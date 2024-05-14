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Три субъекта МСП воспользовались микрофинансированием в Магаданской области - РИА Новости, 14.05.2024
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16:12 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/mikrofinansirovanie-1945909885.html
Три субъекта МСП воспользовались микрофинансированием в Магаданской области
Три субъекта МСП воспользовались микрофинансированием в Магаданской области - РИА Новости, 14.05.2024
Три субъекта МСП воспользовались микрофинансированием в Магаданской области
В Магаданской области для содействия субъектам МСП в вопросах развития их бизнеса в АНО "МКК Магаданской области" действует специальная программа... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:12
2024-05-14T16:12
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твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
магаданская область
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В Магаданской области для содействия субъектам МСП в вопросах развития их бизнеса в АНО "МКК Магаданской области" действует специальная программа микрофинансирования "Исполнение госконтракта", с начала года ею воспользовались три компании, сообщает пресс-служба правительства региона. Программа разработана для субъектов МСП, которые осуществляют поставку товаров, оказывают услуги или выполняют работы по контрактам для государственных нужд, заключенных в рамках федеральных законов №44-ФЗ или №223-ФЗ. Займы до 5 миллионов под 6-13% предоставляются на обеспечение деятельности по исполнению контракта/договора на срок, соответствующий сроку завершения расчетов по контракту плюс 45 дней, но не более чем на 24 месяца. Три субъекта МСП успели воспользоваться льготными условиями микрофинансирования с начала действия программы. Поддержка оказывается в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", созданного по решению президента РФ.
https://ria.ru/20240514/biznes-1945817990.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , магаданская область, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Магаданская область, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)

Три субъекта МСП воспользовались микрофинансированием в Магаданской области

© iStock.com / LukaTDBМужчина подписывает документы в банке
Мужчина подписывает документы в банке - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© iStock.com / LukaTDB
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В Магаданской области для содействия субъектам МСП в вопросах развития их бизнеса в АНО "МКК Магаданской области" действует специальная программа микрофинансирования "Исполнение госконтракта", с начала года ею воспользовались три компании, сообщает пресс-служба правительства региона.
Программа разработана для субъектов МСП, которые осуществляют поставку товаров, оказывают услуги или выполняют работы по контрактам для государственных нужд, заключенных в рамках федеральных законов №44-ФЗ или №223-ФЗ.
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Займы до 5 миллионов под 6-13% предоставляются на обеспечение деятельности по исполнению контракта/договора на срок, соответствующий сроку завершения расчетов по контракту плюс 45 дней, но не более чем на 24 месяца.
Три субъекта МСП успели воспользоваться льготными условиями микрофинансирования с начала действия программы.
Поддержка оказывается в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", созданного по решению президента РФ.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаМагаданская областьМалое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)
 
 
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