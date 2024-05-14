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У ЛДПР накопилось много вопросов к Мурашко, заявил Слуцкий - РИА Новости, 14.05.2024
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16:50 14.05.2024 (обновлено: 17:11 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/murashko-1945933254.html
У ЛДПР накопилось много вопросов к Мурашко, заявил Слуцкий
У ЛДПР накопилось много вопросов к Мурашко, заявил Слуцкий - РИА Новости, 14.05.2024
У ЛДПР накопилось много вопросов к Мурашко, заявил Слуцкий
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что у партии "превеликое множество" вопросов к работе Минпросвещения и Минздрава, но выразил уверенность, что кандидат на пост РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:50
2024-05-14T17:11
госдума рф
политика
леонид слуцкий (политик)
сергей кравцов
лдпр
михаил мурашко
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что у партии "превеликое множество" вопросов к работе Минпросвещения и Минздрава, но выразил уверенность, что кандидат на пост министра просвещения Сергей Кравцов и кандидат на пост министра здравоохранения Михаил Мурашко справятся с этими проблемами."Претензий, вопросов, Сергей Сергеевич, превеликое множество, поэтому будем в духе нашего дружеского взаимодействия дальше работать на подъем качества нашего среднего образования", - сказал Слуцкий, также выразив уверенность, что эти вопросы получится решить в ходе совместной работы министерства и фракции.Он добавил, что у фракции ЛДПР также есть вопросы и к работе Минздрава."По Минздраву масса вопросов, но уверен, что на данном витке при нашей поддержке Михаил Альбертович Мурашко и его команда с этими задачами справятся", - сказал Слуцкий.Среди основных вопросов ЛДПР к работе Минпросвещения и Минздрава Слуцкий выделил зарплаты учителей и врачей.
https://ria.ru/20240514/murashko-1945910951.html
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госдума рф, политика, леонид слуцкий (политик), сергей кравцов, лдпр, михаил мурашко
Госдума РФ, Политика, Леонид Слуцкий (политик), Сергей Кравцов, ЛДПР, Михаил Мурашко
У ЛДПР накопилось много вопросов к Мурашко, заявил Слуцкий

Слуцкий сообщил, что у ЛДПР есть много претензий и вопросов к Мурашко

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКандидат на должность министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Кандидат на должность министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко выступает на пленарном заседании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Кандидат на должность министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что у партии "превеликое множество" вопросов к работе Минпросвещения и Минздрава, но выразил уверенность, что кандидат на пост министра просвещения Сергей Кравцов и кандидат на пост министра здравоохранения Михаил Мурашко справятся с этими проблемами.
"Претензий, вопросов, Сергей Сергеевич, превеликое множество, поэтому будем в духе нашего дружеского взаимодействия дальше работать на подъем качества нашего среднего образования", - сказал Слуцкий, также выразив уверенность, что эти вопросы получится решить в ходе совместной работы министерства и фракции.
Кандидат на должность министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко выступает на пленарном заседании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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Он добавил, что у фракции ЛДПР также есть вопросы и к работе Минздрава.
"По Минздраву масса вопросов, но уверен, что на данном витке при нашей поддержке Михаил Альбертович Мурашко и его команда с этими задачами справятся", - сказал Слуцкий.
Среди основных вопросов ЛДПР к работе Минпросвещения и Минздрава Слуцкий выделил зарплаты учителей и врачей.
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Госдума РФПолитикаЛеонид Слуцкий (политик)Сергей КравцовЛДПРМихаил Мурашко
 
 
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