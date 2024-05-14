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Цикл мероприятий пройдет для МСБ Мордовии ко Дню предпринимательства - РИА Новости, 14.05.2024
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Твой бизнес
 
17:41 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/meropriyatiya-1945952990.html
Цикл мероприятий пройдет для МСБ Мордовии ко Дню предпринимательства
Цикл мероприятий пройдет для МСБ Мордовии ко Дню предпринимательства - РИА Новости, 14.05.2024
Цикл мероприятий пройдет для МСБ Мордовии ко Дню предпринимательства
Ко Дню российского предпринимательства министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовии совместно с центром "Мой бизнес" подготовили... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T17:41
2024-05-14T17:41
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Ко Дню российского предпринимательства министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовии совместно с центром "Мой бизнес" подготовили насыщенную программу, состоящую из мастер-классов и круглых столов для местных бизнесменов, сообщает пресс-служба правительства региона. Программа мероприятий в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" продлится до 24 мая. В бизнес-сообществе праздник отметят 26 мая. Насыщенная программа уже стартовала с семинара "Навыки самопрезентации", который провел один из ведущих региона Алексей Ляманов. Во вторник в центре "Мой бизнес" состоялся День открытых дверей. Представители малого и среднего бизнеса смогли получить консультации по правовому и финансовому обеспечению деятельности и госзакупкам. 15 мая ожидается выездное мероприятие – "Бизнес-десант", с 16 по 23 мая – обучающая программа для молодых и социальных предпринимателей, 17 мая – круглый стол "Роскомнадзор: разъяснение в законодательстве о рекламе", 21 мая – стендап "Хочу и получу" с Аленой Лепешкиной, 22 мая – мастер-класс по монтажу коротких видеорилс, 23 и 24 мая – защита проектов по итогам обучающей программы.
https://ria.ru/20240514/sotskontrakt-1945940245.html
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твой бизнес – новости
Твой бизнес, Твой бизнес – новости

Цикл мероприятий пройдет для МСБ Мордовии ко Дню предпринимательства

© iStock.com / macniakЛюди знакомятся во время семинара
Люди знакомятся во время семинара - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© iStock.com / macniak
Люди знакомятся во время семинара
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Ко Дню российского предпринимательства министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовии совместно с центром "Мой бизнес" подготовили насыщенную программу, состоящую из мастер-классов и круглых столов для местных бизнесменов, сообщает пресс-служба правительства региона.
Программа мероприятий в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" продлится до 24 мая. В бизнес-сообществе праздник отметят 26 мая.
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Насыщенная программа уже стартовала с семинара "Навыки самопрезентации", который провел один из ведущих региона Алексей Ляманов.
Во вторник в центре "Мой бизнес" состоялся День открытых дверей. Представители малого и среднего бизнеса смогли получить консультации по правовому и финансовому обеспечению деятельности и госзакупкам.
15 мая ожидается выездное мероприятие – "Бизнес-десант", с 16 по 23 мая – обучающая программа для молодых и социальных предпринимателей, 17 мая – круглый стол "Роскомнадзор: разъяснение в законодательстве о рекламе", 21 мая – стендап "Хочу и получу" с Аленой Лепешкиной, 22 мая – мастер-класс по монтажу коротких видеорилс, 23 и 24 мая – защита проектов по итогам обучающей программы.
 
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