https://ria.ru/20240514/minoborony-1945844444.html

Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Времевском направлении

Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Времевском направлении - РИА Новости, 14.05.2024

Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Времевском направлении

Расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Восток" сорвали ротацию и уничтожили бронетехнику ВСУ в районе населенного пункта... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:01

2024-05-14T13:01

2024-05-14T13:01

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Восток" сорвали ротацию и уничтожили бронетехнику ВСУ в районе населенного пункта Великая Новоселка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "Подготовку к проведению ротации украинских подразделений обнаружили операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов на Времевском направлении СВО в районе населенного пункта Великая Новосёлка, там же были выявлены тщательно замаскированные боевые бронированные машины противника. Координаты целей были переданы расчетам реактивной артиллерии, которая нанесла по врагу сокрушительный удар", - сказали в ведомстве. Реактивные снаряды РСЗО "Ураган" накрывают площадь в пять футбольных полей, достаточно трех залпов: первый - пристрелочный, два других - на поражение. По словам артиллеристов ВС РФ, сейчас ВСУ редко наносят ответные удары. "Сейчас у них сил и средств не хватает, либо вовремя не могут работать на автомате, как мы – быстро, слаженно… Они просто не успевают", - пояснил командир взвода с позывным "Кетой". У украинских войск на этом участке фронта ощутимые потери, бронированной техники почти не осталось, а офицерский состав на позициях не появляется, рассказал военнопленный ВСУ. "Ураган" – реактивная система залпового огня калибра 220 миллиметров. Комплекс имеет в своем составе боевую машину 9П140, реактивные снаряды, транспортно-заряжающую машину, комплекс управления огнем, метеорологический комплекс, учебное оборудование, а также автомобиль для проведения топографической съемки.

https://ria.ru/20240318/uragany-1933886696.html

https://ria.ru/20240502/shturmoviki-1943393074.html

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины