Рейтинг@Mail.ru
Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Времевском направлении - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:01 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/minoborony-1945844444.html
Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Времевском направлении
Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Времевском направлении - РИА Новости, 14.05.2024
Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Времевском направлении
Расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Восток" сорвали ротацию и уничтожили бронетехнику ВСУ в районе населенного пункта... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:01
2024-05-14T13:01
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936329683_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_16c82630c048d1189b9c57776ed6005f.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Восток" сорвали ротацию и уничтожили бронетехнику ВСУ в районе населенного пункта Великая Новоселка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "Подготовку к проведению ротации украинских подразделений обнаружили операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов на Времевском направлении СВО в районе населенного пункта Великая Новосёлка, там же были выявлены тщательно замаскированные боевые бронированные машины противника. Координаты целей были переданы расчетам реактивной артиллерии, которая нанесла по врагу сокрушительный удар", - сказали в ведомстве. Реактивные снаряды РСЗО "Ураган" накрывают площадь в пять футбольных полей, достаточно трех залпов: первый - пристрелочный, два других - на поражение. По словам артиллеристов ВС РФ, сейчас ВСУ редко наносят ответные удары. "Сейчас у них сил и средств не хватает, либо вовремя не могут работать на автомате, как мы – быстро, слаженно… Они просто не успевают", - пояснил командир взвода с позывным "Кетой". У украинских войск на этом участке фронта ощутимые потери, бронированной техники почти не осталось, а офицерский состав на позициях не появляется, рассказал военнопленный ВСУ. "Ураган" – реактивная система залпового огня калибра 220 миллиметров. Комплекс имеет в своем составе боевую машину 9П140, реактивные снаряды, транспортно-заряжающую машину, комплекс управления огнем, метеорологический комплекс, учебное оборудование, а также автомобиль для проведения топографической съемки.
https://ria.ru/20240318/uragany-1933886696.html
https://ria.ru/20240502/shturmoviki-1943393074.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936329683_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_5ef9c5318d1de7e0524446bc62965156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Времевском направлении

Минобороны: расчеты РСЗО "Ураган" сорвали ротацию и уничтожили бронетехнику ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Восток" сорвали ротацию и уничтожили бронетехнику ВСУ в районе населенного пункта Великая Новоселка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Подготовку к проведению ротации украинских подразделений обнаружили операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов на Времевском направлении СВО в районе населенного пункта Великая Новосёлка, там же были выявлены тщательно замаскированные боевые бронированные машины противника. Координаты целей были переданы расчетам реактивной артиллерии, которая нанесла по врагу сокрушительный удар", - сказали в ведомстве.
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Расчеты "Ураганов" уничтожили автоколонну ВСУ под Авдеевкой
18 марта, 05:07
Реактивные снаряды РСЗО "Ураган" накрывают площадь в пять футбольных полей, достаточно трех залпов: первый - пристрелочный, два других - на поражение. По словам артиллеристов ВС РФ, сейчас ВСУ редко наносят ответные удары.
"Сейчас у них сил и средств не хватает, либо вовремя не могут работать на автомате, как мы – быстро, слаженно… Они просто не успевают", - пояснил командир взвода с позывным "Кетой".
У украинских войск на этом участке фронта ощутимые потери, бронированной техники почти не осталось, а офицерский состав на позициях не появляется, рассказал военнопленный ВСУ.
"Ураган" – реактивная система залпового огня калибра 220 миллиметров. Комплекс имеет в своем составе боевую машину 9П140, реактивные снаряды, транспортно-заряжающую машину, комплекс управления огнем, метеорологический комплекс, учебное оборудование, а также автомобиль для проведения топографической съемки.
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ
2 мая, 05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала