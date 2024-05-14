https://ria.ru/20240514/meropriyatiya-1945952990.html

Цикл мероприятий пройдет для МСБ Мордовии ко Дню предпринимательства

Цикл мероприятий пройдет для МСБ Мордовии ко Дню предпринимательства - РИА Новости, 14.05.2024

Цикл мероприятий пройдет для МСБ Мордовии ко Дню предпринимательства

Ко Дню российского предпринимательства министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовии совместно с центром "Мой бизнес" подготовили... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T17:41

2024-05-14T17:41

2024-05-14T17:41

твой бизнес

твой бизнес – новости

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Ко Дню российского предпринимательства министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовии совместно с центром "Мой бизнес" подготовили насыщенную программу, состоящую из мастер-классов и круглых столов для местных бизнесменов, сообщает пресс-служба правительства региона. Программа мероприятий в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" продлится до 24 мая. В бизнес-сообществе праздник отметят 26 мая. Насыщенная программа уже стартовала с семинара "Навыки самопрезентации", который провел один из ведущих региона Алексей Ляманов. Во вторник в центре "Мой бизнес" состоялся День открытых дверей. Представители малого и среднего бизнеса смогли получить консультации по правовому и финансовому обеспечению деятельности и госзакупкам. 15 мая ожидается выездное мероприятие – "Бизнес-десант", с 16 по 23 мая – обучающая программа для молодых и социальных предпринимателей, 17 мая – круглый стол "Роскомнадзор: разъяснение в законодательстве о рекламе", 21 мая – стендап "Хочу и получу" с Аленой Лепешкиной, 22 мая – мастер-класс по монтажу коротких видеорилс, 23 и 24 мая – защита проектов по итогам обучающей программы.

https://ria.ru/20240514/sotskontrakt-1945940245.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости