Новогоднее меню — 2024: что можно и нельзя ставить на стол в год Дракона

Салат с грибами, фасолью и пекинской капустой в форме дракона. Архивное фото

Салат с грибами, фасолью и пекинской капустой в форме дракона

© iStock.com / elena_hramowa Салат с грибами, фасолью и пекинской капустой в форме дракона

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. По китайскому календарю 2024 год будет годом Зеленого Деревянного Дракона, а значит, чтобы привлечь удачу, необходимо правильно отметить праздник и грамотно составить меню. О том, что приготовить и как оформить новогодний стол, рецепты вкусных салатов, гарниров и напитков на Новый год, — в материале РИА Новости.

Стол на Новый год Дракона — 2024

Символ наступающего 2024 года — Зеленый Деревянный Дракон, олицетворяющий мудрость, силу, власть и благородство. Это мифическое существо считается одним из самых могущественных в восточном календаре, поэтому год Дракона должен быть интересным и наполненным самыми разными событиями.

Главные цвета года Дракона — серебряный, золотой, все оттенки зеленого и красного, также следует уделить особое внимание новогоднему столу, чтобы заручиться поддержкой символа 2024 года. Так, праздничное меню предполагает разнообразие мясных, рыбных блюд, салатов, закусок и десертов.

Особенности новогоднего меню

В китайской культуре Дракон ассоциируется с щедростью, поэтому стол нужно красиво сервировать и поставить на него как можно больше разнообразных угощений. Главное блюдо должно быть из мяса или рыбы, их можно запекать, тушить, жарить, мариновать или варить, добавлять любые специи. Важно использовать свежие и качественные продукты, особенно Дракону придутся по вкусу разнообразные деликатесы и морепродукты.

© iStock.com / Magone Стейк на косточке © iStock.com / Magone Стейк на косточке

Из мяса следует выбирать говядину, свинину, индейку, утку или баранину, а из рыбы и морепродуктов — семгу, карпа, форель, лосося, мидии и креветки. Еще один обязательный ингредиент на новогоднем столе — орехи. Они символизируют долголетие, здоровье и богатство. Орехи можно поставить на стол в качестве самостоятельной закуски или добавить их в салаты и другие блюда. Также в праздничное меню следует включить:

Фрукты, особенно красного цвета. Они олицетворяют удачу и богатство. Отдавать предпочтение стоит гранатам, красным мандаринам, яблокам, а в десерты можно добавить клубнику или вишню.

Фрукты, особенно красного цвета. Они олицетворяют удачу и богатство. Отдавать предпочтение стоит гранатам, красным мандаринам, яблокам, а в десерты можно добавить клубнику или вишню. Рис. В восточной культуре рис считается одним из главных гарниров, а также символом изобилия и богатства. Поэтому крупу можно добавить в салаты или пожарить с овощами и мясом.

Рис. В восточной культуре рис считается одним из главных гарниров, а также символом изобилия и богатства. Поэтому крупу можно добавить в салаты или пожарить с овощами и мясом. Зелень. Это символ развития и роста. На праздничном столе должно быть много овощей и разнообразной зелени: шпината, петрушки, кинзы и т. д.

© iStock.com / Yulia_Davidovich Панна-котта с клубничным соусом © iStock.com / Yulia_Davidovich Панна-котта с клубничным соусом

Чтобы задобрить Зеленого Деревянного Дракона, следует также приготовить традиционные блюда восточной кухни — это сделает новогоднее меню разнообразнее.

Что нельзя готовить на Новый год Дракона

Дракон любит, когда на столе много еды, но есть и свои исключения. Например, считается, что нельзя подавать гостям мясо кролика, потому что это может оскорбить Дракона, тем более что Кролик был символом 2023 года. Также не подходит курица — это мясо слишком простое и будничное. Грибы на Востоке ассоциируются с проблемами и заботами, а лук символизирует ссоры и разрыв в отношениях, поэтому лучше не добавлять эти продукты в больших количествах в праздничное меню. Другие запреты:

консервы и полуфабрикаты;

консервы и полуфабрикаты; копченая или вареная колбаса;

копченая или вареная колбаса; блюда, которые готовятся с использованием алкоголя: вина, пива.

