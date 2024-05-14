https://ria.ru/20240514/ministry-1945929644.html
"Единая Россия" поддержит все предложенные кандидатуры министров
"Единая Россия" поддержит все предложенные кандидатуры министров - РИА Новости, 14.05.2024
"Единая Россия" поддержит все предложенные кандидатуры министров
"Единая Россия" поддержит все предложенные кандидатуры министров, потому что сегодня это единственная возможность соединить интересы всех людей, заявил глава... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:44
2024-05-14T16:44
2024-05-14T16:49
политика
единая россия
россия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. "Единая Россия" поддержит все предложенные кандидатуры министров, потому что сегодня это единственная возможность соединить интересы всех людей, заявил глава фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев."Мы поддерживаем, как и поддерживает председатель правительства, как поддерживает заместитель председателя правительства, потому что мы видим, что это сегодня единственная возможность интересы всех людей соединить и сделать их программной работой нашего правительства, что от нас и требует президент", - сказал Васильев на пленарном заседании Госдумы.
https://ria.ru/20240514/belousov-1945896907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, единая россия, россия
Политика, Единая Россия, Россия
"Единая Россия" поддержит все предложенные кандидатуры министров
Глава ЕР Васильев: фракция поддержит все предложенные кандидатуры министров