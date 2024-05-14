https://ria.ru/20240514/murashko-1945850468.html

Володин оценил профессионализм Мурашко

Володин оценил профессионализм Мурашко - РИА Новости, 14.05.2024

Володин оценил профессионализм Мурашко

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин назвал кандидата в министры здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко профессионалом и призвал... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:12

2024-05-14T13:12

2024-05-14T13:18

общество

вячеслав володин

михаил мурашко

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин назвал кандидата в министры здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко профессионалом и призвал проявлять волю в решении проблем в здравоохранении. "Вы - профессионал, но давайте все-таки начинать принимать решения, проявлять волю. Потому что здесь по-другому не получится", - сказал Володин на пленарном заседании. Он подчеркнул, что не надо увлекаться "цифровыми вещами", технологии должны помогать врачу, но не наносить вред. "Это все должно дополнять. Эти технологии должны быть самыми лучшими, но не надо, чтобы они наносили вред", - добавил Володин.

https://ria.ru/20240428/skoraya_pomosch-1942863025.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, вячеслав володин, михаил мурашко