© iStock.com / elena_hramowa Салат с запеченной тыквой, фетой и шпинатом © iStock.com / elena_hramowa Салат с запеченной тыквой, фетой и шпинатом

Рецепты простых и вкусных блюд с фото

Помимо классических оливье и селедки под шубой, следует разнообразить новогодний стол необычными закусками, салатами, гарнирами и десертами.

© iStock.com / Tetiana_Chudovska Салат с авокадо, креветками и моцареллой © iStock.com / Tetiana_Chudovska Салат с авокадо, креветками и моцареллой

Закуски

Закуски — немаловажная часть праздничного меню. Это могут быть овощные и мясные нарезки, разнообразные сырные тарелки, бутерброды с икрой, тарталетки, креветки в кляре, фаршированные яйца и многое другое.

© iStock.com / JUN DONG Битые огурцы © iStock.com / JUN DONG Битые огурцы

Битые огурцы Это классическая китайская закуска, которую просто приготовить в домашних условиях. Категория Закуска Кухня Китайская Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 30 мин. Ингредиенты 500 г свежие огурцы 10 г чеснок 30 мл соевый соус 5 мл уксус 15 мл растительное масло 10 г кунжут Приготовление 1. Огурцы разрезать вдоль на две части, положить срезом вниз, слегка отбить кухонным молотком и порезать на небольшие брусочки. 2. Смешать мелко нашинкованный чеснок, уксус, соевый соус и кунжут. 3. Залить огурцы заправкой и оставить мариноваться на 20-30 минут.

© iStock.com / OlyaSolodenko Шарики из крабовых палочек © iStock.com / OlyaSolodenko Шарики из крабовых палочек

Шарики из крабовых палочек Шарики из яиц, плавленого сыра и крабовых палочек — быстрая и вкусная закуска для новогоднего стола. Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 15 мин. Время готовки 30 мин. Ингредиенты 170 г крабовые палочки 100 г сыр плавленый 2 шт. яйца крупные 50 г майонез 10 г чеснок по вкусу соль по вкусу перец черный молотый Приготовление 1. Отварить яйца вкрутую, натереть плавленый сыр. За 30-40 минут сыр нужно положить в морозильную камеру — так он затвердеет и его проще будет натереть. 2. У крабовых палочек нужно аккуратно срезать красную часть и натереть на мелкой терке, она пойдет на украшение шариков. Оставшиеся белые части крабовых палочек следует нарезать мелкими кубиками и поместить в салатник. 3. Чеснок пропустить через пресс, вместе с тертым сыром добавить в салатник к крабовым палочкам. 4. Затем яйца также необходимо натереть и добавить к остальным ингредиентам вместе с майонезом, солью и перцем. Перемешать. 5. Далее нужно скатать шарики (один шарик — 1 столовая ложка смеси с горкой) и обвалять их в подготовленной стружке из натертой красной части крабовых палочек.

© iStock.com / Azurita Роллы из огурцов с ветчиной и сыром © iStock.com / Azurita Роллы из огурцов с ветчиной и сыром

Роллы из огурцов с ветчиной и сыром Эта закуска получается свежей, вкусной и легкой. Категория Закуска Кухня Разное Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 15 мин. Ингредиенты 2 шт. огурец длинный 150 г ветчина 150 г твердый сыр 100 г сливочный сыр 20 г чеснок по вкусу соль 10 г укроп по вкусу перец черный молотый Приготовление 1. Огурцы нарезать тонкими пластами с помощью терки или ножа для чистки овощей. 2. После этого огурец нужно промокнуть бумажным полотенцем, чтобы убрать влагу. 3. Тонкими пластами нарезать твердый сыр и ветчину. 4. Выдавить два зубчика чеснока в сливочный сыр, посолить, поперчить по вкусу, добавить укроп и перемешать. 5. Взять пласт огурца, аккуратно намазать его сыром, сверху положить ломтик ветчины и твердого сыра, свернуть ролл и закрепить его шпажкой.

Салаты

Самые популярные салаты на Новый год — оливье, салат из крабовых палочек, селедка под шубой и винегрет. Кроме этого, можно приготовить нечто необычное, например оливье с морепродуктами или салаты в восточном стиле.

