https://ria.ru/20240514/moldaviya-1945924981.html

Экс-премьер Молдавии обвинил власти в намерении фальсифицировать выборы

Экс-премьер Молдавии обвинил власти в намерении фальсифицировать выборы - РИА Новости, 14.05.2024

Экс-премьер Молдавии обвинил власти в намерении фальсифицировать выборы

Власти Молдавии намерены использовать закон о голосовании по почте как еще одну возможность фальсифицировать выборы президента, заявил председатель партии... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T16:35

2024-05-14T16:35

2024-05-14T16:35

в мире

молдавия

майя санду

ион кику

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КИШИНЕВ, 14 мая - РИА Новости. Власти Молдавии намерены использовать закон о голосовании по почте как еще одну возможность фальсифицировать выборы президента, заявил председатель партии развития и объединения Молдавии, экс-премьер Ион Кику в своем Telegram-канале. Депутаты парламента Молдавии на заседании 26 апреля одобрили во втором и окончательном чтении законопроект о пилотном голосовании по почте для молдавских граждан, живущих в США, Канаде, Швеции, Финляндии, Исландии и Норвегии. Президент Майя Санду в понедельник одобрила этот закон. "Ради получения дополнительных возможностей для фальсификации результатов выборов Санду готова растоптать все европейское и демократическое. Такое поведение тем более коварно, если учесть, что ее единственное предвыборное обещание – это "европейская интеграция", - написал Кику.При этом экс-премьер полагает, что Санду - всего лишь инструмент иностранцев для захвата республики. Он уверен, что европейцев не беспокоит нарушение европейских правил и стандартов в Молдавии, поскольку это позволяет иностранцам получать прибыль. "Мы, молдаване, несем ответственность за выбор, который сделаем осенью, а не они. Они сделают все возможное, чтобы сохранить Санду у власти, но все зависит от нас! Вот о чем этот пост, об ответственности, которую несем мы, а не иностранцы", - добавил Кику. Согласно новому закону, Центризбирком Молдавии будет учитывать несколько критериев, чтобы определить, жителям какой страны можно разрешить голосовать по почте. Из одной страны должно быть подано минимум 30 заявок, в стране должна быть качественная и надежная почтовая служба. Также государство, в которой проживают молдавские избиратели, должно поддерживать дипломатические отношения с Молдавией, соблюдать международные стандарты проведения выборов и не находиться в военном конфликте. Ранее Санду заявляла, что в этом году Молдавия реализует пробный проект, в перспективе критерии для голосования по почте за границей будут расширены. Президент Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента этой осенью.

https://ria.ru/20240417/kiku-1940515890.html

https://ria.ru/20240315/moldaviya-1933352220.html

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в мире, молдавия, майя санду, ион кику