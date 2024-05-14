https://ria.ru/20240514/ministry-1945929644.html

"Единая Россия" поддержит все предложенные кандидатуры министров

"Единая Россия" поддержит все предложенные кандидатуры министров - РИА Новости, 14.05.2024

"Единая Россия" поддержит все предложенные кандидатуры министров

"Единая Россия" поддержит все предложенные кандидатуры министров, потому что сегодня это единственная возможность соединить интересы всех людей, заявил глава... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T16:44

2024-05-14T16:44

2024-05-14T16:49

политика

единая россия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154762/73/1547627318_0:322:3070:2048_1920x0_80_0_0_d4cb304c0aa4dccdbe150a8fcaa11442.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. "Единая Россия" поддержит все предложенные кандидатуры министров, потому что сегодня это единственная возможность соединить интересы всех людей, заявил глава фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев."Мы поддерживаем, как и поддерживает председатель правительства, как поддерживает заместитель председателя правительства, потому что мы видим, что это сегодня единственная возможность интересы всех людей соединить и сделать их программной работой нашего правительства, что от нас и требует президент", - сказал Васильев на пленарном заседании Госдумы.

https://ria.ru/20240514/belousov-1945896907.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, единая россия, россия