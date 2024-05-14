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Евродепутат призвал жителей Молдавии участвовать в выборах в Европарламент - РИА Новости, 14.05.2024
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09:42 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/moldaviya-1945780741.html
Евродепутат призвал жителей Молдавии участвовать в выборах в Европарламент
Евродепутат призвал жителей Молдавии участвовать в выборах в Европарламент - РИА Новости, 14.05.2024
Евродепутат призвал жителей Молдавии участвовать в выборах в Европарламент
Евродепутат, вице-председатель Европейской народной партии Зигфрид Мурешан в эфире радио Moldova призвал жителей Молдавии, у которых есть паспорта стран ЕС,... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T09:42
2024-05-14T09:42
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КИШИНЕВ, 14 мая - РИА Новости. Евродепутат, вице-председатель Европейской народной партии Зигфрид Мурешан в эфире радио Moldova призвал жителей Молдавии, у которых есть паспорта стран ЕС, принять участие в выборах Европарламента - он считает, что высокая явка может ускорить процесс переговоров о вступлении республики в Евросоюз. "Если люди придут на выборы в Республике Молдова в большом количестве и проголосуют за Европу, это станет дополнительным обязательством для Европейского союза помочь Республике Молдова как можно больше и быстрее… Если явка будет высокой, это еще один шанс для того, чтобы переговоры о вступлении начались сразу же в июне", - заявил Мурешан. По его словам, выборы в Европейский парламент станут для Молдавии мини-референдумом по вопросу европейской интеграции. "Я убежден, что проевропейское большинство, которое сейчас существует в Европарламенте, сохранится и после выборов 9 июня. И это большинство продолжит принимать решения в пользу Молдавии", - добавил евродепутат. Ранее МИД Румынии сообщил, что откроет 52 избирательных участка в Молдавии на выборах в Европейский парламент. Это на 16 участков больше, чем на выборах в Европарламент в 2019 году, тогда в голосовании приняли участие около 38 тысяч молдаван с румынским гражданством.
https://ria.ru/20240513/moldaviya-1945585327.html
https://ria.ru/20231015/moldavia-1902900634.html
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в мире, молдавия, европа, румыния, европарламент, европейская народная партия, евросоюз, день победы
В мире, Молдавия, Европа, Румыния, Европарламент, Европейская народная партия, Евросоюз, День Победы
Евродепутат призвал жителей Молдавии участвовать в выборах в Европарламент

Граждан Молдавии призвали участвовать в выборах Европарламента ради ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга
Здание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 мая - РИА Новости. Евродепутат, вице-председатель Европейской народной партии Зигфрид Мурешан в эфире радио Moldova призвал жителей Молдавии, у которых есть паспорта стран ЕС, принять участие в выборах Европарламента - он считает, что высокая явка может ускорить процесс переговоров о вступлении республики в Евросоюз.
"Если люди придут на выборы в Республике Молдова в большом количестве и проголосуют за Европу, это станет дополнительным обязательством для Европейского союза помочь Республике Молдова как можно больше и быстрее… Если явка будет высокой, это еще один шанс для того, чтобы переговоры о вступлении начались сразу же в июне", - заявил Мурешан.
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По его словам, выборы в Европейский парламент станут для Молдавии мини-референдумом по вопросу европейской интеграции.
«
"Я убежден, что проевропейское большинство, которое сейчас существует в Европарламенте, сохранится и после выборов 9 июня. И это большинство продолжит принимать решения в пользу Молдавии", - добавил евродепутат.
Ранее МИД Румынии сообщил, что откроет 52 избирательных участка в Молдавии на выборах в Европейский парламент. Это на 16 участков больше, чем на выборах в Европарламент в 2019 году, тогда в голосовании приняли участие около 38 тысяч молдаван с румынским гражданством.
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