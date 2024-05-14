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Володин оценил профессионализм Мурашко - РИА Новости, 14.05.2024
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13:12 14.05.2024 (обновлено: 13:18 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/murashko-1945850468.html
Володин оценил профессионализм Мурашко
Володин оценил профессионализм Мурашко - РИА Новости, 14.05.2024
Володин оценил профессионализм Мурашко
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин назвал кандидата в министры здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко профессионалом и призвал... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:12
2024-05-14T13:18
общество
вячеслав володин
михаил мурашко
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин назвал кандидата в министры здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко профессионалом и призвал проявлять волю в решении проблем в здравоохранении. "Вы - профессионал, но давайте все-таки начинать принимать решения, проявлять волю. Потому что здесь по-другому не получится", - сказал Володин на пленарном заседании. Он подчеркнул, что не надо увлекаться "цифровыми вещами", технологии должны помогать врачу, но не наносить вред. "Это все должно дополнять. Эти технологии должны быть самыми лучшими, но не надо, чтобы они наносили вред", - добавил Володин.
https://ria.ru/20240428/skoraya_pomosch-1942863025.html
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общество, вячеслав володин, михаил мурашко
Общество, Вячеслав Володин, Михаил Мурашко
Володин оценил профессионализм Мурашко

Володин призвал Мурашко проявлять волю в решении проблем здравоохранения

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКандидат на должность министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 14 мая 2024
Кандидат на должность министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 14 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Кандидат на должность министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 14 мая 2024
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин назвал кандидата в министры здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко профессионалом и призвал проявлять волю в решении проблем в здравоохранении.
"Вы - профессионал, но давайте все-таки начинать принимать решения, проявлять волю. Потому что здесь по-другому не получится", - сказал Володин на пленарном заседании.
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Он подчеркнул, что не надо увлекаться "цифровыми вещами", технологии должны помогать врачу, но не наносить вред.
"Это все должно дополнять. Эти технологии должны быть самыми лучшими, но не надо, чтобы они наносили вред", - добавил Володин.
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