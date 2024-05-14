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Заседание ГД по утверждению кандидатов на должности министров. Трансляция
Заседание ГД по утверждению кандидатов на должности министров. Трансляция - РИА Новости, 14.05.2024
Заседание ГД по утверждению кандидатов на должности министров. Трансляция
Госдума проводит итоговое заседание по утверждению кандидатов на должности министров. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T09:00
2024-05-14T09:00
2024-05-14T10:11
госдума рф
политика
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Госдума проводит итоговое заседание по утверждению кандидатов на должности министров.
РИА Новости
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5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Итоговое заседание по утверждению кандидатов на должности министров в Госдуме
LIVE: Итоговое заседание по утверждению кандидатов на должности министров в Госдуме
2024-05-14T09:00
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PT475M35S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, политика, видео
Госдума РФ, Политика
Заседание ГД по утверждению кандидатов на должности министров. Трансляция
Госдума проводит итоговое заседание по утверждению кандидатов на должности министров.
2024-05-14T09:00
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PT475M35S
Госдума проводит итоговое заседание по утверждению кандидатов на должности министров.