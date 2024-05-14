https://ria.ru/20240514/nak-1945870481.html

Бортников провел заседание Федерального оперативного штаба НАК

Бортников провел заседание Федерального оперативного штаба НАК - РИА Новости, 14.05.2024

Бортников провел заседание Федерального оперативного штаба НАК

Директор ФСБ России Александр Бортников провел в Москве заседание Федерального оперативного штаба, в нем участвовали руководство ФСБ России и аппарата... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:13

2024-05-14T14:13

2024-05-14T14:22

москва

россия

национальный антитеррористический комитет рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

александр бортников

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Директор ФСБ России Александр Бортников провел в Москве заседание Федерального оперативного штаба, в нем участвовали руководство ФСБ России и аппарата Национального антитеррористического комитета, сообщается на сайте НАК."Четырнадцатого мая 2024 года под председательством руководителя Федерального оперативного штаба, директора ФСБ России Бортникова в режиме видеоконференции проведено заседание ФОШ, в котором приняли участие руководители и ответственные сотрудники федеральных органов исполнительной власти, руководство ФСБ России, аппарата НАК", - говорится в сообщении.Отмечается, что на заседании были выработаны меры по повышению эффективности взаимодействия федеральных и региональных властей по борьбе с терроризмом.

https://ria.ru/20231212/terakty-1915267935.html

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Кирилл Волков

москва, россия, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, александр бортников