деятельностью их врагов, а закон Грузии якобы направлен против друзей страны.