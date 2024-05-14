https://ria.ru/20240514/minoborony-1945849019.html

На Камчатке прошли учения по разминированию донных и плавучих мин

На Камчатке прошли учения по разминированию донных и плавучих мин - РИА Новости, 14.05.2024

На Камчатке прошли учения по разминированию донных и плавучих мин

Новейшие морские тральщики выполнили учения по разминированию донных и плавучих мин на Камчатке, для подрыва мин применялись безэкипажные катера (БЭК), сообщило РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:08

2024-05-14T13:08

2024-05-14T15:52

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камчатка

россия

петр ильичев

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Новейшие морские тральщики выполнили учения по разминированию донных и плавучих мин на Камчатке, для подрыва мин применялись безэкипажные катера (БЭК), сообщило министерство обороны РФ. "Новейшие морские тральщики проекта 12700 "Яков Баляев", "Пётр Ильичёв" и "Анатолий Шлемов" в акватории Авачинского залива отработали специальные задачи. Обнаруженные контактными и бесконтактными тралами донные и плавающие мины были уничтожены подрывами с использованием безэкипажных катеров", - сказали в Минобороны. Там добавили, что корабельная тральная группа выполнила совместный контрольно-разведывательный поиск и обнаружение мин с использованием современных автоматических комплексов и гидроакустических станций. Морские тральщики проекта 12700 относятся к новейшему поколению кораблей противоминной обороны ближней морской зоны. На кораблях установлены новейшие высокоэффективные гидроакустические станции, а также традиционное тральное вооружение. Корабли обладают высокой маневренностью и могут развивать скорость до 16,5 узлов. Ещё одним достоинством новых тральщиков является "немагнитный" корпус из стеклопластика.

https://ria.ru/20240213/ukraina-1927001702.html

https://ria.ru/20240111/turtsiya-1920721608.html

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безопасность, камчатка, россия, петр ильичев