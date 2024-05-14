https://ria.ru/20240514/medinskiy-1945827596.html

Песков рассказал, какие вопросы будет курировать Мединский

Песков рассказал, какие вопросы будет курировать Мединский - РИА Новости, 14.05.2024

Песков рассказал, какие вопросы будет курировать Мединский

Помощник президента РФ Владимир Мединский помимо своего предыдущего объема курируемых вопросов, связанных с историей, с историческим наследием, будет еще... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:21

2024-05-14T12:21

2024-05-14T12:21

россия

владимир мединский

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский помимо своего предыдущего объема курируемых вопросов, связанных с историей, с историческим наследием, будет еще заниматься вопросами культуры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Мединский помимо своего предыдущего объема курируемых вопросов, связанных с историей, с историческим наследием, будет теперь еще заниматься вопросами культуры", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240327/kultura-1936254221.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир мединский, дмитрий песков, политика