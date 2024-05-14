https://ria.ru/20240514/naberezhnaya-1945735175.html

Ефимов: набережную в "Южном порту" расширят в 1,5 раза

Ефимов: набережную в "Южном порту" расширят в 1,5 раза - РИА Новости, 14.05.2024

Ефимов: набережную в "Южном порту" расширят в 1,5 раза

Отрезок набережной в Печатниках вдоль бывшей промышленной зоны “Южный порт” в ходе реконструкции расширят в 1,5 раза - до 35 метров за счет понтонных... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T10:06

2024-05-14T10:06

2024-05-14T10:07

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Отрезок набережной в Печатниках вдоль бывшей промышленной зоны “Южный порт” в ходе реконструкции расширят в 1,5 раза - до 35 метров за счет понтонных конструкций, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Протяженность набережной в Печатниках составляет семь километров. В ходе реконструкции ее отрезок вдоль бывшей промзоны “Южный порт” протяженностью 2,5 километра расширят с 20 до 35 метров за счет понтонных конструкций. На них оборудуют плавучий круглогодичный бассейн и термы, зоны для занятий спортом на свежем воздухе и открытые солярии", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Уточняется, что вся инфраструктура будет доступна горожанам, а вход на набережную будет открытым."Ключевая цель масштабной программы реконструкции набережных в столице – приблизить воду к людям, сделать ее доступной и включить в городскую ткань. Благоустройство береговой линии бывшей промзоны “Южный порт” в этом смысле – образцовый пример использования прогрессивных урбанистических практик. Понтон позволяет потрогать воду, оказаться на ее уровне, а не только смотреть на нее сверху. Это в корне меняет формат взаимодействия с рекой и ее визуальное восприятие", – приводятся слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.По данным Ассоциации девелоперов Южного порта, понтонные конструкции не только расширят набережную, но и дополнят необычными общественными пространствами: бассейном с чистой водой и подогревом, десятью плавучими термами, зонами для занятий спортом на свежем воздухе и открытыми соляриями с шезлонгами. Последовательность рекреационных локаций продолжат большой амфитеатр и открытая площадка для мероприятий, музеи и театры, детские площадки с оборудованием для экспериментов и парк с объектами ленд-арта, а также уютные кафе с террасами и бутики.Кроме того, на набережной Южного порта появится крупнейшая в столице марина на 200 яхт и еще несколько причалов для 50 легкомоторных судов.Мэр Москвы Сергей Собянин в конце 2022 года утвердил проект планировки территории площадью 35 гектаров в районе Печатники. Проектируемая территория ограничена проектируемыми проездами 1423 и 6051, акваторией Москвы-реки и Южнопортовой улицей и преимущественно расположена в границах производственной зоны №26 "Южный порт". Реорганизация промзоны предполагает многофункциональную застройку, в том числе создание жилых кварталов, общественных кластеров, транспортно-пересадочного узла "Южный порт" и технопарка. Планируется возведение 7,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

https://ria.ru/20240513/efimov-1944808971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)