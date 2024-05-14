https://ria.ru/20240514/murashko-1945933254.html

У ЛДПР накопилось много вопросов к Мурашко, заявил Слуцкий

У ЛДПР накопилось много вопросов к Мурашко, заявил Слуцкий - РИА Новости, 14.05.2024

У ЛДПР накопилось много вопросов к Мурашко, заявил Слуцкий

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что у партии "превеликое множество" вопросов к работе Минпросвещения и Минздрава, но выразил уверенность, что кандидат на пост РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T16:50

2024-05-14T16:50

2024-05-14T17:11

госдума рф

политика

леонид слуцкий (политик)

сергей кравцов

лдпр

михаил мурашко

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что у партии "превеликое множество" вопросов к работе Минпросвещения и Минздрава, но выразил уверенность, что кандидат на пост министра просвещения Сергей Кравцов и кандидат на пост министра здравоохранения Михаил Мурашко справятся с этими проблемами."Претензий, вопросов, Сергей Сергеевич, превеликое множество, поэтому будем в духе нашего дружеского взаимодействия дальше работать на подъем качества нашего среднего образования", - сказал Слуцкий, также выразив уверенность, что эти вопросы получится решить в ходе совместной работы министерства и фракции.Он добавил, что у фракции ЛДПР также есть вопросы и к работе Минздрава."По Минздраву масса вопросов, но уверен, что на данном витке при нашей поддержке Михаил Альбертович Мурашко и его команда с этими задачами справятся", - сказал Слуцкий.Среди основных вопросов ЛДПР к работе Минпросвещения и Минздрава Слуцкий выделил зарплаты учителей и врачей.

https://ria.ru/20240514/murashko-1945910951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

госдума рф, политика, леонид слуцкий (политик), сергей кравцов, лдпр, михаил мурашко