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На Камчатке прошли учения по разминированию донных и плавучих мин - РИА Новости, 14.05.2024
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13:08 14.05.2024 (обновлено: 15:52 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/minoborony-1945849019.html
На Камчатке прошли учения по разминированию донных и плавучих мин
На Камчатке прошли учения по разминированию донных и плавучих мин - РИА Новости, 14.05.2024
На Камчатке прошли учения по разминированию донных и плавучих мин
Новейшие морские тральщики выполнили учения по разминированию донных и плавучих мин на Камчатке, для подрыва мин применялись безэкипажные катера (БЭК), сообщило РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:08
2024-05-14T15:52
безопасность
камчатка
россия
петр ильичев
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Новейшие морские тральщики выполнили учения по разминированию донных и плавучих мин на Камчатке, для подрыва мин применялись безэкипажные катера (БЭК), сообщило министерство обороны РФ. "Новейшие морские тральщики проекта 12700 "Яков Баляев", "Пётр Ильичёв" и "Анатолий Шлемов" в акватории Авачинского залива отработали специальные задачи. Обнаруженные контактными и бесконтактными тралами донные и плавающие мины были уничтожены подрывами с использованием безэкипажных катеров", - сказали в Минобороны. Там добавили, что корабельная тральная группа выполнила совместный контрольно-разведывательный поиск и обнаружение мин с использованием современных автоматических комплексов и гидроакустических станций. Морские тральщики проекта 12700 относятся к новейшему поколению кораблей противоминной обороны ближней морской зоны. На кораблях установлены новейшие высокоэффективные гидроакустические станции, а также традиционное тральное вооружение. Корабли обладают высокой маневренностью и могут развивать скорость до 16,5 узлов. Ещё одним достоинством новых тральщиков является "немагнитный" корпус из стеклопластика.
https://ria.ru/20240213/ukraina-1927001702.html
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безопасность, камчатка, россия, петр ильичев
Безопасность, Камчатка, Россия, Петр Ильичев
На Камчатке прошли учения по разминированию донных и плавучих мин

Минобороны: новейшие морские тральщики уничтожили мины в ходе учений на Камчатке

© AP Photo / Gero BreloerМинные тральщики
Минные тральщики - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AP Photo / Gero Breloer
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Новейшие морские тральщики выполнили учения по разминированию донных и плавучих мин на Камчатке, для подрыва мин применялись безэкипажные катера (БЭК), сообщило министерство обороны РФ.
"Новейшие морские тральщики проекта 12700 "Яков Баляев", "Пётр Ильичёв" и "Анатолий Шлемов" в акватории Авачинского залива отработали специальные задачи. Обнаруженные контактными и бесконтактными тралами донные и плавающие мины были уничтожены подрывами с использованием безэкипажных катеров", - сказали в Минобороны.
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Там добавили, что корабельная тральная группа выполнила совместный контрольно-разведывательный поиск и обнаружение мин с использованием современных автоматических комплексов и гидроакустических станций.
Морские тральщики проекта 12700 относятся к новейшему поколению кораблей противоминной обороны ближней морской зоны. На кораблях установлены новейшие высокоэффективные гидроакустические станции, а также традиционное тральное вооружение. Корабли обладают высокой маневренностью и могут развивать скорость до 16,5 узлов. Ещё одним достоинством новых тральщиков является "немагнитный" корпус из стеклопластика.
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БезопасностьКамчаткаРоссияПетр Ильичев
 
 
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