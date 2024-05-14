https://ria.ru/20240514/ministry-1945771847.html

Заседание ГД по утверждению кандидатов на должности министров. Трансляция

Заседание ГД по утверждению кандидатов на должности министров. Трансляция - РИА Новости, 14.05.2024

Заседание ГД по утверждению кандидатов на должности министров. Трансляция

Госдума проводит итоговое заседание по утверждению кандидатов на должности министров. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T09:00

2024-05-14T09:00

2024-05-14T10:11

госдума рф

политика

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Госдума проводит итоговое заседание по утверждению кандидатов на должности министров.

2024

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LIVE: Итоговое заседание по утверждению кандидатов на должности министров в Госдуме

LIVE: Итоговое заседание по утверждению кандидатов на должности министров в Госдуме

2024-05-14T09:00

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