© iStock.com / libin jose Тайский салат из говядины с овощами © iStock.com / libin jose Тайский салат из говядины с овощами

Салат "Тайский дракон" Категория Салат Кухня Азиатская Сложность Средне Время подготовки 2 ч. Время готовки 30 мин. Ингредиенты 800 г говядина 2-3 шт. помидоры 3 шт. свежие огурцы 2 шт. болгарский перец (желтый и зеленый) 10 г чеснок по вкусу соевый соус 30 мл оливковое масло 2-3 шт. петрушка (для украшения) 15 г семена кунжута (для украшения) по вкусу соль и перец Приготовление 1. Отварить говядину, остудить ее и нарезать тонкими, но крупными пластами. 2. Смешать оливковое масло, соевый соус, чеснок, соль и перец, а затем в готовый маринад выложить мясо. 3. Далее нужно нарезать огурцы крупными брусочками, помидоры — дольками, а болгарский перец — полосками. Немного посолить. Нарезанный перец следует слегка обжарить. Мелко нарезать петрушку. 4. Соединить все ингредиенты, перемешать и дать салату немного настояться и пропитаться. Посыпать готовый салат кунжутом. 5. По желанию можно добавить немного репчатого лука — это придаст блюду пикантности.

Салат с авокадо, креветками и моцареллой Категория Салат Кухня Европейская Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 30 мин. Ингредиенты 250 г креветки 300 г рис вареный 0,5 шт. авокадо 1 ст. л. майонез 50 г моцарелла по вкусу соль и перец Приготовление 1. Рис отварить, охладить, креветки также отварить и очистить от панциря, нарезать небольшими кусочками. Затем рис необходимо приправить майонезом, солью и перцем по вкусу. Хорошо перемешать. 2. Далее идет сборка салата. Лучше всего делать это в круглой форме, чтобы он получится слоистым. Сначала нужно выложить рис, затем сверху положить моцареллу. 3. Следующим слоем выложить креветки, их также нужно покрыть тонким слоем вареного риса. Сверху риса — порезанный кубиками авокадо и еще один слой риса. 4. В конце всю конструкцию нужно немного прижать ложкой, чтобы ингредиенты склеились. 5. Украсить салат можно по своему желанию.

© iStock.com / zefirchik06 Рулеты со шпинатом и лососем на новогоднем столе © iStock.com / zefirchik06 Рулеты со шпинатом и лососем на новогоднем столе

Горячее

Обычно горячее — самая трудная часть подготовки новогоднего стола и требует больше времени. В этом году в качестве главного блюда подойдет и мясо, и рыба, можно приготовить сразу два варианта.

© iStock.com / Lilechka75 Картофель со сливками и сыром © iStock.com / Lilechka75 Картофель со сливками и сыром

© iStock.com / ALLEKO Стейк лосося в апельсиновом маринаде © iStock.com / ALLEKO Стейк лосося в апельсиновом маринаде

Стейки лосося в мандариновом маринаде Категория Основное блюдо Кухня Разное Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 30 мин. Ингредиенты 2 шт. стейки лосося по вкусу перец красный острый по вкусу имбирь сушеный молотый 5 г сахар коричневый по вкусу соль 300 мл сок апельсиновый свежевыжатый 0,5 шт. апельсин по вкусу мята для украшения и подачи Приготовление 1. Для маринада нужно смешать 150-160 миллилитров апельсинового сока с молотым имбирем, острым перцем и солью. Затем залить стейки лосося смесью и оставить на 15 минут. 2. Апельсин порезать на кружочки и выложить на стейки. Духовку разогреть до 170 градусов. 3. Подготовленную рыбу завернуть в фольгу и запекать 15-17 минут. 4. В это время оставшийся сок нужно довести до кипения в сотейнике, смешать с сахаром, щепоткой соли и имбиря. Постоянно помешивая, подождать, пока соус загустеет. Им нужно полить готовую рыбу.

