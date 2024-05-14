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В ЕС ужесточили правила приема мигрантов из третьих стран - РИА Новости, 14.05.2024
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13:24 14.05.2024 (обновлено: 13:37 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/migranty-1945854392.html
В ЕС ужесточили правила приема мигрантов из третьих стран
В ЕС ужесточили правила приема мигрантов из третьих стран - РИА Новости, 14.05.2024
В ЕС ужесточили правила приема мигрантов из третьих стран
ЕС окончательно утвердил реформу, ужесточающую правила приема мигрантов из третьих стран, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:24
2024-05-14T13:37
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 14 мая – РИА Новости. ЕС окончательно утвердил реформу, ужесточающую правила приема мигрантов из третьих стран, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС."Сегодня Совет ЕС одобрил важнейшую реформу европейской системы предоставления убежища и миграции. Устанавливаются правила, которые позволят упорядочено управлять потоками прибывающих, создавать эффективные и единообразные процедуры, справедливое распределение бремени между государствами-членами", - указывается в документе.Ранее Европейский парламент на пленарной сессии большинством голосов одобрил этот проблемный закон, получивший название "Пакт о миграции и предоставлении убежища". Он призван способствовать борьбе с нелегальной миграцией, торговлей людьми, а также ужесточить наказания за преступления в этой области в рамках Евросоюза.У стран сообщества теперь будет еще два года на его внедрение в национальные системы.В феврале этого года постпреды стран ЕС согласовали компромиссный вариант этого закона.Пакт, который разрабатывался и переписывался почти десять лет, предусматривает целую серию новых правил, регулирующих усиление контроля на внешних границах, более быструю процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища и более эффективное выдворение тех, кто не имеет права находиться на территории ЕС. Также реформа предполагает "справедливое" распределение мигрантов по разным странам ЕС, что должно снизить нагрузку на государства "первой линии", сталкивающиеся с наплывом нелегалов.Ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон сообщала, что почти 60 тысяч нелегальных мигрантов погибли за последние десять лет, пытаясь попасть в более благополучные страны незаконными путями.Йоханссон также отмечала, что ежегодная прибыль преступных группировок, перевозящих мигрантов, составляет до 6 миллиардов евро. Она признала ухудшение ситуации, поскольку организация криминальных сетей улучшается, а сами контрабандисты используют современные технологии для своей деятельности. В связи с этим еврокомиссар призвала желающих оказаться в другой стране не связываться с такими группировками, а мировое сообщество - объединить усилия для пресечения нелегальной миграции.Среди предлагаемых мер для остановки потока мигрантов - ужесточение наказания для контрабандистов, которым будет грозить 10 лет лишения свободы и 15 лет - в случае гибели людей, заявляла Йоханссон.
https://ria.ru/20240411/vengriya-1939228092.html
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евросоюз, в мире
Евросоюз, В мире
В ЕС ужесточили правила приема мигрантов из третьих стран

ЕС окончательно утвердил реформу, ужесточающую правила приема мигрантов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 мая – РИА Новости. ЕС окончательно утвердил реформу, ужесточающую правила приема мигрантов из третьих стран, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.
«
"Сегодня Совет ЕС одобрил важнейшую реформу европейской системы предоставления убежища и миграции. Устанавливаются правила, которые позволят упорядочено управлять потоками прибывающих, создавать эффективные и единообразные процедуры, справедливое распределение бремени между государствами-членами", - указывается в документе.
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Венгрия пообещала не впускать нелегальных мигрантов, несмотря на пакт ЕС
11 апреля, 01:21
Ранее Европейский парламент на пленарной сессии большинством голосов одобрил этот проблемный закон, получивший название "Пакт о миграции и предоставлении убежища". Он призван способствовать борьбе с нелегальной миграцией, торговлей людьми, а также ужесточить наказания за преступления в этой области в рамках Евросоюза.
У стран сообщества теперь будет еще два года на его внедрение в национальные системы.
В феврале этого года постпреды стран ЕС согласовали компромиссный вариант этого закона.
Пакт, который разрабатывался и переписывался почти десять лет, предусматривает целую серию новых правил, регулирующих усиление контроля на внешних границах, более быструю процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища и более эффективное выдворение тех, кто не имеет права находиться на территории ЕС. Также реформа предполагает "справедливое" распределение мигрантов по разным странам ЕС, что должно снизить нагрузку на государства "первой линии", сталкивающиеся с наплывом нелегалов.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
В ЕС не согласовали позицию по миграции для декларации по итогам саммита
6 октября 2023, 19:52
Ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон сообщала, что почти 60 тысяч нелегальных мигрантов погибли за последние десять лет, пытаясь попасть в более благополучные страны незаконными путями.
Йоханссон также отмечала, что ежегодная прибыль преступных группировок, перевозящих мигрантов, составляет до 6 миллиардов евро. Она признала ухудшение ситуации, поскольку организация криминальных сетей улучшается, а сами контрабандисты используют современные технологии для своей деятельности. В связи с этим еврокомиссар призвала желающих оказаться в другой стране не связываться с такими группировками, а мировое сообщество - объединить усилия для пресечения нелегальной миграции.
Среди предлагаемых мер для остановки потока мигрантов - ужесточение наказания для контрабандистов, которым будет грозить 10 лет лишения свободы и 15 лет - в случае гибели людей, заявляла Йоханссон.
 
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