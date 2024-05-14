https://ria.ru/20240514/migranty-1945854392.html

В ЕС ужесточили правила приема мигрантов из третьих стран

В ЕС ужесточили правила приема мигрантов из третьих стран - РИА Новости, 14.05.2024

В ЕС ужесточили правила приема мигрантов из третьих стран

ЕС окончательно утвердил реформу, ужесточающую правила приема мигрантов из третьих стран, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:24

2024-05-14T13:24

2024-05-14T13:37

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg

БРЮССЕЛЬ, 14 мая – РИА Новости. ЕС окончательно утвердил реформу, ужесточающую правила приема мигрантов из третьих стран, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС."Сегодня Совет ЕС одобрил важнейшую реформу европейской системы предоставления убежища и миграции. Устанавливаются правила, которые позволят упорядочено управлять потоками прибывающих, создавать эффективные и единообразные процедуры, справедливое распределение бремени между государствами-членами", - указывается в документе.Ранее Европейский парламент на пленарной сессии большинством голосов одобрил этот проблемный закон, получивший название "Пакт о миграции и предоставлении убежища". Он призван способствовать борьбе с нелегальной миграцией, торговлей людьми, а также ужесточить наказания за преступления в этой области в рамках Евросоюза.У стран сообщества теперь будет еще два года на его внедрение в национальные системы.В феврале этого года постпреды стран ЕС согласовали компромиссный вариант этого закона.Пакт, который разрабатывался и переписывался почти десять лет, предусматривает целую серию новых правил, регулирующих усиление контроля на внешних границах, более быструю процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища и более эффективное выдворение тех, кто не имеет права находиться на территории ЕС. Также реформа предполагает "справедливое" распределение мигрантов по разным странам ЕС, что должно снизить нагрузку на государства "первой линии", сталкивающиеся с наплывом нелегалов.Ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон сообщала, что почти 60 тысяч нелегальных мигрантов погибли за последние десять лет, пытаясь попасть в более благополучные страны незаконными путями.Йоханссон также отмечала, что ежегодная прибыль преступных группировок, перевозящих мигрантов, составляет до 6 миллиардов евро. Она признала ухудшение ситуации, поскольку организация криминальных сетей улучшается, а сами контрабандисты используют современные технологии для своей деятельности. В связи с этим еврокомиссар призвала желающих оказаться в другой стране не связываться с такими группировками, а мировое сообщество - объединить усилия для пресечения нелегальной миграции.Среди предлагаемых мер для остановки потока мигрантов - ужесточение наказания для контрабандистов, которым будет грозить 10 лет лишения свободы и 15 лет - в случае гибели людей, заявляла Йоханссон.

https://ria.ru/20240411/vengriya-1939228092.html

https://ria.ru/20231006/pozitsiya-1901061405.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евросоюз, в мире