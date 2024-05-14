Рейтинг@Mail.ru
"Единая Россия" поддержит все предложенные кандидатуры министров - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 14.05.2024 (обновлено: 16:49 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/ministry-1945929644.html
"Единая Россия" поддержит все предложенные кандидатуры министров
"Единая Россия" поддержит все предложенные кандидатуры министров - РИА Новости, 14.05.2024
"Единая Россия" поддержит все предложенные кандидатуры министров
"Единая Россия" поддержит все предложенные кандидатуры министров, потому что сегодня это единственная возможность соединить интересы всех людей, заявил глава... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:44
2024-05-14T16:49
политика
единая россия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154762/73/1547627318_0:322:3070:2048_1920x0_80_0_0_d4cb304c0aa4dccdbe150a8fcaa11442.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. "Единая Россия" поддержит все предложенные кандидатуры министров, потому что сегодня это единственная возможность соединить интересы всех людей, заявил глава фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев."Мы поддерживаем, как и поддерживает председатель правительства, как поддерживает заместитель председателя правительства, потому что мы видим, что это сегодня единственная возможность интересы всех людей соединить и сделать их программной работой нашего правительства, что от нас и требует президент", - сказал Васильев на пленарном заседании Госдумы.
https://ria.ru/20240514/belousov-1945896907.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154762/73/1547627318_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_1c1fca579a9513069a0669d233aaf335.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, единая россия, россия
Политика, Единая Россия, Россия
"Единая Россия" поддержит все предложенные кандидатуры министров

Глава ЕР Васильев: фракция поддержит все предложенные кандидатуры министров

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛоготип партии "Единая Россия"
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Логотип партии "Единая Россия". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. "Единая Россия" поддержит все предложенные кандидатуры министров, потому что сегодня это единственная возможность соединить интересы всех людей, заявил глава фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев.
"Мы поддерживаем, как и поддерживает председатель правительства, как поддерживает заместитель председателя правительства, потому что мы видим, что это сегодня единственная возможность интересы всех людей соединить и сделать их программной работой нашего правительства, что от нас и требует президент", - сказал Васильев на пленарном заседании Госдумы.
Андрей Белоусов выступает на пленарном заседании в Совете Федерации РФ. 14 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Белоусов счел ключевой задачей СВО победу с минимальными потерями
Вчера, 15:26
 
ПолитикаЕдиная РоссияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала