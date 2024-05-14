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Заседание ГД по утверждению кандидатов на должности министров. Трансляция - РИА Новости, 14.05.2024
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09:00 14.05.2024 (обновлено: 10:11 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/ministry-1945771847.html
Заседание ГД по утверждению кандидатов на должности министров. Трансляция
Заседание ГД по утверждению кандидатов на должности министров. Трансляция - РИА Новости, 14.05.2024
Заседание ГД по утверждению кандидатов на должности министров. Трансляция
Госдума проводит итоговое заседание по утверждению кандидатов на должности министров. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T09:00
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госдума рф
политика
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Госдума проводит итоговое заседание по утверждению кандидатов на должности министров.
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353
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LIVE: Итоговое заседание по утверждению кандидатов на должности министров в Госдуме
LIVE: Итоговое заседание по утверждению кандидатов на должности министров в Госдуме
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госдума рф, политика, видео
Госдума РФ, Политика
Заседание ГД по утверждению кандидатов на должности министров. Трансляция
Госдума проводит итоговое заседание по утверждению кандидатов на должности министров.
2024-05-14T09:00
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Заседание ГД по утверждению кандидатов на должности министров. Трансляция

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Госдума проводит итоговое заседание по утверждению кандидатов на должности министров.
 
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