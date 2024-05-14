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Госдума рассмотрит 16 кандидатур на посты министров - РИА Новости, 14.05.2024
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09:08 14.05.2024 (обновлено: 09:18 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/ministry-1945776963.html
Госдума рассмотрит 16 кандидатур на посты министров
Госдума рассмотрит 16 кандидатур на посты министров - РИА Новости, 14.05.2024
Госдума рассмотрит 16 кандидатур на посты министров
Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным 16 кандидатур на посты министров РФ в новом составе... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T09:08
2024-05-14T09:18
политика
россия
курская область
калининградская область
михаил мишустин
вячеслав володин
максим решетников
госдума рф
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным 16 кандидатур на посты министров РФ в новом составе кабмина, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, каждая фракция в ГД сможет сформулировать свой вопрос и обосновать свою позицию при обсуждении кандидатур членов правительства. Все кандидаты приглашены на заседания, ожидаются их выступления и ответы на вопросы депутатов, а также выступления от фракций, после чего парламентарии будут голосовать по вопросу их утверждения. Кандидатов 12 мая рассматривали профильные комитеты Госдумы, все они были ими поддержаны. Володин отмечал, что времена появления в правительстве неожиданных людей ушли, сейчас предлагают кандидатов с опытом и компетенциями. В понедельник Дума на пленарном заседании уже утвердила 10 вице-премьеров. Пленарное заседание продолжалось почти шесть часов. Процедура Правительство РФ в день инаугурации Владимира Путина, 7 мая, в соответствии с законом сложило свои полномочия перед избранным президентом. Госдума 10 мая утвердила Михаила Мишустина председателем правительства России, затем президент РФ назначил его на эту должность. По закону заместители председателя правительства и министры также назначаются президентом после утверждения их кандидатур Госдумой, при этом глава государства не вправе отказать в назначении на должности тем, чьи кандидатуры были утверждены палатой парламента. Володин не исключил острых дискуссий вокруг обсуждения кандидатур членов правительства в ГД. Спикер Госдумы отмечал, что в Думе постараются основательно подойти к обсуждению кандидатур, а на пленарных заседаниях будут звучать наказы. Как сообщил журналистам глава комитета ГД по контролю Олег Морозов, на пленарном заседании все комитеты палаты будут докладывать о своих проектах постановлений по кандидатурам в кабмин. Володин также ранее сообщил, что заседание пройдет в открытом режиме с онлайн-трансляцией. По видеосвязи примут участие представители законодательных и высших исполнительных органов власти субъектов, общественных, научных, экспертных и предпринимательских объединений. Позиция комитетов Проекты постановлений об утверждении министров были внесены комитетами в Госдуму вечером в воскресенье, они появились в думской базе. Перед этим в течение дня в палате проходили обсуждения кандидатур на посты вице-премьеров и министров, предложенных Мишустиным. По итогам все 18 ответственных комитетов поддержали предложенные кандидатуры. Депутаты Госдумы задали 179 вопросов кандидатам в новый состав правительства РФ в ходе заседаний комитетов в воскресенье, сообщил ранее Володин. Кандидаты на посты министров В субботу Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства, в министерском блоке произошли изменения. На пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта. Ранее пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков пояснил, что он знает отрасль изнутри и имеет большой политический и управленческий опыт, который будет полезен в работе на посту главы одного из ключевых федеральных министерств. На должность министра промышленности и торговли предложена кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который в свое время работал в Минпромторге, а также входил в состав консультативного совета по промышленности при коллегии Евразийской экономической комиссии. На должность министра энергетики в новом составе кабмина выдвинут губернатор Кемеровской области - Кузбасса Сергей Цивилев. В качестве нового министра сельского хозяйства Госдума рассмотрит кандидатуру Оксаны Лут, которая работает в Минсельхозе с 2018 года. С 2021-го - занимает должность первого заместителя министра. До перехода в министерство была одним из руководителей в профильном Россельхозбанке. На должность министра спорта вместо переходящего на другую работу Олега Матыцина предложена кандидатура губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Именно об этом просил Мишустина на пленарном заседании в пятницу глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Свои посты в новом составе правительства предложено сохранить: Антону Котякову (Минтруд), Александрею Козлову (Минприроды), Сергею Кравцову (Минпросвещения), Ольге Любимовой (Минкультуры), Максиму Решетникову (Минэкономразвития) Антону Силуанову (Минфин), Михаилу Мурашко (Минздрав), Иреку Файзуллину (Минстрой), Валерию Фалькову (Минобрнауки), Алексею Чекункову (Минвостокразвития), Максуту Шадаеву (Минцифры). Позиция фракций Предполагается, что две из четырех оппозиционных фракций полностью поддержат предложенный состав кабмина. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов ранее сообщил, что депутаты фракции СРЗП будут голосовать против кандидатов на должности глав Минфина, Минэкономразвития, Минкультуры, Минпросвещения, Минтруда, Минприроды, Минобрнауки. Коммунисты не собираются поддерживать экономический блок: по словам депутата от КПРФ Юрия Афонина, они будут голосовать против кандидатур Антона Силуанова и Максима Решетникова. Фракции "Новые люди" и ЛДПР объявили о поддержке всех предложенных кандидатур министров. "Единая Россия" позицию фракции официально не объявляла.
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политика, россия, курская область, калининградская область, михаил мишустин, вячеслав володин, максим решетников, госдума рф, лдпр, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Политика, Россия, Курская область, Калининградская область, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Максим Решетников, Госдума РФ, ЛДПР, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Госдума рассмотрит 16 кандидатур на посты министров

