https://ria.ru/20240514/magomedov-1945858681.html

Биография Магомедсалама Магомедова

Биография Магомедсалама Магомедова - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Магомедсалама Магомедова

Заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедалиевич Магомедов родился 1 июня 1964 года в селе Леваши Левашинского района... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:33

2024-05-14T13:33

2024-05-14T13:33

справки

россия

левашинский район

каспийское море

магомедсалам магомедов

дагестанский государственный университет

московский институт народного хозяйства имени г. в. плеханова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945857210_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_41215035df479d2bb4a1d8c2a01b5940.jpg

Заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедалиевич Магомедов родился 1 июня 1964 года в селе Леваши Левашинского района Дагестанской АССР (сейчас Республика Дагестан). В 1986 году окончил Дагестанский государственный университет по специальности "экономика труда", в 2000 году – по специальности "юриспруденция" (2000). Доктор экономических наук (2001), профессор.С 1986 по 1987 год работал стажером-исследователем кафедры экономики труда Московского института народного хозяйства имени Г.В. Плеханова (сейчас Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова).В 1987-1990 годах был аспирантом кафедры экономики труда Московского института народного хозяйства имени Г.В. Плеханова.С 1991 по 2001 год прошел путь от преподавателя до доцента кафедры экономики и социологии труда Дагестанского государственного университета.С 2001 года по настоящее время – заведующий кафедрой экономика труда и управления персоналом (ранее кафедра экономики и социологии труда) Дагестанского государственного университета на условиях внешнего совместительства. С 1998 по 2006 год Магомедов руководил рабочей группы правительства Республики Дагестан по освоению дагестанского сектора шельфа Каспийского моря.В 2006-2007 годах занимал должность председателя Народного собрания Республики Дагестан.С 2007 по 2010 год – депутат народного собрания Республики Дагестан четвертого созыва на общественных началах. Избирался депутатом народного собрания второго (1999), третьего (2003) и четвертого (2007) созывов.В 2010-2013 годах был президентом Республики Дагестан.С 28 января 2013 года работал заместителем руководителя администрации президента РФ. Курировал национальную политику. 13 июня 2018 года был переназначен заместителем руководителя администрации президента РФ. 14 мая 2024 года указом президента РФ Магомедсалам Магомедов снова назначен на должность заместителя руководителя администрации главы государства. Член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. Действительный государственный советник РФ 1 класса (2013). Магомедсалам Магомедов награжден орденами Почета (2012), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2019).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

левашинский район

каспийское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, левашинский район, каспийское море, магомедсалам магомедов, дагестанский государственный университет, московский институт народного хозяйства имени г. в. плеханова