© iStock.com / lily_rochha Запеченный цыпленок с апельсинами, орехами, чесноком и розмарином © iStock.com / lily_rochha Запеченный цыпленок с апельсинами, орехами, чесноком и розмарином

Антрекот из свинины Мясо получается нежное, но с аппетитной корочкой и практически не отличается от стейка. Лучше покупать свинину на косточке — например, грудину с ребрами. Категория Основное блюдо Кухня Разное Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 30 мин. Ингредиенты 600 г свинина 100 мл масло оливковое по вкусу соль по вкусу перец черный молотый Приготовление 1. Свинину нужно натереть солью, перцем и оливковым маслом. Затем оставить на 7-10 минут, чтобы мясо слегка замариновалось и пропиталось. 2. Выложить мясо на раскаленную сковороду и обжарить с каждой стороны по 15-20 секунд, чтобы появилась корочка. Она не даст сокам выйти наружу, поэтому мясо останется сочным. 3. Затем свинину нужно жарить на медленном огне 15-20 минут до готовности.

Гарнир

Гарнир из картофеля подойдет к любому блюду из мяса или рыбы.

Картофель со сливками и сыром Категория Гарнир Кухня Разное Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 40 мин. Ингредиенты 5-6 шт. картофель 100 г сыр 200 мл сливки 50 г сливочное масло по вкусу соль Приготовление 1. Картофель очистить, нарезать кружочками толщиной 5-7 мм. Форму для выпекания смазать сливочным маслом и выложить картофель. 2. Разогреть духовку до 200 градусов, вылить в форму сливки, чтобы они доходили до верхнего слоя картофеля. 3. Как только сливки начнут закипать, нужно вытащить форму и натереть на картофель сыр, а сверху положить оставшееся сливочное масло. 4. Убавить огонь до 175-180 градусов и запекать блюдо до готовности.

© iStock.com / nata_vkusidey Рис с овощами © iStock.com / nata_vkusidey Рис с овощами

Десерт

Дракон любит сладости, поэтому без десертов не обойтись. Не обязательно готовить что-то сложное, главное, чтобы было вкусно и красиво.

© iStock.com / gorchittza2012 Десерт с хурмой © iStock.com / gorchittza2012 Десерт с хурмой

Творожный десерт с хурмой Категория Десерт Кухня Разное Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 15 мин. Ингредиенты 300 г творог 100 г молоко сгущенное по вкусу ванилин 100 г сметана 15-20% жирности 360 г хурма Приготовление 1. Творог растолочь вилкой, добавить к нему сметану, сгущенное молоко, ванилин (одну щепотку). Все хорошо взбить в блендере, чтобы масса была однородной. 2. Хурму очистить от кожицы, нарезать на небольшие кусочки и взбить блендером. 3. Для подачи подойдут небольшие баночки, стаканы или креманки. В них по очереди слоями нужно выложить творожный крем и хурму. Чередовать слои до самого верха емкости.

Напитки

Из напитков на праздник хорошо подойдут безалкогольные фруктовые пунши и соки. Можно использовать любые ягоды и фрукты.

© iStock.com / Liudmila Chernetska Фруктовый пунш © iStock.com / Liudmila Chernetska Фруктовый пунш

Фруктовый пунш Категория Напиток Кухня Разное Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 20 мин. Ингредиенты 100 г малина 140 г ананас 1 шт. апельсин 1 шт. лайм 6 шт. клубника 1,5 л вода по вкусу имбирь корень 2 см Приготовление 1. С ананаса снять кожицу, мякоть нарезать на ровные кубики, клубнику нарезать пополам, лайм и апельсин — на половинки. 2. Имбирь натереть на мелкой терке. 3. Добавить в кастрюлю воду, малину, имбирь и варить 10 минут, затем процедить. 4. В емкость для пунша выложить все фрукты и залить малиновым компотом. Дать настояться 3-5 минут.

Как и чем украсить праздничный стол на Новый год

На год Зеленого Деревянного Дракона стол должен выглядеть красочно, лучше использовать цвета, которые придутся по душе символу нового года: зеленый, красный, золотой, серебряный. Для декора можно использовать элементы с драконами. Например, скатерть и салфетки с таким рисунком, купить необычную посуду, поставить на стол вазу с еловыми ветками или красивый подсвечник со свечами. Разбавить декор можно серебряными или золотыми элементами.