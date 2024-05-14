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Песков рассказал, какие вопросы будет курировать Мединский - РИА Новости, 14.05.2024
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12:21 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/medinskiy-1945827596.html
Песков рассказал, какие вопросы будет курировать Мединский
Песков рассказал, какие вопросы будет курировать Мединский - РИА Новости, 14.05.2024
Песков рассказал, какие вопросы будет курировать Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский помимо своего предыдущего объема курируемых вопросов, связанных с историей, с историческим наследием, будет еще... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:21
2024-05-14T12:21
россия
владимир мединский
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский помимо своего предыдущего объема курируемых вопросов, связанных с историей, с историческим наследием, будет еще заниматься вопросами культуры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Мединский помимо своего предыдущего объема курируемых вопросов, связанных с историей, с историческим наследием, будет теперь еще заниматься вопросами культуры", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240327/kultura-1936254221.html
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россия, владимир мединский, дмитрий песков, политика
Россия, Владимир Мединский, Дмитрий Песков, Политика
Песков рассказал, какие вопросы будет курировать Мединский

Песков: Мединский продолжит заниматься вопросами культуры

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПомощник президента Российской Федерации Владимир Мединский на ПМЭФ-2023
Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский на ПМЭФ-2023. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский помимо своего предыдущего объема курируемых вопросов, связанных с историей, с историческим наследием, будет еще заниматься вопросами культуры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мединский помимо своего предыдущего объема курируемых вопросов, связанных с историей, с историческим наследием, будет теперь еще заниматься вопросами культуры", - сказал Песков журналистам.
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РоссияВладимир МединскийДмитрий ПесковПолитика
 
 
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