https://ria.ru/20240514/nak-1945870481.html
Бортников провел заседание Федерального оперативного штаба НАК
Бортников провел заседание Федерального оперативного штаба НАК - РИА Новости, 14.05.2024
Бортников провел заседание Федерального оперативного штаба НАК
Директор ФСБ России Александр Бортников провел в Москве заседание Федерального оперативного штаба, в нем участвовали руководство ФСБ России и аппарата... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:13
2024-05-14T14:13
2024-05-14T14:22
москва
россия
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
александр бортников
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Директор ФСБ России Александр Бортников провел в Москве заседание Федерального оперативного штаба, в нем участвовали руководство ФСБ России и аппарата Национального антитеррористического комитета, сообщается на сайте НАК."Четырнадцатого мая 2024 года под председательством руководителя Федерального оперативного штаба, директора ФСБ России Бортникова в режиме видеоконференции проведено заседание ФОШ, в котором приняли участие руководители и ответственные сотрудники федеральных органов исполнительной власти, руководство ФСБ России, аппарата НАК", - говорится в сообщении.Отмечается, что на заседании были выработаны меры по повышению эффективности взаимодействия федеральных и региональных властей по борьбе с терроризмом.
https://ria.ru/20231212/terakty-1915267935.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, александр бортников
Москва, Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Александр Бортников
Бортников провел заседание Федерального оперативного штаба НАК
Бортников провел в Москве заседание Федерального оперативного штаба НАК
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Директор ФСБ России Александр Бортников провел в Москве заседание Федерального оперативного штаба, в нем участвовали руководство ФСБ России и аппарата Национального антитеррористического комитета, сообщается на сайте НАК.
"Четырнадцатого мая 2024 года под председательством руководителя Федерального оперативного штаба, директора ФСБ России Бортникова в режиме видеоконференции проведено заседание ФОШ, в котором приняли участие руководители и ответственные сотрудники федеральных органов исполнительной власти, руководство ФСБ России, аппарата НАК", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на заседании были выработаны меры по повышению эффективности взаимодействия федеральных и региональных властей по борьбе с терроризмом.