Госдума рассмотрит 16 кандидатур на посты министров

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным 16 кандидатур на посты министров РФ в новом составе кабмина, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, каждая фракция в ГД сможет сформулировать свой вопрос и обосновать свою позицию при обсуждении кандидатур членов правительства.
Все кандидаты приглашены на заседания, ожидаются их выступления и ответы на вопросы депутатов, а также выступления от фракций, после чего парламентарии будут голосовать по вопросу их утверждения. Кандидатов 12 мая рассматривали профильные комитеты Госдумы, все они были ими поддержаны.
Володин отмечал, что времена появления в правительстве неожиданных людей ушли, сейчас предлагают кандидатов с опытом и компетенциями.
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В понедельник Дума на пленарном заседании уже утвердила 10 вице-премьеров. Пленарное заседание продолжалось почти шесть часов.

Процедура

Правительство РФ в день инаугурации Владимира Путина, 7 мая, в соответствии с законом сложило свои полномочия перед избранным президентом. Госдума 10 мая утвердила Михаила Мишустина председателем правительства России, затем президент РФ назначил его на эту должность. По закону заместители председателя правительства и министры также назначаются президентом после утверждения их кандидатур Госдумой, при этом глава государства не вправе отказать в назначении на должности тем, чьи кандидатуры были утверждены палатой парламента.
Володин не исключил острых дискуссий вокруг обсуждения кандидатур членов правительства в ГД. Спикер Госдумы отмечал, что в Думе постараются основательно подойти к обсуждению кандидатур, а на пленарных заседаниях будут звучать наказы.
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Инфографика
Новый состав правительства РоссииПосмотреть
Как сообщил журналистам глава комитета ГД по контролю Олег Морозов, на пленарном заседании все комитеты палаты будут докладывать о своих проектах постановлений по кандидатурам в кабмин.
Володин также ранее сообщил, что заседание пройдет в открытом режиме с онлайн-трансляцией. По видеосвязи примут участие представители законодательных и высших исполнительных органов власти субъектов, общественных, научных, экспертных и предпринимательских объединений.

Позиция комитетов

Проекты постановлений об утверждении министров были внесены комитетами в Госдуму вечером в воскресенье, они появились в думской базе. Перед этим в течение дня в палате проходили обсуждения кандидатур на посты вице-премьеров и министров, предложенных Мишустиным. По итогам все 18 ответственных комитетов поддержали предложенные кандидатуры.
Депутаты Госдумы задали 179 вопросов кандидатам в новый состав правительства РФ в ходе заседаний комитетов в воскресенье, сообщил ранее Володин.
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Кандидаты на посты министров

В субботу Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства, в министерском блоке произошли изменения.
На пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта. Ранее пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков пояснил, что он знает отрасль изнутри и имеет большой политический и управленческий опыт, который будет полезен в работе на посту главы одного из ключевых федеральных министерств.
На должность министра промышленности и торговли предложена кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который в свое время работал в Минпромторге, а также входил в состав консультативного совета по промышленности при коллегии Евразийской экономической комиссии.
На должность министра энергетики в новом составе кабмина выдвинут губернатор Кемеровской области - Кузбасса Сергей Цивилев.
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В качестве нового министра сельского хозяйства Госдума рассмотрит кандидатуру Оксаны Лут, которая работает в Минсельхозе с 2018 года. С 2021-го - занимает должность первого заместителя министра. До перехода в министерство была одним из руководителей в профильном Россельхозбанке.
На должность министра спорта вместо переходящего на другую работу Олега Матыцина предложена кандидатура губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Именно об этом просил Мишустина на пленарном заседании в пятницу глава ЛДПР Леонид Слуцкий.
Свои посты в новом составе правительства предложено сохранить: Антону Котякову (Минтруд), Александрею Козлову (Минприроды), Сергею Кравцову (Минпросвещения), Ольге Любимовой (Минкультуры), Максиму Решетникову (Минэкономразвития) Антону Силуанову (Минфин), Михаилу Мурашко (Минздрав), Иреку Файзуллину (Минстрой), Валерию Фалькову (Минобрнауки), Алексею Чекункову (Минвостокразвития), Максуту Шадаеву (Минцифры).

Позиция фракций

Предполагается, что две из четырех оппозиционных фракций полностью поддержат предложенный состав кабмина.
Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов ранее сообщил, что депутаты фракции СРЗП будут голосовать против кандидатов на должности глав Минфина, Минэкономразвития, Минкультуры, Минпросвещения, Минтруда, Минприроды, Минобрнауки.
Коммунисты не собираются поддерживать экономический блок: по словам депутата от КПРФ Юрия Афонина, они будут голосовать против кандидатур Антона Силуанова и Максима Решетникова.
Фракции "Новые люди" и ЛДПР объявили о поддержке всех предложенных кандидатур министров.
"Единая Россия" позицию фракции официально не объявляла.
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12 мая, 01:10
 
ПолитикаРоссияКурская областьКалининградская областьМихаил МишустинВячеслав ВолодинМаксим РешетниковГосдума РФЛДПРМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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