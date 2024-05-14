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Мосгорсуд оставил приговор убийце ведущей "Русского радио Вологда" в силе
Мосгорсуд оставил приговор убийце ведущей "Русского радио Вологда" в силе - РИА Новости, 14.05.2024
Мосгорсуд оставил приговор убийце ведущей "Русского радио Вологда" в силе
Мосгорсуд отклонил жалобы защиты на приговор по делу о гибели женщины, которой убийца нанес ножом 247 ударов, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:16
2024-05-14T13:16
2024-05-14T13:22
происшествия
москва
московский городской суд
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобы защиты на приговор по делу о гибели женщины, которой убийца нанес ножом 247 ударов, сообщает столичная прокуратура. В ноябре 2023 года суд назначил 14 лет колонии убийце ведущей "Русского радио Вологда" Анны Азовской. "С учетом позиции прокуратуры Москвы Московский городской суд оставил без изменений приговор Владимиру Маклакову, осужденному за убийство своей возлюбленной и угрозу применения насилия в отношении представителя власти. Апелляционная жалоба защитника оставлена без удовлетворения", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры. Утром 3 января 2023 года в квартире дома на улице Полины Осипенко Маклаков нанес 247 ударов ножом своей 34-летней пассии, она скончалась на месте. После убийства он, демонстрируя нож, угрожал полицейским, прибывшим для его задержания. Приговор вступил в законную силу.
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происшествия, москва, московский городской суд
Происшествия, Москва, Московский городской суд
Мосгорсуд оставил приговор убийце ведущей "Русского радио Вологда" в силе
Мосгорсуд утвердил приговор убийце радиоведущей, нанесшему ножом 247 ударов